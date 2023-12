Ideenspeicher: Wie sich strategische Aufgaben im Büro leichter umsetzen lassen

5.12.2023 – Ihr Kopf ist voller Ideen und zu einem Teil damit beschäftigt, dass die Ideen nicht vergessen gehen. Sie lenken sich damit selbst von der Arbeit ab. Eine einfache Lösung ist, einen Ideenspeicher anzulegen.

Auf der Autofahrt hören Sie einen interessanten Podcast eines Verkaufstrainers und denken, dass Sie und/oder Ihr Team dessen Seminar unbedingt besuchen sollten. Unter der Dusche fällt Ihnen ein, dass Sie Ihre Kunden im nächsten Mailing unbedingt über XY informieren sollten.

Sie möchten diese und viele andere Ideen auf keinen Fall vergessen. Dabei ist Ihr Tag heute bereits voll mit Kundenbesuchen. Die Lösung: ein Ideenspeicher.

Nicht das Alltagsgeschäft blockieren

Ideen sind immens wichtig. Denn sie führen dazu, dass sich ein Unternehmen entwickelt und besser wird. Doch oft blockieren diese Ideen Sie im Alltagsgeschäft. Denn drängen die Gedanken sich auf, verschieben sich die Prioritäten: Sie bleiben an der Idee und einer möglichen Umsetzung hängen, statt das zu tun, was wichtig und dringend ist.

Doch zum einen ist das Gehirn viel zu wichtig, um es mit Merkaufgaben zu belasten. Wofür gibt es Papier und Computer? Zum anderen sollten Sie Ihre Arbeitszeit danach strukturieren, wann Sie an operativen Aufgaben im Büro und wann Sie an strategischen Aufgaben am Unternehmen arbeiten.

Sammeln Sie Ihre Ideen in einem Speicher

Sie benötigen einen klaren Kopf, um konzentriert zu arbeiten. Entlasten Sie deshalb Ihr Hirn von wichtigen, aber gerade unpassenden Ideen.

Gestalten Sie sich eine spezielle Ablage – gleich, ob das handschriftlich auf einem kleinen Block passiert oder digital auf dem Handy oder im PC. Wählen Sie eine einzige Lösung, damit alles an einem Platz ist. Schreiben Sie alles sofort in ein paar Stichworten auf. Der Kopf ist fühlbar entspannter und entlastet. Denn Sie „haben“ jetzt die Ideen.

Ich habe eine besonders kreative Phase zwischen Schlaf und Aufwachen. Mein erster Gang führt daher öfter direkt ins Arbeitszimmer. Auf einem Zettel notiere ich dort einen Artikelanfang, dass ich einen Kunden anrufen muss oder dass ich ein Puzzle als Geschenk kaufen will.

Gehen Sie mit Ideen schwanger

Ihr Ideenspeicher speichert Ideen. Er ist keine To-do-Liste. Es kann sich herausstellen, dass Ideen blödsinnig sind, für Ihr Büro nicht passen - oder ganz großartig.

Deshalb sollten Sie sich regelmäßig Zeit nehmen, um die Ideen zu prüfen. Was auf ersten Blick super klingt, kann sich ein paar Tage später nach etwas Nachdenken als Nonsens entpuppen. Anderes, das Ihnen „zu groß“ erschien, kann mit ein paar Variationen machbar und innovativ werden.

Tragen Sie sich in Ihren Terminkalender einen regelmäßigen Termin ein, etwa jeden 1. Freitag im Monat um 14.00 Uhr, um die Ideen zu prüfen. Je nach Bedarf eine halbe oder eine Stunde.

Streichen Sie, statt auf bessere Zeiten zu warten

Nachdem Sie ein Video mit dem Verkaufstrainer gesehen haben, erscheint Ihnen der Verkaufstrainer weder sympathisch noch besonders interessant. Er hat sich im Podcast schlicht gut verkauft. Streichen Sie die Idee einfach. Warten Sie nicht darauf, dass er Sie doch noch überzeugt.

Machen Sie nicht nur Ihren Kopf frei, sondern auch den Ideenspeicher. Denn wenn Sie zum fünften Mal über den Trainer nachdenken, macht das Stöbern im Ideenspeicher immer weniger Spaß.

Überzeugt Sie dagegen eine Idee noch nach zwei, drei Wochen und entwickeln Sie ein paar weiterführende Schritte beim ersten Nachdenken, notieren Sie alles und setzen den Punkt auf Ihre To-do-Liste.