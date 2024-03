Behörde setzt bezahlbaren Internetanschluss durch

13.3.2024 – Die Bundesnetzagentur hat erstmals einen Internetanbieter dazu verpflichtet, einen Haushalt zu einem erschwinglichen Preis mit einem angemessenen Internetanschluss zu versorgen.

Ein Verbraucher hatte sich bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen darüber beschwert, dass an dessen Wohnort ein Internetanschluss nur zu einem hohen Preis erhältlich ist.

Seine Beschwerde begründete der Mann damit, dass aufgrund einer Verordnung aus dem Jahr 2021 insbesondere Haushalte in entlegenen Gebieten mit Telekommunikationsdiensten versorgt werden sollen, die bestimmten Mindestanforderungen entsprechen. Diese Anforderungen sah er in seinem Fall als nicht erfüllt an.

Verpflichtungsverfahren wegen Unterversorgung mit Internet

Klaus Müller (Bild: Bundesnetzagentur)

Dem pflichtete die Bundesnetzagentur nach einer Prüfung bei. Sie stellte am 11. März 2024 eine Unterversorgung des Gebietes, in welchem der Beschwerdeführer lebt, fest. Von einer solchen sei nämlich auch dann auszugehen, wenn Telekommunikationsdienste nicht zu einem erschwinglichen Preis angeboten würden.

Da sich keiner in dem Gebiet tätigen Telekommunikationsanbieter zu einer freiwilligen Nachbesserung bereiterklärte, führte die Agentur ein Verpflichtungsverfahren durch.

Das hatte zur Folge, dass eines der Unternehmen dazu auserkoren wurde, dem Mann einen Tarif anbieten zu müssen, der einen Download von mindestens 10 Megabit pro Sekunde und einen Upload von mindestens 1,7 Megabit ermöglicht. Der monatliche Preis der Leistung dürfe außerdem 30 Euro nicht übersteigen.

„Im beruflichen und im privaten Alltag ist eine ausreichende Internet- und Telefonversorgung essenziell. Jeder hat das Recht auf eine angemessene Versorgung. Dieses Recht setzen wir im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt in einem Pilotverfahren durch“ – so Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur.

Etwa 400.000 Haushalte betroffen

Die in der Verordnung definierten Werte würden derzeit kritisch überprüft und gegebenenfalls im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr und dem Digitalausschuss des deutschen Bundestages angepasst.

Es ist davon auszugehen, dass bald weitere Anordnungen dieser Art folgen werden. Denn derzeit befinden sich rund 130 weitere Beschwerdeverfahren in der Prüfung.

Dabei handelt es sich jedoch nur um die Spitze des Eisbergs. Nach Medienberichten gibt es nämlich derzeit in Deutschland circa 400.000 Haushalte, die im Sinne des Rechtsanspruchs auf eine ausreichende Versorgung mit Telekommunikationsdiensten als unterversorgt gelten.

Mehr Informationen zum Recht auf eine Grundversorgung mit Telekommunikationsdiensten sind auf dieser Internetseite der Bundesnetzagentur zu finden.