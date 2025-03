Wie Makler Vertriebschancen der Hausratversicherung nutzen

6.3.2025 – Wenn junge Erwachsene flügge werden und das elterliche Nest verlassen, dürften viele von ihnen erstmals an den finanziellen Schutz ihrer ersten eigenen Wohnung denken. Das bietet für Vermittler nicht nur gegenwärtig Vertriebspotenzial, sondern auch Chancen auf zukünftiges Cross-Selling. Je spezieller die Kundengruppen sind, desto mehr sind Versicherungsmakler mit besonderem Know-how über die sich auffächernde Produktwelt gefragt.

Zur finanziellen Grundausstattung privater Haushalte in Deutschland zählt die klassische Hausratversicherung. Wenn die durch sie abgesicherten Einrichtungs-, Gebrauchs- und Verbrauchsgegenstände sowie Wertsachen und Bargeld plötzlich zerstört, beschädigt oder gestohlen werden, ist das finanzielle Risiko zwar selten existenzbedrohend – aber häufig schmerzhaft.

Daher zählt die Hausrat- neben der Haftpflichtversicherung zu den typischen Assekuranz-Einstiegsprodukten, sobald man in die erste eigene Wohnung zieht, sagt Dr. Annika Obermayer, Leiterin des Geschäftsbereichs Komposit bei der Versicherungsgruppe die Bayerische.

Einstiegsprodukte für junge Kunden

Annika Obermayer (Bild: die Bayerische)

Um insbesondere diese junge Zielgruppe anzusprechen, die selten auf das Thema Hausratversicherung stößt und online-affin ist, wirbt die Bayerische mit einer auffällig schrillen Werbekampagne für das altmodisch wirkende Produkt:

Unter dem Motto „Catch the Houserat“ lockt in den Videos eine Ratte am DJ-Pult mit Technomusik auf die spezielle Produktseite der 1858 gegründeten Versicherungsgruppe.

Dort ist der beratungsfreie Abschluss der Policen über den Online-Rechner möglich. „Sollten weitere Fragen zum Produkt bestehen, kann der persönliche Berater in der Nähe Abhilfe schaffen“, sagt Obermayer.

Eine direkte Konkurrenz zwischen dem klassischen und digitalen Versicherungsvertrieb sieht sie nicht: „Unter dem Aspekt der ganzheitlichen Beratung wird die persönliche, zielgruppenorientierte Beratung immer eine Rolle spielen.“

Keine direkte Konkurrenz im Vertrieb

Den eigenen Vertriebspartnern helfe man, Versicherungsprodukte online und lokal zu bewerben. Denn: „Imagekampagnen in sozialen Medien und digitale Services sind essenziell, um die Generation Z authentisch und direkt zu erreichen.“

Ob Vermittler Absolventen nach dem vorrangigen Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung auch auf den finanziellen Schutz des Hausrats ansprechen sollten, hängt laut Obermayer nicht nur von dessen Wert ab: „Auch die Risikotragfähigkeit des Kunden ist entscheidend. Jeder Kunde muss sich die Frage stellen, ob er seinen Hausstand eins zu eins ersetzen könnte.“

Wie junge Leute Versicherungen nachfragen

Michael Salzburg (Bild: privat)

Obwohl die jungen Kunden oftmals noch kaum Vermögenswerte angehäuft haben, sollten Vermittler sie nicht links liegen lassen, meint Michael Salzburg, geschäftsführender Gesellschafter der Maklerfirma Friedels Fairsicherungsbüro Langer & Salzburg GmbH.

„Der Moment der Abnabelung vom Elternhaus ist auch der Moment der Entscheidung, wie diese jungen Leute in Zukunft Versicherungsschutz nachfragen werden: über Vergleichsportale oder bei einem persönlichen Berater, dem sie vertrauen“, berichtet der erfahrene Makler.

„Die Mühe, die man sich bei diesen vermeintlich unprofitablen Kunden macht, zahlt sich langfristig aus, wenn sie sich etablieren und Bedarf an mehr als der Grundausstattung haben.“

Denn mit langfristig zufriedenen Kunden aus den gehobenen Einkommens- und Vermögensklassen führen Makler seltener Preisdiskussionen und heben stattdessen mehr Potenziale zum Cross-Selling.

Policen für spezielle Zielgruppen

An eine ältere Kundengruppe richtet sich hingegen ein Detail des überarbeiteten Tarifs „Ideal HausRat Exklusiv“ der Ideal Versicherung AG: Auch bei Umzug eines Partners in ein Pflegeheim ist der Hausrat über denselben Vertrag weiterhin mit abgedeckt. Der einfache Diebstahl von Seh- und Hörhilfen ist ebenfalls inklusive. Und für Senioren wurden die Prämien des „65+“-Tarifs abgesenkt.

