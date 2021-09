Zielgruppe Mediziner: Auf diese Berufshaftpflicht-Anbieter setzen Vema-Makler

29.9.2021 – Der HDI ist der Favorit der Vema-Partnermakler, wenn es um die Absicherung von beruflichen Haftungsrisiken für Human- wie auch Veterinärmediziner geht. Dahinter folgt jeweils die Alte Leipziger. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Genossenschaft.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Berufshaftpflicht-Versicherung (BHV) für Mediziner unter ihren Partnerbetrieben (VersicherungsJournal 6.7.2021) durchgeführt.

Hierbei sollten die befragten Versicherungsvermittler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Im Rahmen der Befragung gingen 409 (Ärzte) beziehungsweise 125 Nennungen (Tierärzte) ein.

Berufshaftpflicht für Ärzte: HDI an der Spitze

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der Berufshaftpflicht für Ärzte setzte sich die HDI Versicherung AG gegen die Wettbewerber durch. Für das Unternehmen votierte mehr als jeder vierte Befragte. An zweiter Stelle liegt die Alte Leipziger Versicherung AG mit einem Anteil von etwa einem Sechstel.

In einem engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die erst vor wenigen Jahren gegründete Dialog Versicherung AG (VersicherungsJournal 25.10.2018, 11.10.2019) gegen die Janitos Versicherung AG durch. Beide Akteure wurden von jeweils um die acht Prozent der Interviewten als Favorit genannt.

Zwischen den Plätzen fünf und sieben liegt nur eine Stimme

Gleichauf an fünfter Stelle finden sich die Allianz Versicherungs-AG und die Versicherungskammer Bayern (VKB) wieder. Auf Position sieben folgt hauchdünn dahinter die Continentale Sachversicherung AG. Die drei vorgenannten Anbieter konnten jeweils rund jede 15. Stimme auf sich vereinen.

Nicht einmal jeder 20. Vema-Makler stimmte für die Axa Versicherung AG, die in der vorigen Qualitätsumfrage (8.11.2019) noch den Bronzerang errungen hatte. Keine Veränderungen gab es auf den ersten beiden Plätzen. Die Continentale schnitt um eine Position schlechter ab, während sich die Dialog um eine und die Janitos, Allianz sowie VKB um jeweils zwei Positionen verbesserten.

HDI hat auch bei den Tierärzten die Nase vorn

In der Zielgruppe Tierärzte setzte sich der HDI, 2019 noch an vierter Stelle, in einem regelrechten Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die Alte Leipziger durch. Letztere hatte in der vorigen Umfrage noch an der Spitze gelegen.

Den geteilten Bronzerang belegen die Allianz und die Continentale. Dahinter folgen die Inter Allgemeine Versicherung AG und die Axa. Die Ergebnisse und Rangverschiebungen sollten wegen geringer Stimmenzahlen allerdings nicht überbewertet werden. So entfielen auf den HDI 22 Nennungen, auf die Alte Leipziger 21 und auf die Axa zehn Nennungen.

