Konto genutzt und damit gleich den AGB-Änderungen zugestimmt?

21.12.2022 – Hat ein Kunde eines Geldinstituts auf die Bitte, einer Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zuzustimmen, nicht reagiert, so stellt die fortgesetzte Nutzung seines Kontos keine Zustimmung dar. Das hat das Landgericht Hannover in einem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung am 28. November 2022 entschieden (13 O 173/22).

Ein Geldinstitut hatte seine Kunden im Mai und im Juni dieses Jahres schriftlich dazu aufgefordert, einer Änderung der Vertragsbedingungen zuzustimmen. Denjenigen, die darauf nicht reagierten, wurde im September eine weitere Aufforderung zugesandt.

In der teilte die Bank den Kunden mit, dass sie die Nutzung des Kontos auch dann als Zustimmung zu den Vertragsänderungen werten werde, wenn das Konto zum Beispiel im Zuge von Überweisungen, für bargeldlose Zahlungen oder Abhebungen an Geldautomaten genutzt werde. Auch in dem Nicht-Widersprechen gegen einen von ihr zugesandten Rechnungsabschluss sah das Geldinstitut eine Zustimmung.

Wettbewerbsverstoß

Als der Verbraucherzentrale Bundesverband von der Sache erfuhr, forderte er die Bank im Rahmen einer einstweiligen Verfügung zur Unterlassung auf. Mit Erfolg: Das Landgericht Hannover gab dem Antrag der Verbraucherschützer statt.

Nach Ansicht des Gerichts ist das Verhalten des Geldinstituts als Wettbewerbsverstoß zu werten. Es verstoße außerdem gegen grundlegende vertragsrechtliche Prinzipien und benachteilige die betroffenen Kunden unangemessen.

Wider die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

Im Übrigen handele die Bank mit ihrem Gebaren auch wider die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Denn danach seien Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Geldinstituten unwirksam, die ohne eine inhaltliche Einschränkung die Zustimmung ihrer Kunden zu Änderungen der AGB fingierten.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.