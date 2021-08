Wie sich die betriebliche Altersversorgung in der Coronakrise entwickelt hat

2.8.2021 – Eine Datenanalyse von Xempus zeigt die Veränderungen dieses Geschäfts in den vergangenen 16 Monaten. Gerade Gutverdiener entschieden sich für die zusätzlichen Leistungen. Im Vertrieb machten Mehrfachagenten einen guten Job. Bei der Produktwahl legten klassische Angebote zu.

Welche Auswirkungen hatte die Pandemie auf die betriebliche Altersvorsorge (bAV)? Dieser Frage ist die Xempus AG (früher XbAV) nachgegangen. Dafür hat das Unternehmen seine eigenen Daten 2020 und 2021 ausgewertet.

Die Untersuchung analysiert nach Firmenangaben über 100.000 Beratungen im Hinblick auf Veränderungen bei Anträgen, Vertriebswegen oder nachgefragten Tarifarten in der Coronakrise. Die Ergebnisse hat Xempus in sieben Punkten zusammengefasst.

2020: Antragseinbruch von 40 Prozent

Der erste Lockdown infolge der Ausbreitung des Covid-19-Virus im März und April 2020 ließ das bAV-Geschäft einbrechen. Die Anträge gingen laut dem Unternehmen um 40 Prozent zurück.

Von harten Einschnitten berichteten im Frühjahr des Vorjahres auch die großen Maklerpools und Verbünde wie BCA AG, der Blau direkt GmbH & Co. KG, der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, der Jung, DMS & Cie. AG (JDC), der PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH und der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. (VersicherungsJournal 26.5.2020).

„Wir sind zuversichtlich, dass bestimmte Unternehmen aus den Sektoren wie der IT oder dem Handwerk in der zweiten Jahreshälfte an ihren bAV-Plänen festhalten werden. Sicherlich sieht das zum Beispiel im Tourismus- und Gastronomiegewerbe vergleichsweise anders aus“, gab Fonds-Finanzchef Norbert Porazik damals einen Ausblick auf die weitere Entwicklung.

Die Datenanalyse des Plattformbetreibers bestätigt die Prognose des Marktführers. „Bereits im August 2020 stieg die Zahl der bAV-Anträge wieder auf Vorkrisenniveau (hier: Januar 2020)“, so Xempus in einer Mitteilung zur Auswertung. Ab Januar 2021 ging es aber „wieder steil nach oben mit den Anträgen“.

Mehrfachagenten: Gewinner in der bAV

Malte Dummel (Bild: Xempus)

Bemerkenswert findet der digitale bAV-Spezialist, dass „die durchschnittliche Bewertungssumme und der Bruttolohn der Antragsteller im untersuchten Zeitraum um zehn bis etwas über 15 Prozent angestiegen sind.“ Konkret lag die Bewertungssumme im Untersuchungszeitraum bei 74.986 Euro. Den Bruttomonatslohn beziffert das Insurtech auf Nachfrage auf 3.737 Euro.

Es liefert dafür folgende Interpretation: „Das deutet darauf hin, dass vor allem Personen mit höheren Einkommen auch während des Lockdowns eine bAV abgeschlossen haben. Während Beschäftigte mit geringerem Einkommen eher dazu tendierten, den Verlauf der Pandemie abzuwarten.“

Im Vertrieb hatten Mehrfachagenten laut Auswertung die Nase vorn. „Im Vergleich der Vor-Krisen-Daten von Januar 2020 im Vergleich zu Juni 2021 zeigt sich, dass Mehrfachagenturen ihren Marktanteil gegenüber Maklern und AO leicht, im einstelligen Prozentbereich, steigern konnten“, erklärt Malte Dummel, COO und CFO von Xempus, ohne eine konkrete Prozentzahl zu nennen.

Seiner Ansicht nach spricht das „für ein besonders schnelles Reaktions- und Anpassungsvermögen im Hinblick auf die Herausforderungen der Pandemie“ der Agenten.

Der Höhepunkt nach Marktanteilen für Klassik/neue Klassik lag im September 2020 bei 34 Prozent. Malte Dummel, COO und CFO von Xempus

Rückenwind für klassische Produkte

Auf der Kundenseite stellt das Insurtech im Verlauf der Pandemie ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis fest. Der Beleg: Klassik und Neue-Klassik-Tarife hätten „anteilsmäßig zugelegt“. Die Mehrheit der Abschlüsse seien aber „nach wie vor fondsbasierte Policen“, so Xempus.

Das Verhältnis der Produktvarianten schlüsselt Dummel auf Nachfrage wie folgt auf: „Der Höhepunkt nach Marktanteilen für Klassik/neue Klassik lag im September 2020 bei 34 Prozent. Zum selben Zeitpunkt hieß das 55 Prozent für Fondsprodukte und elf Prozent für Indexprodukte.“

Am Ende des Betrachtungszeitraums im Juni 2021 hätten sich die Anteile dahingehend verschoben, dass die Klassik noch knapp 20 Prozent ausmachte und Fondsprodukte über 70 Prozent. Der Rest ging an die Indexprodukte, so der Finanzchef.

Von XbAV zu Xempus

Im April benannte sich XbAV in Xempus um. Das auf die Beratung und Abwicklung von Verträgen für die betriebliche Altersversorgung (bAV) und Berufsunfähigkeit spezialisierte Onlineportal erweiterte gleichzeitig seine Geschäftsaktivität um betriebliche Kranken- sowie private Renten- und Lebensversicherungen (8.4.2021).

Mitte Juli wechselte Martin Bockelmann (44), Gründer und CEO des Unternehmens, nach 14 Jahren vom Posten des Vorstandschefs in den Aufsichtsrat. Seine Nachfolge trat am 1. August Tobias Wann (49) an (16.7.2021).