Wie die Bürger den wegfallenden Soli-Zuschlag nutzen wollen

22.10.2020 – Gut die Hälfte der Steuerzahler will die Soli-Ersparnis zum Bilden von Rücklagen nutzen. Besonders jüngere Arbeitnehmer sind daran interessiert. Mit höherem Haushaltseinkommen steigt der Anteil derjenigen, die bestehende Sparverträge aufstocken möchten. Wer und in welcher Höhe profitiert, wissen allerdings nur die wenigsten. Das sind die zentralen Ergebnisse einer DIA-Studie.

Für rund 35 Millionen Menschen in Deutschland wird nach Angaben des Bundes-Finanzministeriums der Solidaritätszuschlag ab Januar 2021 vollständig oder teilweise entfallen (VersicherungsJournal Medienspiegel 17.7.2020). Das eröffnet Möglichkeiten, das entstehende Plus in der Haushaltskasse beispielsweise in eine später bessere Versorgung zu investieren (16.10.2020).

Eine repräsentative Umfrage des Deutschen Instituts für Altersvorsorge GmbH (DIA) hat jetzt ergeben, dass eine deutliche Mehrheit der Steuerzahler das zusätzliche Nettoeinkommen sparen will.

24 Prozent der Befragten möchten damit beginnen, Geld für die Altersvorsorge oder den Hausbau zurückzulegen. 34 Prozent werden einen bestehenden Sparvertrag aufstocken. Demgegenüber wollen 42 Prozent die Einkommenssteigerung nicht für eine Anlage nutzen. Bei ihnen steht der Konsum im Vordergrund.

Berufsanfänger möchten am häufigsten die Soli-Ersparnis nutzen

Besonders jüngere Steuerzahler im Alter von 18 bis 29 Jahren möchten mit dem Sparen anfangen (44 Prozent) oder ihre Einzahlungen in einen Vertrag erhöhen (36 Prozent). Mit zunehmenden Alter nimmt diese Bereitschaft ab, vor allem bei den über 60-Jährigen.

Frage: Können Sie sich vorstellen, das mögliche zusätzliche Nettoeinkommen zu nutzen, um mit dem Sparen (zum Beispiel für die Altersvorsorge, Hausbau et cetera) anzufangen beziehungsweise einen bestehenden Sparvertrag aufzustocken? n = 589, profitierende Befragte (Bild: Insa-Consulere)

Westdeutsche geben etwas häufiger als Ostdeutsche an, mit dem zusätzlichen Geld entweder mit dem Sparen zu starten (25 Prozent zu 22 Prozent) oder es zum Aufstocken zu nutzen (34 Prozent zu 31 Prozent). Im Osten steht der Konsum stärker im Blickfeld als im Westen (47 Prozent zu 41 Prozent).

Wer mehr verdient, hat ein größeres Interesse an Aufstockungen

Mit steigendem Haushaltseinkommen sinkt einerseits der Anteil der Spar-Anfänger erheblich von 64 Prozent auf 17 Prozent. Andererseits wächst mit dem Verdienst der Part derjenigen, die Zahlungen in existierende Verträge erhöhen möchten (von 15 Prozent auf 42 Prozent).

Frage: Können Sie sich vorstellen, das mögliche zusätzliche Nettoeinkommen zu nutzen, um mit dem Sparen (zum Beispiel für die Altersvorsorge, Hausbau et cetera) anzufangen beziehungsweise einen bestehenden Sparvertrag aufzustocken? n = 511, profitierende Befragte und ohne weiß nicht/ keine Angabe (Bild: Insa-Consulere)

Dem Steuerzahler ist größtenteils nicht bewusst, dass er profitiert

Die Studie zeigt zugleich eine große Unsicherheit und Unkenntnis darüber, wie sich die Neuregelung zum Solidaritätszuschlag individuell auswirkt. So gehen nur 28 Prozent davon aus, dass sie vom Wegfall profitieren. 38 Prozent glauben nicht an einen Vorteil und 30 Prozent wissen es nicht.

Befragte aus dem Westen erwarten etwas häufiger als Studienteilnehmer aus dem Osten, dass sie Nutznießer sein werden (29 Prozent zu 24 Prozent). Sie gehen seltener vom umgekehrten Fall aus (37 Prozent zu 42 Prozent). Der Anteil der Nichtwissenden ist Ost wie West nahezu gleich hoch (31 Prozent und 30 Prozent).

Aufgeschlüsselt nach Haushaltseinkommen zeigt sich, dass mit steigendem Verdienst auch der Anteil derjenigen wächst, die mit einem Plus im Geldbeutel rechnen. Die Spanne reicht von elf Prozent bei Einkommen unter 1.000 Euro bis 49 Prozent bei Einkommen von 4.000 Euro und mehr.

Frage: Ab 2021 wird der Solidaritätszuschlag für einen Großteil der Steuerzahler wegfallen. Je nach Einkommen wird dann die Steuerlast sinken und das Nettoeinkommen steigen. Werden Sie selbst vom Wegfall des Solidaritätszuschlags ab 2021 profitieren? n = 1.673, ohne weiß nicht/ keine Angabe (Bild: Insa-Consulere)

Wie hoch die Entlastung ausfällt, ist der Mehrheit unbekannt

Über die Höhe der Entlastung herrscht ebenfalls große Unsicherheit. Nur 38 Prozent haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie sich das Nettoeinkommen verändern wird. 55 Prozent sagen, dass sie die Höhe der Steuerentlastung nicht näher beziffern können. Männer sind informierter als Frauen (46 Prozent zu 27 Prozent).

Haben Sie eine ungefähre Vorstellung davon, um wieviel sich Ihr Nettoeinkommen aufgrund des Wegfalls des Solidaritätszuschlags ab 2021 erhöhen wird? n = 589, profitierende Befragte (Bild: Insa-Consulere)

Die repräsentative Studie wurde von der Insa-Consulere GmbH im Auftrag des DIA durchgeführt. Befragt wurden 2.074 Personen aus ganz Deutschland im Alter ab 18 Jahren im Zeitraum 16. bis 19. Oktober.