Wer Kunden in Sachen Altersvorsorge am besten berät

24.8.2021 – Focus Money hat die Qualität von Finanzberatern im Hinblick auf die finanzielle Planung für den Ruhestand untersucht. Mit dabei: vier Finanzvertriebe und drei Banken. Als Sieger geht MLP vom Platz, gefolgt von Commerzbank und Deutscher Bank.

Die Redaktion von Focus Money hat gemeinsam mit der Institut für Vermögensaufbau AG (IVA) die Altersvorsorgeberatung von sieben großen Finanzvertrieben und Banken mit bundesweiter Reichweite auf den Prüfstand gestellt.

Angaben zur Methodik

Um die Qualität der Beratung in der Altersvorsorge zu messen, legte das IVA vier Dimensionen mit folgender Gewichtung fest: Beratungsgespräch (40 Prozent) und jeweils 20 Prozent für Produktempfehlung, Produktangebot, Aus- und Weiterbildung.

Am wichtigsten ist den Wissenschaftlern die Qualität des konkreten Beratungsgesprächs. Drei sogenannte „Mystery Shopper“ haben dafür nach Angaben der Redaktion im Juni und Juli 2021 verdeckt bei Banken und Finanzvermittlern Termine vereinbart.

Das IVA hat eine Frau (22) und zwei Männer im Alter von 24 und 37 Jahren losgeschickt. Die Tester gaben im Beratungsgespräch an, monatlich 125 Euro für die Altersvorsorge investieren zu können plus jährliche Sondereinkünfte zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Alle drei sind ledig, wollen aber später Kinder. Das Risikoprofil ist ausgewogen, eine betriebliche Altersvorsorge nicht vorhanden.

Zur Bewertung

Im Anschluss an das Gespräch haben die Tester einen Fragebogen mit 132 Einzelfragen ausgefüllt. Diese Angaben hat das IVA anschließend in Schulnoten umgerechnet, um so eine Vergleichbarkeit der Beratungsqualität herzustellen, heißt es im Beitrag.

Zur Beurteilung des jeweiligen Produktangebots und des Aus- und Weiterbildungskonzepts der Anbieter nutzte das IVA frei zugängliche Informationsquellen. Zusätzlich bekamen die Unternehmen einen umfangreichen Fragebogen zugeschickt, den sie auf freiwilliger Basis beantworten konnten. Die empfohlenen Produkte hat die Redaktion mit eigenen Ratings abgeglichen.

Die Teilnehmer

Folgende sieben Finanzvertriebe und Banken hat Focus Money unter die Lupe genommen:

Die vier im Test vertretenen Finanzvertriebe gehörten 2020 laut Auswertung der Cash.Print GmbH zu den Unternehmen mit den höchsten Provisionserlösen in Deutschland (VersicherungsJournal 22.7.2021).

Die HVB, Swiss Life Select, DVAG und OVB erhielten im Gesamtranking von Focus-Money keine Gesamtnote. Die Unternehmen „konnten in der Gesamtwertung nicht berücksichtigt werden, weil entweder Fragebögen nicht beantwortet wurden oder nicht genügend Testgespräche stattfinden konnten“, erklärt die Redaktion dazu.

Swiss Life Select, OVB und DVAG hätten die Anfragen der Münchner Wissenschaftler nicht beantwortet.

Focus Money: Beste Altersvorsorge-Beratung 2021 Unternehmen Qualität der Beratung Individuelle Produkt-empfehlung Produkt-angebot Aus- und Weiterbildung Gesamtnote MLP 2,06 1,07 1,00 1,00 1,44 Commerzbank 2,24 1,00 1,50 1,50 1,70 Deutsche Bank 2,32 1,17 1,75 1,50 1,81 HVB k. A. k. A. 1,50 1,50 k. A. Swiss Life Select 2,06 1,75 1,00 k. A. k. A. DVAG 2,42 k. A. k. A. k. A. k. A. OVB 2,57 1,33 k. A. k. A. k. A.

MLP überzeugt in vier Kategorien

Den Titel „Beste Altersvorsorgeberatung“ verleiht Focus-Money 2021 an MLP. „Der Finanzdienstleister überzeugt in den Kategorien Beratungsqualität, grundsätzliches Produktangebot und Aus-/Weiterbildungskonzept“, lautet die Begründung.

Bei der Commerzbank und der Deutschen Bank lobt der Bericht die „erstklassigen individuellen Produktempfehlungen“. Bei der Beurteilung der Beratungsqualität schneiden MLP und Swiss Life Select beide mit der Gesamtnote 2,06 ab. Am wenigsten überzeugte hier die OVB mit einer Bewertung von 2,57.

Zur Breite des Produktangebots heißt es, dass nur MLP und Swiss Life Select auf eine Vielzahl von Produktgebern zurückgreifen. Bei der OVB seien es zumindest mehrere. „Dadurch ist die Palette an Altersvorsorgeprodukten zwangsläufig breiter als bei den Großbanken“, schreibt der Autor.

Beim Thema Aus- und Weiterbildung der Berater schnitten nur MLP mit der Note 1,0 und die drei Banken (jeweils 1,5) im Gesamtranking gut ab.