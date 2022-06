Die Mietkosten für einen Messestand und das Finanzamt

29.6.2022 – Es kommt auf die Umstände des Einzelfalls an, ob Gewerbetreibende die Kosten für die Anmietung eines Messestandes dem Finanzamt gegenüber in voller Höhe steuermindernd geltend machen können. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Urteil des Bundesfinanzhofs vom 23. März 2022 hervor (III R 14/21).

WERBUNG

Der Entscheidung lag die Klage eines Unternehmens zugrunde, das sich wiederholt auf bestimmten turnusmäßig stattfindenden Messen präsentiert hatte. Die Entgelte für die Anmietung der Messestandflächen machte es in vollem Umfang gewinnmindernd in seiner Steuererklärung geltend.

Im Rahmen einer Betriebsprüfung kam das Finanzamt zu dem Schluss, dass die Kosten nicht voll abzugsfähig seien. Im Sinne von § 8 Nummer 1 Buchstabe e GewStG sei vielmehr nur die Hälfte der Mietkosten berücksichtigungsfähig.

Mietkosten für Messestand

Dem wollte der schließlich mit dem Fall befasste Bundesfinanzhof (BFH) im Grundsatz nicht widersprechen. Die Richter gaben der Klage des Unternehmens dennoch statt.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an, ob ein Unternehmen die Kosten für die Anmietung eines Messestandes in vollem oder nur in verminderten Umfang gewinnmindernd gegenüber dem Finanzamt geltend machen kann.

Dem Anlagevermögen des Steuerpflichtigen zuzurechnen?

Gewerbesteuerrechtlich entscheidend sei, ob ein Messestand bei fiktiver Betrachtung dem Anlagevermögen des Steuerpflichtigen zugerechnet werden müsse oder nicht. Eine Zurechnung setze voraus, dass es geschäftspolitisch als erforderlich angesehen werde, dass ein solcher Stand dauerhaft vorhanden ist.

Davon könne wegen der vereinzelten kurzzeitigen Anmietung durch die Klägerin unter Berücksichtigung ihres Geschäftsgegenstandes sowie ihres speziellen Vertriebskonzepts in dem entschiedenen Fall nicht ausgegangen werden. Sie dürfe die Kosten in ihrer Steuererklärung daher in vollem Umfang gewinnmindernd geltend machen.