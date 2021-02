Ein Notfallplan kann das Lebenswerk retten

10.2.2021 – Tritt der Ernstfall ein und der selbstständige Vermittler muss für längere Zeit aussetzen, kann das schwerwiegende Folgen für den Betrieb und die Mitarbeiter haben. Zumindest dann, wenn nicht geregelt ist, wie die Übergangszeit ohne den Chef zu überbrücken ist. Absprachen und organisatorische Vorbereitung helfen dabei, das Firmengeschäft am Laufen zu halten.

Je kleiner der Betrieb, desto mehr hängt alles vom Inhaber ab. Fällt der krankheitsbedingt länger aus, droht das Unternehmen auseinanderzubrechen. Die meisten Versicherungsvermittler machen sich darüber schon mal Gedanken. Eine Lösung wird aber oft vor sich hergeschoben.

Immer ist das Tagesgeschäft wichtiger – schließlich ist die Vorsorge für Firma und Familie im Sinne des Umsatzes nicht produktiv. Außerdem besitzt die Beschäftigung mit diesem Thema den Charme und die Verständlichkeit einer Steuererklärung.

Im Ernstfall kann eine Person den Chef kaum ersetzen

Thomas Schleicher (Bild: privat)

Für derartige Fälle werden gerade Finanzdienstleister eine finanzielle Vorsorge für sich und ihre Familie getroffen haben. Doch es geht um viel mehr: Etwa um rechtliche Vertretungsfragen im Betrieb, den schnellen Zugriff auf wichtige Informationen und vor allem um die weitere unternehmerische Führung.

Im Ernstfall kann eine Person den Chef kaum ersetzen, weiß der Unternehmensberater Thomas Schleicher. Die Praxis zeigt: Effektiver ist ein Notfallteam, das fünf unterschiedliche Rollen besitzt. Das alles steckt in dem Notfallkoffer für Unternehmer, den der Chef der Sorgen los GmbH zusammen mit seinem fünfköpfigen Team kundenspezifisch entwickelt. Denn jeder Fall ist etwas anders.

Ein Ziel sei der Aufbau eines ausreichenden Finanzpuffers. „Sobald das Unternehmen sechs Monate ohne Umsatz überleben kann, spricht man von einem finanziell gesunden Unternehmen“, sagt Schleicher. Einer seiner Kunden erkrankte Anfang 2020 an Leberkrebs und konnte sich aufgrund des Finanzpuffers im Unternehmen sieben Monaten auf seine Heilung konzentrieren. Hätte er sich bereits nach vier oder acht Wochen wieder um sein Unternehmen und die Finanzen kümmern müssen, hätten die Genesungschancen wesentlich schlechter gestanden.

Wer soll den Unternehmer vertreten?

Im Sinn der Selbstbestimmung muss es einem Unternehmer zuerst darum gehen: Wer soll mich vertreten? Wen halte ich für welche Aufgaben für den Richtigen?

Denn: Ist dies nicht schriftlich festgelegt, bestimmt ein Richter nach § 1896 Absatz 1 BGB einen Betreuer. Der ist zwar erfahrungsgemäß in zwei von drei Fälle ein Familienmitglied, aber vielleicht nicht derjenige, den der Unternehmer gewählt hätte.

Besonders in der Versicherungsbranche ist zu beachten, dass der „Ersatz“ die berufsrechtlichen Voraussetzungen und Gewerbezulassungen besitzt. Denn die sind Voraussetzung dafür, dass das Geschäft überhaupt weiter betrieben werden kann.

Fällt der Inhaber eines Finanzdienstleisters länger aus, droht im schlimmsten Fall nach einigen Monaten die Betriebsstillegung durch die IHK. Deshalb sollte dieser Aspekt bei der Besetzung des Notfallteams unbedingt berücksichtigt werden.

Schneller Zugriff auf Unterlagen

Die Informationsmenge in den Büros wächst immens. Ein Versicherungsvermittler sollte deshalb überlegen, welche Informationen sofort relevant sind, wenn er plötzlich ausfällt. Das ist der Überblick über die betrieblichen Finanzen, die Benennung der Schlüsselpersonen, die bei seinem Ausfall besonders wichtig sind und ihn in den nächsten Monaten vertreten sollen.

Dabei sollten nicht nur die Namen aufgeführt, sondern die gesamten Kontaktdaten festgehalten sein. Hilfreich sind darüber hinaus Adressen und Telefonnummern von wichtigen Geschäftspartnern, etwa der Steuerberatungskanzlei, dem zuständigen IT-Expertem oder Vertriebspartnern.

Und nicht zu vergessen: Im digitalen Zeitalter werden derartige Unterlagen gerne auf dem PC abgelegt. Doch wer kennt das Passwort? Und: In welchem Ordner ist die entsprechende Datei „versteckt“? Schleicher rät dringend zu einer klaren Absprache mit einer Vertrauensperson, die den Notfallprozess kennt und in Gang setzt.

Im Team kann es zu Reibereien kommen

Die ersten drei Aufgaben sind bereits mühsam zu erledigen, weil viele Formalitäten zu berücksichtigen sind. Viel Bauchgefühl und nüchterne Abschätzung sind darüber hinaus gefragt, wenn ein Unternehmer entscheidet, welchen Personen er im Notfall sein Unternehmen anvertrauen will.

Hinter dem Chef steht oft ein kleines Team, aus dem er die ein oder andere Person für bestimmte Aufgaben herauspickt. Dabei verschieben sich Hierarchien oder die bestehenden Verhältnisse werden deutlicher ausgedrückt. Dies kann zu Reibereinen führen, die der Chef moderieren muss.

Fünf Rollen für Stellvertreter

Fünf Rollen hat Schleicher definiert. Etwa den Profi-Ersthelfer, der in der ersten Phase weiß, was zu tun ist. Dazu einen Notfall-Chef, der das operative Geschäft am Laufen hält. Des Weiteren etwa einen befreundeten Unternehmer, der den Bevollmächtigten unternehmerisch berät und damit den Betrieb weiterentwickelt.

Darüber hinaus ist ein sogenannter Not- und Kontrollbetreuer, der oft als externe Person dafür sorgt, dass es trotz Vollmacht nicht doch durch eine Hintertür zu einer gerichtlichen Fremdbestimmung kommt. Und schließlich ein bis zwei Vertrauenspersonen, die die Entscheidungsgewalt haben. Oft ist das der Lebenspartner oder jemand aus der Familie.

„Der Unternehmer muss natürlich nicht fünf unterschiedliche Personen benennen. Wenn er eine Person kennt, die mehrere Rollen übernehmen kann, umso besser. In der Praxis findet sich so jemand leider eher selten“, stellt der Unternehmensberater klar.