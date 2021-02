Worauf es beim Einsatz von Personenbildern ankommt

8.2.2021 – Liegt eine Einverständniserklärung vor? Was ist eigentlich Konkludenz? Und habe ich das bei einer Agentur eingekaufte Foto nicht schon bei der Konkurrenz gesehen? Worauf bei einem verantwortungsvollen Einsatz von Personenbildern zu achten ist, erklären Michaela Koch und Alexander Karst von der Agentur Die Bildbeschaffer in einem Gastbeitrag.

Ob groß angelegte Kampagne oder kleines Social-Media-Posting: Der Mensch bleibt das Motiv, das bei der Bebilderung am häufigsten eingesetzt wird. Sowohl in der internen Kommunikation als auch in der Außenwerbung greifen Versicherungs-Unternehmen gern auf Fotos von Personen zurück – das kann ein gebuchtes Model sein, eine einzelne Mitarbeiterin oder auch die gesponserte Fußballmannschaft.

Michaela Koch (Bild: Die Bildbeschaffer)

Gerade im Versicherungssektor ist jedoch besondere Vorsicht geboten. Was ist erlaubt? Wo wird es knifflig? Wer es im Berufsalltag mit Personenbildern zu tun hat, sollte vorab mit den entsprechenden Bildrechten vertraut sein.

Das sind die wichtigsten Schutzrechte

Voraussetzung für ein verantwortungsvolles Handeln ist das rechtliche Grundverständnis. Jedes Bild berührt die Rechte der abgebildeten Person(en), einer Marke oder auch eines Gebäudes. Es darf also grundsätzlich kein Foto ohne eine entsprechende Einwilligung veröffentlicht werden – sofern kein Sonderfall vorliegt. Das gilt für Personenfotos wie für Aufnahmen von Gebäuden und Produkte oder Marken gleichermaßen.

Neben dem Markenrecht (sind Marken auf dem Bild zu erkennen?) und dem Schutzrecht für Kunstwerke, Gebäude oder auch Geschmacksmuster (sind in irgendeiner Weise eindeutig identifizierbare, schöpferische Werke zu erkennen?), gibt es die folgenden beiden Schutzrechte, die im Fall Personenbilder greifen:

das Urheberrecht (wer hat das Foto gemacht?) und

das Persönlichkeitsrecht (wer ist auf dem Foto abgebildet?).

WERBUNG

Auf die richtigen Fragen kommt es an – Teil I: Urheberrecht

Stellen Sie sich vor jeder Veröffentlichung am besten die folgenden Fragen:

Kenne ich den Namen des Urhebers? Wenn nicht: Weiß ich, wo ich den Urheber recherchieren kann?

Liegt mir die exakte Quellenangabe für den Bildnachweis vor?

Habe ich die Erlaubnis des Urhebers, das Bild zu nutzen?

Wie genau sieht die Erlaubnis aus? Ist die Nutzung räumlich und zeitlich beschränkt? Ist es eine einmalige Nutzung? Ist das Medium geklärt, für das ich das Material nutze? Vorsicht: Einige Lizenzen erlauben eine einmalige Nutzung im Print-, nicht aber die Veröffentlichung im Social-Media-Bereich.

Fragen Teil II: das Persönlichkeitsrecht

Sind Personen auf den Bildern zu sehen?

Wenn ja: Sind die Personen nicht nur Beiwerk und klar erkennbar?

Wenn ja: Handelt es sich um eine konkludente Nutzung, sprich: Hat die Person ihr Einverständnis schon dadurch gegeben, dass sie in die Kamera lächelt?

Liegt mir im Idealfall eine schriftliche Einverständniserklärung (Model Release) von allen erkennbaren Personen vor?

Haben die Personen einer allgemeinen Nutzung zugestimmt oder nur einer einmaligen, zweckgebundenen Nutzung?

In welcher Situation wurden sie fotografiert und entspricht die Veröffentlichung dieser Situation, sprich: Wird der Inhalt nicht aus dem Kontext gerissen?

