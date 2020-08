Geldbuße wegen Nutzung eines verbauten Auto-Bildschirms?

4.8.2020 – Ein Autofahrer hatte einen Unfall verursacht, weil er während der Fahrt das Scheibenwischer-Intervall mithilfe eines eingebauten Bildschirms verändern wollte. In diesem Fall darf er wegen des Straßenverkehrs-rechtlichen Verbots der Nutzung elektronischer Geräte bestraft werden. Das geht aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom 27. März 2020 hervor (1 Rb 36 Ss 832/19).

Ein Autofahrer war mit seinem Personenkraftwagen auf einer Bundesstraße unterwegs, als er wegen starken Regens das Scheibenwischer-Intervall verändern wollte.

Autounfall wegen Nutzung des eingebauten Bildschirms

Den Scheibenwischer selbst konnte er zwar wie üblich mithilfe eines Hebels einschalten. Zur Änderung des Intervalls musste er jedoch einen eingebauten Bildschirm nutzen.

Dazu musste zunächst ein Scheibenwischersymbol berührt und dann in einem Untermenü zwischen fünf Einstellungen gewählt werden.

Obwohl er bei dem Vorgang auf einer geraden breiten Straße fuhr, kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in eine Böschung und streifte dort unter anderem mehrere Bäume.

Verstoß gegen Straßenverkehrsordnung?

Von dem in erster Instanz mit dem Fall befassten Amtsgericht wurde der Fahrer daher wegen eines Verstoßes gegen die Vorschriften des § 23 Absatz 1a StVO zur Zahlung einer Geldbuße verurteilt.

Seine gegen das Urteil beim Karlsruher Oberlandesgericht eingelegte Rechtsbeschwerde begründete der Betroffene damit, dass das Einstellen des Scheibenwischer-Intervalls nicht der „Kommunikation oder Organisation“ gedient habe. Ihm könne daher kein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung vorgeworfen werden.

Das sahen die Richter der Beschwerdeinstanz anders. Sie wiesen die Beschwerde als unbegründet zurück. Ebenso wie das Amtsgericht zeigte sich auch das Oberlandesgericht davon überzeugt, dass der Beschwerdeführer nur deswegen von der Fahrbahn abgekommen war, weil er durch die Betätigung des Berührungsbildschirms nicht aufmerksam genug war.

Dem Wortlaut des Gesetzes folgend habe er das Intervall des Scheibenwischers während der Fahrt aber nur unter bestimmten Bedingungen verändern dürfen. Dies treffe nur für eine kurze, den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen angepasste Blickzuwendung zum Gerät zu.

Blickzuwendung lenkt die Aufmerksamkeit ab

Der Betroffene wandte ein, dass das Einstellen eines Scheibenwischer-Intervalls nicht zu jenen Tatbeständen des Gesetzes gehöre, die verboten seien. Dieses Argument ließen die Richter jedoch nicht gelten.

Denn die entsprechende Vorschrift der Straßenverkehrsordnung diene der Unfallverhütung. Sie solle eine Ablenkung eines Fahrzeugführers vom Verkehrsgeschehen verhindern.

„Die Blickzuwendung auf einen Berührungsbildschirm während der Fahrt lenkt die Aufmerksamkeit des Fahrers unabhängig davon ab, ob er einen Kurs in das Navigationsgerät eingibt oder den Scheibenwischer einstellt“, so das Gericht in der Begründung seiner Entscheidung.

Der über den Monitor zu bedienende Geschwindigkeitsregler des Scheibenwischers stelle zwar selbst kein elektronisches Gerät dar, welches der „Kommunikation, Information oder Organisation“ diene. Das Gerät sei jedoch als Einheit zu betrachten, so dass einzelne Anwendungen nicht aus der Verbotsnorm des § 23 Absatz 1a StVO herausgenommen werden könnten.