Besser Monotasking statt sich ständig zu verzetteln

18.1.2024 – Man kann sich nur auf ein, höchsten zwei Dinge konzentrieren. Eigentlich schaltet das Gehirn nur rasend schnell von der einen Tätigkeit zur anderen um. Um sich voll auf eine Sache zu fokussieren und über den Tag konzentriert zu arbeiten, nützen vier Tipps.

Wer sich erfolgreich fühlt, gibt gern mit seiner Multitaskingfähigkeit an: Mailen während des Frühstücks, Podcast hören beim Autofahren oder während der einen Videokonferenz bereits die nächste vorbereiten.

Doch wer ehrlich zu sich selbst ist, weiß ganz genau, dass etwa beim Telefonat im Auto die Gedanken nicht so fließen. Spätestens, wenn die Straße volle Konzentration verlangt, geht nichts mehr.

Man kann sich nur auf eine Sache konzentrieren

Forscher der Universität Utah konnten belegen, dass in derartigen Alltagssituationen die Leistungsfähigkeit um 40 Prozent geringer ist als am Schreibtisch. Während die Stresswerte der Teilnehmer stiegen, war die Fehlerquote so hoch wie bei 0,8 Promille Alkohol im Blut. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Forscher der Harvard-Universität.

Für Neurobiologen ist die Sache längst klar: Man kann sich nur auf ein, höchsten zwei Dinge scheinbar konzentrieren. Denn eigentlich schaltet das Gehirn nur rasend schnell von der einen Tätigkeit zur anderen um. Genau genommen bekommt man von den beiden Sachen jeweils nur die Hälfte mit. Und das bei einem höheren Stresslevel.

23 Minuten, um nach einer Unterbrechung wieder „reinzukommen“

Jeder kann das für sich selbst prüfen: Nach einer Unterbrechung – ein Kollege stellt „nur kurz“ eine Frage – benötigt man einige Zeit, um sich wieder voll in die eigene Arbeit reinzufuchsen. Stressforscher sprechen von durchschnittlich 23 Minuten nach einer Unterbrechung. Deshalb gibt es längst das „Monotasking“ als Gegenbewegung.

Wenn Sie sich voll auf eine Sache fokussieren und über den Tag konzentrierter arbeiten wollen, nutzen Sie die im Nachfolgenden aufgeführten vier Tipps.

Erstens: Schalten Sie Störfaktoren aus

Schalten Sie am PC sämtliche Mailsignale aus, akustische wie optische. Vereinbaren Sie im Büro die Regel: Wenn eine Tür zu ist, darf nur in wirklich dringenden Fällen gestört werden.

Wenn es dann Mitarbeiter gibt, deren Tür permanent zu ist, vereinbaren Sie eine Zeit, wie lang jemand nicht ansprechbar sein darf. Schließlich ist das Vermittlergeschäft Kommunikation.

Zweitens: Machen Sie sich das Eisenhower-Prinzip zu eigen

Angeblich teilte der amerikanische Präsident Ike Eisenhower seine Aufgaben in vier Kategorien ein. Was weder dringend noch wichtig war, schmiss er umgehend in den Papierkorb. Was dringend, aber nicht so wichtig war, delegierte er an andere Menschen.

Was wichtig, aber nicht dringend war, dafür setzte er sich einen Termin. Irgendwann wurden sie dadurch dringend. Und schließlich gab es noch wichtige und dringende Aufgaben: Die erledigt er selbst und sofort.

Drittens: Setzen Sie Prioritäten

Sie werden einige wichtige und dringende Aufgaben auf dem Schreibtisch liegen haben. Setzen Sie deshalb Prioritäten, denn auch unter diesen brennt manches mehr unter den Nägeln als anderes.

Und mit manchen erledigten Aufgaben erreichen Sie mehr als mit anderen. Auch dadurch vermeiden Sie zu häufiges Hin- und herspringen.

Viertens: Aufgaben zusammenfassen

Fassen Sie ähnliche Aufgaben zusammen. Kaum eine Mail muss sofort bearbeitet werden. Nehmen Sie sich je nach Aufwand zwei, drei Mal eine festgelegte Zeit, um sämtliche Mails zu bearbeiten. Wie Sie das am besten machen? Es geht anders, wenn Sie einfache Tipps befolgen, Regeln einhalten und Disziplin aufbringen (VersicherungsJournal 24.8.2023).

Sie wollen mit einigen Kunden telefonieren, um Kontakt zu machen oder ein direktes Gespräch zu vereinbaren? Legen Sie diese Telefonate hintereinander.

Die regelmäßigen Mitarbeitergespräche stehen im Unternehmen an? Legen Sie auch die zusammen. Besser nur zwei, drei an einem Tagen, denn diese Gespräche sind anstrengend und Sie sollten den Mitarbeiter volle Konzentration und Wertschätzung schenken.