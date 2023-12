Geldwäschegesetz: Frist für verpflichtende Registrierung läuft aus

4.12.2023 – Unabhängig einer Verdachtsmeldung müssen alle Verpflichteten ab Januar im Portal „GoAML“ der FIU angemeldet sein. Die Registrierungspflicht soll die Hemmschwelle senken, Meldungen zu Geldwäsche- und Terrorismusverdacht einzureichen. Betroffen sind unter anderem Vermittler von Lebens- und Unfallversicherungen sowie Darlehen.

Gemäß § 45 Abs. 1 GwG besteht für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 GwG spätestens zum 1. Januar 2024 eine Registrierungspflicht im elektronischen Meldeportal „GoAML" der Financial Intelligence Unit (FIU). Darauf weist die Zentralstelle für Finanz-Transaktions-Untersuchungen auf ihrer Homepage hin.

Verpflichtete im Sinne dieses Gesetzes sind unter anderem Versicherungsvermittler nach § 59 VVG, soweit sie Lebens- und Unfallversicherungen vermitteln, Darlehen im Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 KWG vergeben oder Kapitalisierungs-Produkte anbieten.

Ausgenommen sind Vermittler gemäß § 34d Absatz sechs oder sieben Nummer 1 der GewO, die ihre Tätigkeit ausschließlich im Auftrag eines oder, wenn die Versicherungsprodukte nicht in Konkurrenz stehen, mehrerer im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Versicherungs-Unternehmen ausüben, heißt es.

International vereinbarte Standards

Die FIU analysiert Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nutzt sie die Software „GoAML“. Diese wurden von der „United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)" der Vereinten Nationen entwickelt und greift nach eigenen Angaben auf international vereinbarte Standards und Schnittstellen für den Datenaustausch zurück.

Die Anwendung trage dazu bei, dass die FIU Verdachtsmeldungen schneller analysieren und im Zusammenhang mit anderen Daten oder vergleichbaren Fällen bewerten sowie neue Strategien der Geldwäsche noch frühzeitiger erkennen könne, berichtete die Zentralstelle.

Durch die Registrierungspflicht soll die Hemmschwelle gesenkt werden, Meldungen zu Geldwäsche- und Terrorismusverdacht einzureichen. Angaben sollen nach der Eintragung schneller und unkomplizierter möglich sein.

Informationen und Hilfen

Informationen zur Registrierung sind unter anderem online im „Handbuch GoAML Web Portal" (PDF; drei MB) zu finden. Die FIU listet auf ihrer Homepage eine ganze Reihe von Publikationen zum Thema auf.

Als „Schmerzthema“ bezeichnet der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. die Pflicht zur Registrierung nach dem Geldwäschegesetz. Der Verband hat die wichtigsten Fragen dazu in einem FAQ-Katalog zusammengefasst und eine Bot-unterstützte Hilfe erstellt.

Die Disphere interactive GmbH bietet einen kostenpflichtigen Registrierungsservice an. Nach Anfrage per E-Mail an geldwaeschebeauftragter@disphere.com werden ein Bestellformular, rechtliche Hinweise sowie Informationen, welche Unterlagen erforderlich sind, verschickt.

Der Digitalberater ist auf Geldwäscheprävention im Bereich der Versicherungsvermittler spezialisiert. In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen für verschiedene Pools tätig und hat die Arbeitshilfen von AfW und Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. miterarbeitet.