Welchem Vertriebsweg die Kunden am meisten vertrauen

30.9.2021 – Konsumenten fühlen sich bei Versicherungs-Vertretern am besten aufgehoben. Sie beeinflussen damit maßgeblich das Image der Gesellschaften und die Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Kunden, wie eine Auswertung von Sirius Campus belegt. Den besten Job machen Vermittler der Debeka, der Gothaer, der Signal-Iduna, Württembergische und Zurich.

Verbraucher schätzen nach wie vor den Versicherungsvertreter. Er beeinflusst stark den Eindruck, den Kunden vom jeweiligen Versicherer mitnehmen. Außerdem stellen sie diesen Vermittlern ein eindrucksvolles Zeugnis aus.

75 Prozent der Verbraucher bewerten die Leistung dieses Vertriebszweigs mit „sehr gut“ oder sogar „ausgezeichnet“. Zum Vergleich: Makler liegen bei 69 Prozent, Agenturen bei 66 Prozent.

Zu diesen Ergebnissen kommt das „Servicebarometer Assekuranz“ der Sirius Campus GmbH. Die Marktforscher untersuchen hier „den Status Quo und das Begeisterungspotenzial der relevantesten Kundenkontakte im Versicherungsmarkt“, heißt es in der Mitteilung zum Report.

Angaben zur Studie

Die Auswertung des Unternehmens basiert auf über 26.000 Interviews aus dem Zeitraum zwischen 2018 bis 2020. Die Studienautoren untersuchten insgesamt zwölf Kontaktstellen und Serviceprozesse in der Versicherungswirtschaft sowie ihre Auswirkung auf die Weiterempfehlungs-Bereitschaft (Net Promoter Score, NPS) sowie die Kundenbindung an einen Anbieter.

Anhand von 200 konkreten Serviceerlebnissen mit Versicherern werden Faktoren und Auslöser für die Begeisterung der Klientel dargestellt.

Das „Servicebarometer Assekuranz“ geht auf Auswertungen von Yougov Deutschland zurück. Die letzten Studien legten die Marktforscher 2016 und 2015 vor (VersicherungsJournal 15.5.2015, 19.4.2016). Sirius Campus bringt den Report jetzt unter dem gleichen Titel als Neuauflage heraus.

Welche Versicherer mit den besten Vertretern arbeiten

Die stärkste Begeisterung im Kontakt mit einem Versicherungsvertreter lösen laut Studienergebnis eine individuelle Beratung unter Berücksichtigung der persönlichen Situation der Klientel und die Empfehlung passender Produkte aus.

Im Marktdurchschnitt erlebten fast alle Vertreterkunden (91 Prozent) diese hohe Beratungsqualität in ihrer meist langjährigen Beziehung zu einer Versicherungsagentur, schreiben die Studienautoren. Die Vertreter von fünf Versicherern liegen in der Kundengunst vorne und wurden in den Interviews am besten beurteilt. Dies sind (in alphabetischer Reihenfolge) die:

„Ein differenziertes Angebotsportfolio sollte die Bedürfnisse der relevantesten Kundentypen in drei bis vier Produktvarianten abbilden“, lässt sich Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer der Sirius Campus, zu der vorliegenden Untersuchung zitieren. Denn eine kundenzentrierte Leistungsspreizung im Angebotsportfolio habe auch einen positiven Einfluss auf die Beratungsqualität.

Welche Versicherer im Schadenfall überzeugen

Das Vertrauen, dass Kunden den Vertretern von Versicherern entgegenbringen, spiegelt sich auch in der Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Gesellschaften wider. Im gesamten Versicherungsmarkt erreiche der NPS nur vier Punkte (auf der NPS-Skala von -100 bis +100), so Sirius Campus. Im Vergleich zu anderen Branchen sei das ein geringer Wert.

Vertreterkunden empfehlen dagegen überdurchschnittlich oft ihre Versicherungsmarke weiter und erzielen einen NPS von 14 Punkten beziehungsweise 17 Punkten bei Kunden von Vertretern in Geschäftsstellen, führen die Marktforscher aus. Verbraucher, die dagegen anderen Vertriebswegen vertrauen, liegen weit unter diesen Werten.

Diese Vorschusslorbeeren für einen Anbieter überprüfen die Kunden im Schadenfall und der anschließenden Regulierung. Mehr als die Hälfte der Kunden (57 Prozent) sind von der Regulierung ihres Schadens in den vergangenen sechs Monaten begeistert. 16 Prozent sind dagegen unzufrieden, und das bereits vor der Corona-Pandemie, zeigt die Studie.

Die fünf Versicherer mit der besten Kundenbeurteilung bei der Schadenregulierung sind laut Servicebarometer (in alphabetischer Reihenfolge) die: Huk-Coburg Versicherungen, LVM Versicherungen, Provinzial Holding AG, VGH Versicherungen und Zurich. Nur der Schweizer Anbieter kann mit guten Bewertungen für seine Vertreter als auch seine Regulierungspraxis punkten.

Was für Kunden bei der Regulierung zählt

Die Schnelligkeit der Bearbeitung ist dabei für die Kunden nicht am wichtigsten, sondern der Versicherer als Kümmerer. 81 Prozent der Betroffenen haben laut Auswertung das Gefühl, dass sich ihr Versicherer für sie engagiert.

Meistens setzen sich aber die Vermittler ein, die mehrheitlich die Schäden ihrer Kunden bearbeiten, wie Sirius Campus unterstreicht (Vertreter: 39 Prozent, Geschäftsstellen: elf Prozent, Makler: acht Prozent). Ein Viertel (26 Prozent) der Schadenmeldungen erfolge telefonisch in der Zentrale und elf Prozent digital, meist über die Webseite und nur im Ausnahmefall über eine Smartphone-App.