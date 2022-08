Wie und wo Kunden Berufsunfähigkeits-Versicherungen abschließen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Versicherungsgruppe hat am Dienstag ihre Geschäftszahlen für 2021 erklärt und die Aussichten erläutert. Vor allem in einer Sparte boomte (noch) das Neugeschäft. Doch längst nicht alle Kennzahlen sind positiv. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...

Nahezu alle Branchen klagen über Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Versicherungsvermittler-Betriebe haben es wegen des schlechten Images der Branche besonders schwer. Was dem wirkungsvoll entgegenzusetzen ist, weiß Personalberater Axel Schwartz. (Bild: Balsereit) mehr ...

Was gute Werbung auszeichnet, ist nahezu immer Thema von Marketing-Experten. Gute Beispiele werden gern gezeigt und manchmal auch beneidet. Doch wie lässt sich schlechte Werbung vermeiden? Hier gibt es die Antworten. mehr ...

Wie Verbraucher sich in Versicherungsfragen verhalten und welche Gesellschaften die Konsumenten am besten erreichen, analysiert eine aktuelle Untersuchung anhand von Daten zu 15 Marken der Assekuranz. Ein Abschlussweg ist klar dominierend. (Bild: Research Tools) mehr ...

21.12.2021 –

Gleich im Januar bietet die renommierte MediaAnalyzer Advertising Research GmbH ein kostenloses Webinar zum Thema Werbeforschung 2022 an. Besondere Insights für Werbekampagnen stehen auf der Agenda. Zudem haben die Experten erfragt, was Webseiten-Besucher erwarten und bieten die Ergebnisse kostenlos an. mehr ...