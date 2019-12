Maklerpost: „Easy Connect“ will Branche revolutionieren

10.12.2019 – Die Datenserver e.G. hat eine Lösung zum Datenaustausch zwischen Maklern, Versicherern und Pools auf den Markt gebracht. So können Vermittler, die mit MVPs ohne Datenschnittstelle arbeiten, ihre Post von den Versicherern elektronisch erhalten. Die zu der Lösung befragten Pools Fonds Finanz, Jung, DMS & Cie. und Blau Direkt sehen vor allem Verbesserungsbedarf bei der Qualität der von den Versicherern bereitgestellten Daten.

Die von der VSP Versicherungssoftware-Portal Martin Kinadeter initiierte Datenserver e.G. (VersicherungsJournal 23.1.2017) will den Datenaustausch in der Finanzbranche revolutionieren.

Ihren Anspruch formuliert sie so: „Die Datenserver e.G. ist die unabhängige und demokratische Branchenlösung zur Harmonisierung der technischen Kommunikation unter Einbindung aller Marktteilnehmer und Anbieter technischer Lösungen.“

Die kürzlich gestartete Lösung „Easy Connect“ verbindet Versicherer, Vermittler und Softwarehersteller.

Start mit der Maklerpost

Mit der „Easy Connect Maklerpost“ sei zuerst das Feature realisiert worden, das dort helfen soll, wo Maklern der Schuh am meisten drücke: der Zustellung von Post zwischen Versicherern und Vermittlern.

Aktuell könnten Makler und Pools mit 47 Versicherern Daten austauschen und dem Kunden und Vertrag zuordnen, beschreibt Datenserver sein Angebot.

Auch der letzte Bearbeitungsstand, den Kunden oder den Vertrag betreffende Störfälle sowie Rückfragen des Versicherers zum Kundenantrag sollen geliefert werden. Von über 100 Gesellschaften könnten GDV-Daten laut Bipro-Norm umgesetzt werden. Für den Zugriff auf die Daten werde nur eine einzige Schnittstelle benötigt.

Standard-Schnittstellen für Maklerpost

Sämtliche funktionierenden Schnittstellen des Marktes würden unterstützt: Bipro e.V., Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sowie sonstige Standard- und individuelle Schnittstellen. Allen Teilnehmern stünden standardisierte APIs zur Verfügung, über die der Makler Daten an einem Punkt abrufen könne.

So sei zum Beispiel „easy login“ (20.11.2018, 7.11.2017) integriert. Der Datenaustausch laufe bidirektional nach höchsten Sicherheitsstandards. Auch die geforderten Aufgaben und Handlungen könnten aus der Post generiert werden. Die Schnittstelle lasse sich einfach in bestehende MVP- und CRM-Systeme integrieren und sei ohne IT-Kenntnisse bedienbar.

Hürden im Datenaustausch

Dennoch bleiben Hürden im Datenaustausch zwischen den Vermittlern, den Pools und den Versicherern bestehen.

Für die Maklerpools stellt sich die Situation so dar, dass die Versicherer ihnen Dokumente auf unterschiedlichste Arten bereitstellen: über ein Makler-Extranet, eine Bipro-Schnittstelle oder noch per Papierpost, gerne auch doppelt.

Es gibt keine einheitliche technische Basis. Die Versicherer haben noch keine einheitliche Schnittstelle für ihre Produkte und es mangelt vor allem an dem für Makler besonders wichtigen automatisierten Abgleich der Bestandsdaten.

MVPs teilweise ohne Schnittstellen

Von den etwa 70 am Markt befindlichen Maklerverwaltungs-Programmen bieten nur etwa zehn Prozent standardisierte Schnittstellen. Von denen würden nach Angaben von Datenserver „alle gängigen“ von „Easy Connect“ unterstützt.

Sowohl bei Versicherern als auch bei MVP-Herstellern fehlen IT-Fachkräfte, um Schnittstellen zu standardisieren. Für Makler, die keine Daten über Schnittstellen in ihr MVP übernehmen können, ist die Desktop-Client-Variante der „Easy Connect Maklerpost“ eine Lösung, um immerhin ihre Post in einer Übersichtliste zu sehen.

„Easy Connect“ mit moderatem Markteintritt

Stefan Stein (Bild. Datenserver)

Die Software „Easy Connect“ ist seit dem 23. September in Betrieb. Die Genossenschaft plant nach Aussage von Vertriebschef Stefan Stein aufgrund beschränkter Personalkapazitäten ein moderates Eintreten in den Markt: um die zehn neue Makler wöchentlich seien genug.

Die Kosten für den Makler würden je nach gewünschtem Use-Case berechnet, es bestehe keine Forderung, was mindestens bezahlt werden müsse. Die Maklerpost könne beispielsweise für acht Cent pro Dokument beauftragt werden.

