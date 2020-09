Welche Versicherungen Kunden am meisten googeln

3.9.2020 – Der Einfluss der Coronakrise zeigt sich auch bei den Sucheingaben bei Google im zweiten Quartal: Verloren haben Themen rund um Reiseversicherungen, zugelegt haben dagegen Anfragen zu Kfz-, Fahrrad- oder Tier-Policen. Insgesamt legten die Anfragen zu Versicherungen im Vergleich zum Vorjahr zu.

Die Unternehmensberatung Mediaworx Berlin AG hat die Google-Suchanfragen aus Deutschland nach Versicherungen aus dem zweiten Quartal 2020 analysiert und daraus ein Ranking erstellt. Ermittelt wurden sowohl die absoluten als auch die relativen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Mit Letzterem sollen auch Auffälligkeiten bei Nischenprodukten sichtbar gemacht werden. Allerdings dürfen die absoluten Werte nicht mit einzelnen Nutzern gleichgesetzt werden, da ein Nutzer auch mehrere Suchanfragen stellen kann, hebt Mediaworx hervor.

Außerdem solle man nicht an den exakten Daten festhalten. Diese seien stark auf- beziehungsweise abgerundet, wodurch einige Versicherungen gleich oft gesucht würden. „Das Ranking soll eine ungefähre Einschätzung der Popularität eines Versicherungsprodukts widerspiegeln“, so die Unternehmensberatung zum Hintergrund.

Kfz-Versicherung führt bei Google

Insgesamt stellten Internet-Nutzer zwischen April und Juni über 3,73 Millionen Suchanfragen nach Versicherungsprodukten. Im zweiten Quartal des Vorjahres waren es 3,64 Millionen Anfragen (VersicherungsJournal 19.7.2019).

An der Spitze der 170 aufgeführten Versicherungen liegt mit monatlich 319.000 Recherchen der Suchbegriff „Kfz-Versicherung“. Dahinter folgen die Begriffe „Rechtsschutz-Versicherung“ mit über 310.000 Eingaben und mit dem gleichen Wert „Rentenversicherung“.

Vergleichsweise oft suchten Anwender auch nach den Schlagwörtern „Zahnzusatzversicherung“ (241.500 Eingaben), „Haftpflichtversicherung (225.000) und „Hausratversicherung“ (208.500).

Suchanfragen im zweiten Quartal 2020 (Bild: Mediaworx)

Reiseversicherungen sind die großen Verlierer

Zu den großen Verlierern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gehören im zweiten Quartal „Reiserücktritts-Versicherung“ mit minus 88.000 Anfragen, gefolgt von „Reiseversicherung“ mit minus 23.800 Eingaben. Auch die „Reise-Krankenversicherung“ gehört im zweiten Quartal zu den Flops. Als Grund für den Rückgang wird die Coronakrise vermutet.

Zulegen konnten dagegen folgende Begriffe:

„Kfz-Versicherung“ mit einem Plus von 47.500 Suchanfragen,

„Hausratversicherung“ (plus 38.000),

„Zahnzusatzversicherung“ (plus 33.000),

„Hundeversicherung“ (plus 29.800) und

„Fahrradversicherung“ (plus 22.400).

Auch hier zeigt die Pandemie ihren Einfluss auf die Interessen und Bedürfnisse der Anwender.

Im Aufwind sind laut der Auswertung von Mediaworx dementsprechend Suchbegriffe zu den Themen „Fahrrad und Tier“, aber auch Anfragen zur Kategorie „Gewerbe“.

„Wie man deutlich erkennen kann, steigt der Bedarf an Versicherungsprodukten jährlich stetig an. So wuchs der Versicherungsmarkt insgesamt um plus 2,5 Prozent, was 90.170 Suchanfragen entspricht“, schreibt dazu Mediaworx.