Welche Werbekanäle für die Assekuranz künftig interessant sind

5.9.2022 – Die meisten der aktuell genutzten Online-Werbeformen werden stark zunehmen. An Relevanz verlieren wird hingegen die klassische Werbung. Dies ist das Ergebnis einer AMC-Studie. Darin kommen Marketingprofis der Barmenia, der Haftpflichtkasse, der DEVK, der Ergo, der R+V, der Signal Iduna und der Zurich zu Wort.

Welche Zielrichtung soll Werbung künftig haben und welche Werbekanäle sind für wen in der Versicherungsbranche interessant? Diesen Fragen ist die AMC Finanzmarkt GmbH in ihrer Studie „Die Zukunft der Werbung“ nachgegangen.

Der Werbemarkt sei im Umbruch, heißt es im Vorwort. „Online-Werbung statt klassische Werbung, digitale Technologien, neue Werbepartner, vielfältige neue Werbeformen und -kanäle, neuartige Content-Plattformen – die Liste scheint endlos, das Instrumentarium wird für einzelne Unternehmen immer schwerer beherrschbar“, so die Autoren.

Werbung aus drei Perspektiven

Die Untersuchung ist in drei Abschnitte unterteilt. Zunächst geben 23 Teilnehmer einer Expertenbefragung Auskunft über den aktuellen Stand ihrer Werbeaktivitäten und über ihre Einschätzung zu künftigen Entwicklungen.

Danach folgen zehn Interviews, in denen Entscheider aus der Versicherungs- und der Werbebranche Stellung zur Marktentwicklung beziehen. Im dritten Teil äußern sich zehn Netzwerkpartner des AMC zu Thesen und Lösungsansätzen.

Folgende Versicherer haben sich an der Untersuchung beteiligt:

WERBUNG

Online-Werbeformen sind auf dem Vormarsch

Das Ergebnis der Umfrage: Die meisten der aktuell genutzten Online-Werbekanäle und -mittel werden stark zunehmen. Dies trifft insbesondere auf die Suchmaschinen-Optimierung und das Content-Marketing zu.

An Bedeutung stark verlieren werden hingegen klassische Formate. Die Studienteilnehmer erwarten, dass Werbung vor allem in Zeitungen und Zeitschriften sowie auch im Fernsehen, in Fachmagazinen und auf Plakaten zurückgehen wird.

Zukünftige Bedeutung der Werbekanäle/-mittel der Versicherer. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: AMC)

Weitere Informationen zur Studie „Die Zukunft der Werbung“ und zu Bezugsmöglichkeiten sind auf der AMC-Homepage erhältlich. Die Schrift ist für alle Mitglied des Netzwerkes kostenfrei.