Eine TAA-Plattform (Tarif, Antrag, Annahme) sei in Planung. Ein konkretes Beispielszenario für ein Maklerbüro (Kosten für eine bestimmte Anzahl Mitarbeiter, Verträge, Kunden, Anbindung an Maklerpools) wurde von Datenserver auf Anfrage nicht geliefert.

Maklerpools reagieren zurückhaltend

Die vom VersicherungsJournal beispielhaft befragten Maklerpools reagierten zurückhaltend auf die Datenserver-Lösung.

Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, erklärte: „Wir arbeiten nicht mit VSP und nutzen demnach auch das Produkt ‚Easy Connect‘ nicht.“

Sein Unternehmen erhalte die Maklerpost direkt in das MVP – abhängig von der jeweiligen Gesellschaft und deren Möglichkeiten entweder vollautomatisch oder mit minimalem Zusatzaufwand. Der Pool könne praktisch alle besonderen Anforderungen vonseiten der Gesellschaften abbilden.

Blau Direkt sieht keinen Bedarf

Sebastian Grabmaier (Bild: JDC)

Für Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender der Jung, DMS & Cie. AG, habe Easy Connect theoretisch das Potenzial, die bestehenden Lösungen zu ersetzen. Er könne aber Datenumfang und -Qualität im Detail nicht beurteilen. Ein wahrer Mehrwert gegenüber den bestehenden Lösungen könne derzeit nicht ausgemacht werden.

Sein Unternehmen mache heute schon in vielen Bereichen genau das, was Easy Connect liefern solle. Die Maklerpost werde derzeit in einen Ordner geliefert. In Kürze solle sie in das „iCRM“ eingebunden werden.

Oliver Pradetto, Geschäftsführer der Blau Direkt GmbH & Co KG, sieht auch keinen Bedarf für „Easy Connect“, da sein Unternehmen die Thematik bereits gelöst habe. Allerdings bedauert er den späten Markteintritt der Lösung: „Es wäre aber sicherlich eine große Erleichterung gewesen, hätte es das damals schon gegeben.“

Das MVP von Blau Direkt ist so mit den Versicherern verbunden, dass die gesamte Maklerpost vollautomatisiert abgearbeitet und im MVP archiviert wird.

Zu wenig standardisierte Prozesse im Datenaustausch

Norbert Porazik (Bild: Meyer)

Generell bevorzugen alle drei Maklerpools für den Austausch von Daten und Dokumenten mit den Versicherungs-Gesellschaften Schnittstellen gemäß Bipro-Normen.

Laut Porazik böten einige Gesellschaften auch proprietäre Lösungen an. Daneben gebe es immer noch Fälle, die in Papierform bearbeitet würden, zum Beispiel bestimmte Anträge. Rückfragen und Klärungen würden häufig über E-Mail abgewickelt.

Ein ähnlich gemischtes Szenario beschreibt Grabmaier: „Allerdings bekommen wir auch Papierpost, rufen Maklerportale ab und verarbeiten eingehende Mails, je nach Leistungsvermögen der Produktgesellschaften.“

Die größte Schwierigkeit bestehe seiner Meinung nach darin, dass häufig ein klarer Prozess fehle beziehungsweise nicht umsetzbar sei. Einzelne Geschäftsvorfälle könnten noch nicht per Bipro geliefert werden oder die Post könne nicht abgestellt werden. Folge sei eine Dokumentenversorgung auf mehreren Zugangswegen und zum Teil doppelte Lieferungen.

Umsetzung der Bipro-Normen dauert zu lange

Für die Lieferung über Bipro fehlten sehr häufig ausreichende Nettodaten oder Dokumente würden mit einem falschen oder unbrauchbaren Geschäftsvorfall geliefert. Benötigt werde also eine optische Zeichenerkennung (OCR), um den Geschäftsvorfall sauber zu ermitteln, die durchaus per Bipro geliefert werden könnte.

Oliver Pradetto (Bild: Schmidt-Kasparek)

Für Porazik liegt die größte Schwachstelle darin, dass der Umstieg der gesamten Branche auf die derzeit wohl zielführendste standardisierte Norm, nämlich Bipro, nur langsam vorangehe. Die Gesellschaften interpretierten „Standard“ derzeit noch recht individuell.

Deshalb müsse Fonds Finanz die Prozesse des Daten- und Dokumentenaustauschs laufend überwachen und gegebenenfalls korrigierend eingreifen, sollten sich in der Abwicklungskette Änderungen beziehungsweise Anpassungen zeigen.

Datenqualität oft „Mist“

Pradetto sieht die Schwachstelle darin, dass nicht alle Versicherer erforderliche Daten zeitecht liefern könnten. Daher sei Blau Direkt auf Batch-Verarbeitung angewiesen und erhalte of nur die Kerndaten.

Was die Standardisierung bei den Versicherern betrifft, variiert laut Porazik Breite und Qualität. Deutlich wird Pradetto: von den Top 100 der bei Blau Direkt angebundenen Versicherer lieferten 27 „Mist“, bei weiteren zehn müsse der Prozess manuell angestoßen werden und sei erst dann automatisiert.