Und für eine ganz spezielle Zielgruppe wurde 1897 die heutige Hausratversicherung für Erzieher und Beschäftigte im öffentlichen Dienst VVaG gegründet. Seit 2013 steht sie allen Verbrauchern offen; das Geschäftsgebiet umfasst die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Der auf ein Produkt spezialisierte Regionalversicherer HEB ist ein kleines Puzzleteil im fragmentierten deutschen Markt der zehn Dutzend Hausratversicherer.

Marktführer ist die Allianz

Die höchsten Marktanteile nach gebuchten Bruttoprämien für 2023 in diesem Zweig haben die fünf Vollsortimenter

Laut der Studie „Branchenmonitor 2024 Hausratversicherung“ der V.E.R.S. Leipzig GmbH spielt der finanzielle Schutz des privaten Inventars bei ihnen aber nur eine Nebenrolle.

Einen besonders hohen Anteil am jeweiligen Gesamtgeschäft hat er hingegen bei den kleineren Gesellschaften Ammerländer Versicherung VVaG (58,9 Prozent), die Haftpflichtkasse VVaG (24,8), Interlloyd Versicherungs-AG (23,6) und VPV Allgemeine Versicherungs-AG (22,6).

Maßanfertigungen für Hochvermögende

Matheus Skuta (Bild: VFM-Gruppe)

Neben den Anbietern der klassischen Hausratpolice gibt es „nicht einmal zwei Hände voll Anbieter am deutschen Markt, die sich auf Hochvermögende spezialisiert haben“, berichtet Matheus Skuta.

Der Teamleiter Privates Kompositgeschäft bei der VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH nennt als Beispiele Policen der Hiscox S.A., der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG – Direktion für Deutschland, der Arte Generali GmbH und der Allianz Versicherungs-AG.

Denn für etwa zehn Prozent der Kunden hierzulande sei der Privatbesitz mit Standardpolicen von der Stange nicht adäquat versicherbar. Bei Versicherungssummen ab 400.000 Euro aufwärts seien stattdessen Maßanfertigungen der speziellen Einheiten oder Spezialanbieter der Assekuranz gefragt.

Versichert werden mitunter mehrere Ferienhäuser und -wohnungen oder wertvolle Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten, deren Werte von beauftragten Kunsthistorikern angesetzt werden.

Um das potenzielle Stehlgut für den Ernstfall aufzulisten, müssen auch als Geldanlage gehaltene Schmuckstücke und Uhren eintaxiert werden, bei denen auch das sogenannte Tragerisiko gegen Raub mitversichert werden soll – oftmals erweitert um Verlieren oder Diebstahl aus Hotelzimmern.

Wann eine Allrisk-Deckung empfohlen wird

Während Vermittler bei normalen Kunden mit durchschnittlichen Werten je nach Lebenssituation modulare Einschlüsse wie Glasbruch oder Fahrraddiebstahl abwägen, sollten sie bei Hochvermögenden eine Allrisk-Deckung favorisieren. Denn für diese Kundschaft sei die erhöhte Prämie nicht erheblich, dafür jedoch der Service und Professionalität des Anbieters, berichtet Skuta.

Bei einem Kunden mit mehreren Wohnsitzen musste auch die Außenversicherungsklausel angepasst werden, weil er den Spleen hat, neben den Schmuck- und Uhren auch seine liebsten Kunstwerke immer mitzunehmen.

Andere haben sich in ihren eigenen vier Wänden einen Lebenstraum verwirklicht und versicherten eine zimmergroße Modelleisenbahnlandschaft oder eine handgefertigte Wandvertäfelung aus edlem Massivholz mit Eurowerten in sechsstelliger Höhe.

Bei der Suche nach den entsprechenden Spezialanbietern kommen Vergleichsrechner für Pfennigfuchser schnell an ihre Grenzen; gefragt sind Makler mit Kontakten zu den Versicherern. Netzwerke sind ebenso wichtig, wenn nach einem Schadensfall besondere Experten gesucht werden, um beispielsweise historische Bücher nach einem Wasserschaden fachgerecht zu restaurieren.

Hohes Potenzial für Cross-Selling

Für den Vermittler kann sich dieses arbeitsintensive Geschäft auch deshalb lohnen, weil das Potenzial für Cross-Selling hoch ist. „Diese Klientel besitzt nicht selten auch Oldtimer, Premiumfahrzeuge oder Yachten, die ebenfalls versichert werden müssen“, erklärt Skuta.

„In diesen Kreisen kommt aber auch zum Beispiel eine Kidnapping-Versicherung, die sogenannte K&R Deckung, als Ergänzung in Betracht.“

