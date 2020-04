Die besten Videoberatungs-Tools für Vermittler

20.4.2020 – Einen Hype im Vertrieb erleben derzeit Werkzeuge für die Online-Beratung. Einen Ratgeber zur Anwendung und einen Überblick für Einsteiger zu einigen Programmen hat die Redaktion von Finanzen.de für Vermittler zusammengestellt.

In der aktuellen Ausnahmesituation mit Kontaktverboten und nur begrenzten Ausgangsmöglichkeiten stellen Videoberatungen eine Alternative zu Vor-Ort-Terminen dar. Vermittler können derzeit auf zahlreiche, oft kostenlose Lösungen zugreifen, unter anderem von Pools und Versicherern.

Der Vertrieb scheint die digitalen Offerten zu nutzen. „Seit der Corona-Krise ist die Videoberatung das Mittel der Wahl. Im März 2020 haben wir in den Swiss-Life-Vertrieben die Anzahl der Videoberatungs-Sessions im Vergleich zum Vormonat fast versechsfacht“, erklärte Stefan Butzlaff, Geschäftsführer der Swiss Life Deutschland Vertriebsservice GmbH, im Interview mit Fondsprofessionell.de.

Leitfaden für die Videoberatung

Makler und Vertreter, die aufgrund der Coronakrise erst jetzt in die Videoberatung einsteigen, stehen vor diversen Fragen. Wie funktioniert so ein Tool? Wie geht man damit richtig um, dass der Kunde das Gespräch auch zu schätzen weiß? Welche Angebote von welchen Firmen machen Sinn? Was sollte der digitale Helfer für den Vertrieb von Versicherungen mitbringen?

Antworten darauf hat die Redaktion der Finanzen.de Vermittlungs-Gesellschaft für Verbraucherverträge GmbH auf ihrer Website zusammengestellt. Der Leitfaden enthält einen Ablaufplan für die Online-Beratung, einen Tool-Check sowie Tipps, welche Voraussetzungen Vermittler für ein solches digitales Angebot erfüllen müssen und welche Argumente dafürsprechen.

Wie Vermittler zum Beispiel „Skype“ im Homeoffice richtig nutzen und was sie im digitalen Gespräch beachten sollten, erklärte der Kommunikationsberater Jens Gieseler in einem Gastbeitrag (VersicherungsJournal 16.4.2020).

Sieben Programme im Check

Als Vorteil der virtuellen Kundentermine nennt Finanzen.de: „Ohne Videoberatung ist es derzeit nahezu unmöglich, seine Kundenkontakte aufrechtzuerhalten oder gar neue Kontakte zu knüpfen.“

Für den Start benötigten Anwender: PC oder Laptop mit Mikro, stabiles Internet, Software und für Videotelefonie eine Webcam.

Um die Auswahl der Lösungen zu erleichtern, stellt der Versicherungsmakler sieben Programme vor, der Überblick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Videoberatungs-Lösungen im Vergleich (Bild: Finanzen.de)

„Die Zielsetzung des Beitrages liegt ganz klar darin, den Beratern die Scheu vor der Online-Beratung zu nehmen. Darum war es uns wichtig, dass wir auch alles, was wir bewerten oder gar empfehlen auch schon selbst getestet haben“, erklärt Redakteur Sebastian Ebeling zur Auswahl der vorgestellten Produkte auf Nachfrage.

Worauf Pools und andere Anbieter setzen

Daher fehlen in der Übersicht auch Tools wie „Bridge“ der Bridge ITS GmbH oder „Demobird“ der Hönle.training GmbH. Geschäftsführer Jan Helmut Hönle war schon lange vor Ausbruch von Covid-19 von der digitalen Beratung überzeugt (21.10.2015, 20.10.2015, 16.10.2015).

Die Bridge-Software bieten zum Beispiel Pools wie Fonds Finanz Maklerservice GmbH oder die Berliner Aruna GmbH ihren Vertriebspartnern derzeit kostenlos an (27.3.2020, 26.3.2020).

Jung, DMS & Cie. AG setzt gemeinsam mit ihrem Produktpartner Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland auf „Snapview“.

Bewertungen der Tools

In der Bewertung von Finanzen.de schneiden mit fünf Sternen am besten die Angebote „Flexperto“, „Meet“, „Join me“ und Snapview ab. Vier Sterne erhielten „Zoom“, „Goto Meeting“ und „Skype“.

Der Makler empfiehlt: „Nutzen Sie aktuelle Rabatte bei den Tool-Anbietern. Oft wird ein Gratis-Testmonat angeboten und in der aktuellen Zeit geben viele Anbieter nochmal extra Rabatte für Neukunden.“ Die Redakteure nutzen nach eigenen Angaben Flexperto. Den Grund nennt Versicherungsfachmann Christian Bulik auf der Website:

„Es ist einfach zu bedienen, der Kunde hat kaum technische Hürden. Es gibt eine automatische Erinnerungsfunktion für den Kunden und er kann den Termin auch einfach verschieben. Mit Whiteboard, Screensharing und Video hat man alle Funktionen, die man für die Beratung braucht. Durch die E-Signatur kann der Antragsprozess auch komplett papierlos ablaufen.“

Persönliches Gespräch bleibt wichtig

Der Alte Leipziger – Hallesche Konzern hat die Video-Beratungsplattform Flexperto für Makler und Ausschließlichkeits-Vermittler schon länger im Einsatz (VersicherungsJournal 9.6.2017, 25.6.2016).

Es sei allerdings schwer abzusehen, wie digitale Helfer den Vertrieb künftig verändern werden. Das sei auch davon abhängig, wie lange die Pandemie den Geschäftsbetrieb in Deutschland beherrsche, sagt Marketingleiter Bernd Guthruf dazu.

„Dauert die Corona-Krise länger, haben die digitalen Tools eine größere Chance, sich im Beratungsalltag durchzusetzen, weil die Vermittler durch die längere Nutzung ihre Vorteile besser kennenlernen. Generell gilt für den Vertrieb, dass das persönliche Gespräch, ob gemeinsam in einem Raum oder virtuell am Bildschirm, sehr wichtig ist und bleibt“, lautet die Einschätzung des Managers.