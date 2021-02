Wer nutzt regelmäßig welche Social Media?

12.2.2021 – Zu ihren aktuellen Social-Media-Favoriten im Alltag zählen die Deutschen Whatsapp, Youtube, Facebook und Instagram. Bei der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen verliert Facebook erheblich an Bedeutung. Werbung, neue Produkte und Marken werden vor allem auf Youtube wahrgenommen. Kaufempfehlungen sind besonders auf Instagram erfolgreich. Potenziale klassischer Wege der Kommunikation und Werbung sollten aber keinesfalls vernachlässigt werden.

Es wird getwittert, geblockt, verlinkt und vernetzt – für Unternehmen stellt sich heute nicht mehr die Frage, ob digitale Kanäle genutzt werden sollen, sondern wie. Die Nordlight Research GmbH hat Profile, Potenziale und Perspektiven der wichtigsten Social Media unter die Lupe genommen und im aktuellen „Trendmonitor Deutschland – Insights für werbetreibende Unternehmen " zusammengefasst.

Die wichtigste Aussage: Es existieren große Unterschiede und ein hoher Differenzierungsgrad in der Reichweite, Nutzerschaft und Relevanz einzelner sozialer Medien. Und: Erwartungsgemäß profitieren Facebook und Co. von der Coronakrise. Im Jahr 2020 haben 29 Prozent der Bundesbürger häufiger das virtuelle Netz genutzt als 2019, nur elf Prozent weniger.

1.000 Bundesbürger im Alter zwischen 14 und 70 Jahren wurden repräsentativ befragt. Entwicklungsvergleiche wurden für den Zeitraum 2018 bis 2020 durchgeführt.

Whatsapp ist der aktuelle Social Media-Favorit im Alltag

Im Alltag spielen besonders der Messenger-Dienst Whatsapp (hohe Wichtigkeit 2020: 83 Prozent; 2019: 69 Prozent; 2018: 64 Prozent) und das Videoportal Youtube (50 Prozent;: 39 Prozent; 38 Prozent) eine wichtige Rolle.

Es folgen die Netzwerkplattformen Facebook (48 Prozent; 42 Prozent; 51 Prozent) und Instagram (31 Prozent; 22 Prozent; 16 Prozent). Erst mit größerem Abstand werden Pinterest (zwölf Prozent; zehn Prozent; neun Prozent) und weitere Social Media-Kanäle genannt.

Wenn es um die regelmäßige Nutzung geht (mehrere Stunden täglich oder wöchentlich), liegt Whatsapp (61 Prozent) vor Youtube (36 Prozent), Facebook (36 Prozent) und Instagram (23 Prozent). Erst mit Abstand schließen sich Twitter, Tiktok und Pinterest an (je acht Prozent).

Facebook ist wenig beliebt bei den jüngeren „Heavy Nutzern“

Bei der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen zeigt sich, dass Facebook für die „Heavy Nutzer“ nicht so interessant ist. Die Mutter der Social-Media-Plattformen liegt hier nur bei 24 Prozent und damit weit hinter Whatsapp (81 Prozent), Youtube (70 Prozent), Instagram (68 Prozent), Snapchat (39 Prozent) und Tiktok (34 Prozent).

Ein Unterschied zur Gruppe der Gesamtbevölkerung besteht auch unter soziodemografischen Aspekten: Unter den Jüngeren, die regelmäßig digitale Kanäle nutzen, sind mehr Frauen als Männer.

Facebook hat in dieser Altersgruppe insgesamt weiter an Bedeutung verloren. Instagram hat den ehemaligen Konkurrenten an Beliebtheit nicht nur überholt, sondern mittlerweile sehr deutlich abgehängt.

(Bild. Nordlight)

YouTube ist der stärkste Werbekanal

Werbung wird von den regelmäßigen Nutzern je nach Kommunikationskanal unterschiedlich häufig wahrgenommen. „Sehr häufig" ist dies der Fall auf Youtube (17 Prozent), Facebook (13 Prozent) und Instagram (zwölf Prozent). Geht es um neue Produkte und Marken, führt ebenfalls Youtube (zwölf Prozent). Facebook und Instagram (je neun Prozent) sind hier gleichauf.

Beim Vergleich einzelner Social-Media-Kanäle im Detail miteinander zeigt sich ebenfalls ein differenziertes Bild. Regelmäßige Instagram-Nutzer nehmen auf Instagram deutlich häufiger Werbung (52 Prozent) und neue Produkte (42 Prozent) wahr, als regelmäßige Facebook-Nutzer auf Facebook (37 Prozent und 25 Prozent).

Noch stärker zeigt sich Youtube als Werbekanal: Fast die Hälfte der regelmäßigen Nutzer (48 Prozent) registriert dort „häufig" Werbung.

Aufgrund von Empfehlungen anderer Nutzer oder von Influencern haben vor allem die regelmäßigen Instagrammer schon einmal Produkte gekauft (28 Prozent). User von Youtube (20 Prozent) und Facebook (13 Prozent) sind etwas zurückhaltender.

Klassische Kommunikationswege sollten nicht vernachlässigt werden

Thomas Donath, Geschäftsführer von Nordlight Research empfiehlt: „In einer ausgewogenen Gesamtbetrachtung sollten […] die Potenziale klassischer Wege der Kommunikation und Werbung keinesfalls vernachlässigt werden – auch wenn sich Erfolgsmessungen dort teils schwieriger gestalten. Kurz: Das Finden eines erfolgreichen Werbemixes ist heute anspruchsvoller denn je."

Die vollständige Schwerpunktstudie „Social Media: Profile, Potenziale und Perspektiven – Insights für Werbetreibende" aus dem aktuellen „Trendmonitor Deutschland" kann über diesen Link direkt bei Nordlight Research bezogen werden.