Konkludenz ist kein Freibrief

Ein Pressefotograf arbeitet für die Bebilderung von Nachrichten. Eine fotografierte Person kann im Rahmen der Konkludenz davon ausgehen, dass das Bild zu Nachrichtenzwecken publiziert wird. Es ist jedoch etwas gänzlich anderes, wenn ein Fotograf auf der Straße eine Frau fotografiert, die – Lächeln hin oder her – sicherlich nicht damit einverstanden ist, dass ihr Gesicht schon bald ungefragt und unbezahlt die neue Kampagne eines Versicherungs-Unternehmens ziert.

Alexander Karst (Bild: Die Bildbeschaffer)

Das Recht am eigenen Bild besagt, dass jede Person grundsätzlich selbst darüber bestimmen darf, ob und in welchem Zusammenhang Bilder von ihr veröffentlicht werden. Anders sieht es aus, wenn Sie mit Ihrem Unternehmen einen Tag der offenen Tür veranstalten und vorab darüber informieren, dass auf der Veranstaltung fotografiert wird. In diesem Fall kann von konkludentem Verhalten ausgegangen werden.

Allerdings erstreckt sich im Rahmen der konkludenten Zustimmung die erlaubte Bildnutzung ausschließlich auf die Dokumentation und Berichterstattung über die spezielle Veranstaltung. Die Verwendungs-Möglichkeiten eines solchen Bildes halten sich in Grenzen.

So darf ein Foto, das während der Veranstaltung entstanden ist, nicht ohne schriftliche Genehmigung der abgebildeten Personen für kommerzielle Zwecke eingesetzt werden, zum Beispiel für die Produktion einer Unternehmensbroschüre. In diesem Fall ist eine Einverständniserklärung ratsam. Selbstverständlich müssen dabei sowohl die Einverständnis-Erklärungen als auch das Speichern von Bildern und damit personenbezogenen Daten datenschutzkonform erfolgen.

Lizenz oder nicht – das ist hier die Frage

Wer auf Agenturbildmaterial zurückgreift, sollte unbedingt das Kleingedruckte lesen und sich genauestens mit der Lizenz vertraut machen, die eingekauft wurde. Gerade wenn es um sensible Themen wie die Gesundheit geht, unterliegen Personenbilder einem besonderen Schutz. So darf ein Bild eines Models nicht für die nächste Kampagne eines Krankenversicherers genutzt werden, bei welcher der abgebildeten Person beispielsweise Prostatakrebs angedichtet wird.

Ein weiteres Problem beim Einkauf über Agenturen ist das nicht mehr vorhandene Alleinstellungsmerkmal. Welches Unternehmen möchte schon ein Bild nutzen, mit dem auch andere groß werben – womöglich sogar die unmittelbare Konkurrenz?

Besondere Vorsicht geboten ist bei Kostenlos-Portalen, denn sie spielen nicht nach den Regeln von Fotografen und Agenturen. Nehmen wir das Beispiel Unsplash: Das ist ein Suchmaschinen-Optimierungsprojekt einer Agentur, die durch das gekonnte Einspielen von Bildern ihrer Kunden deren Marketing beziehungsweise SEO pusht.

Dass Fotografen auch Bilder hochladen können, ist im Grunde ein Angebot, auf das sich die Öffentlichkeits-hungrigen Fotografen stürzen. So laden sie immer wieder unbearbeitete Bilder von Menschen hoch, ohne dass ein Einverständnis des Models vorliegt.

Fazit

Eine ausführliche Checkliste zum Thema „Personen auf Bildern“ haben wir an dieser Stelle noch einmal für Sie zusammengetragen.

Ob frisch fotografiert, über eine Agentur lizenziert oder aus dem Bildarchiv geangelt: Wichtig ist, mit Urheber- und Persönlichkeitsrechten vertraut zu sein, Konkludenz nicht für eine mathematische Formel zu halten und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen zu stellen. Wer achtsam mit Personenaufnahmen umgeht, darf auch weiterhin unbesorgt Bilder auf der Versicherungswebsite, auf den Social-Media-Seiten oder in der nächsten Imagebroschüre platzieren.

Michaela Koch, Alexander Karst

Die Autoren sind Gründer der Agentur Die Bildbeschaffer. Die Hamburger sind spezialisiert auf Bildeinkauf, Recherchen, Rechteklärung, Verwaltung und dazugehörige Dienstleistungen und Seminare und arbeiten mit einem Netzwerk aus Rechtsanwälten, Informatikern und Druckspezialisten zusammen.