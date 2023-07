Calendly im Test: Kundenkontakt auf Knopfdruck

10.7.2023 – Das Tool Calendly, das sich mit verschiedenen bestehenden Kalendern verknüpfen lässt, wurde vom Autor ein Jahr lang getestet. Das Fazit: Es bietet diverse Möglichkeiten zur Automatisierung und Vereinfachung im Backoffice. Termine können nur vom Vermittler angeboten werden, der Kunde selbst kann keine Termine vorschlagen und muss sich an die Vorgaben des Vermittlers halten.

Die Onlineberatung hat spätestens mit der Pandemie Einzug in viele Versicherungsbüros gehalten. Und mit der Digitalisierung ist es für Kunden selbstverständlich geworden, bei Bedarf Termine bei ihrem Vermittler in Eigenregie zu buchen. Doch welches Werkzeug soll genutzt werden? Eine Option wäre Calendly.

Tool gibt Vermittlern die Möglichkeit, Abfragen beim Kunden zu starten

Calendly ist ein Terminbuchungstool der Firma Calendly Limited Liability Company. Vermittler können Kunden damit eine Terminbuchungsmaske anbieten. Die kann in die eigene Website eingebaut werden oder der Kunde erhält einen Link, über den er das Buchungstool erreicht.

Der Kunde muss die zuvor vom Vermittler geforderten Angaben machen, wobei Letzterer den Inhalt und Umfang der Fragen selbst bestimmt. Dabei hat der Makler verschiedene Möglichkeiten, wie er den Kunden befragt: über direkte Texteingabe, vorgegebene Antwortoptionen, Kontrollkästchen oder ein Dropdown-Menü.

Gleichzeitig legt der Vermittler fest, wie lange der Termin voraussichtlich dauern soll und welche Workflows installiert werden. Das kann etwa eine Erinnerung zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem Termin sein, eine Dankesmail nach dem Gespräch oder die Bitte um dessen Bewertung.

WERBUNG

Tool ist mit anderen Kalendern kompatibel

Der Vermittler kann auch festlegen, wie kurzfristig der Termin gebucht wird, etwa mindestens einen Tag vorher. So wird genügend Vorbereitungszeit eingeräumt.

Calendly wird mit der generellen Verfügbarkeit gespeist (Beispielsweise: erreichbar Montag, Mittwoch und Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr). Zugleich sorgt die Anbindung an den eigenen Kalender dafür, dass der Kunde nur dann einen Termin buchen kann, wenn im Büro tatsächlich Zeit dafür ist, und sein Terminwunsch mit keinem anderen kollidiert.

Schnittstellen gibt es hier zu folgenden Kalendern:

Google-Kalender,

Office 365-Kalender,

iCloud-Kalender und

Exchange-Kalender.

Der Einbau in die Website erfolgt via iFrame. Alternativ kann jeder Vermittler selbst im Tool einen Link generieren und an den Kunden senden, mit dem der den Kalender dann aufrufen kann.

Diese Vorteile bietet Calendly

Calendly ist als Termintool flexibel: Die gesamte Oberfläche mit allen Vorgaben zur Buchung von Terminen ist frei konfigurierbar. So können Terminbuchungen zu verschiedenen Themen, in unterschiedlicher Länge und mit verschiedenen Zeit-Slots zusammengestellt werden.

Eine Verknüpfung mit Video-Tools wie etwa Zoom oder Microsoft Teams ist möglich. Zudem bietet es einen Anschluss an Zapier, um den Kunden nach einer Terminbuchung direkt weiter automatisiert zu betreuen. Alle Bedienschritte sind auch für wenig Geübte intuitiv nutzbar.

Diese Nachteile sind bei Calendly zu finden

Ein Nachteil des Tools ist, dass der Kunde selbst keine Termine vorschlagen kann und sich an die Vorgaben des Vermittlers halten muss.

Auffällig ist, dass es im Netz zahlreiche negative Bewertungen zu Calendly gibt, die vor allem einen schlechten Kundenservice und wenig verlässliche Terminbuchungen monieren. Während des mehr als einjährigen Tests durch den Autor waren alle Buchungen verlässlich. Der Support ist vor allem auf Onlineratgeber und einen Chat ausgerichtet, was es bei drängenden Fragen erschwert, schnell kompetente Hilfe zu bekommen.

Für wen eignet sich Calendly?

Calendly ist ein hervorragendes Tool für alle Vermittler, die ihre Terminvergabe automatisieren möchten. Das Backoffice wird entlastet, der Kunde kann bei Gesprächsbedarf direkt auf den Vermittler zukommen mit einem Termin seiner Wahl.

Das Instrument kann zudem die Arbeit erleichtern, weil das Nachfassen beim Kunden zur Terminvereinbarung wegfällt. Viele Vermittler können auch ihre direkte telefonische Erreichbarkeit deutlich einschränken, wenn sie Calendly nutzen. Denn damit ist es auch ohne Anruf möglich, schnell einen Termin zu vereinbaren.

Das Tool bietet sich auch als Ausgangspunkt für umfangreiche Automatisierungen an, wenn etwa die Kunden nach einer Terminbuchung weitergehende Informationen erhalten sollen. Eine API und die Anbindung an Zapier machen solche Automationen besonders einfach.

Gezahlt wird nach Benutzern: Je nach Plan werden acht bis 16 US-Dollar im Monat fällig. Eine eingeschränkte Version ist auch kostenfrei zum Testen verfügbar.