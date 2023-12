Welche Versicherer ihre Vertriebspotenziale gut zu nutzen wissen

11.12.2023 – Nur vier Gesellschaften haben die Barrieren zwischen analoger und digitaler Vertriebswelt bereits abgebaut und sind somit einen Schritt auf die Anforderungen moderner Kunden zugegangen. Die Berater von Q-Perior nennen hier als Trendsetter die großen Vier: Allianz, Axa, Ergo und Zurich.

Das IT-Beratungsunternehmen Q-Perior AG hat für die neue Auflage seines jährlichen „Hybrid Sales Index“ (HSI) untersucht, wie gut es 13 deutschen Erstversicherern gelingt, ihre Vertriebskanäle miteinander zu verknüpfen. Handlungsbedarf haben alle Versicherer erkannt, bei der Umsetzung gibt es aber noch Hausaufgaben zu erledigen.

Angaben zur Studie

Der Index bewertet den Status-quo im Vergleich zum Vorjahr und identifiziert Handlungsfelder für die Bedienung von Kundenbedürfnissen sowie Potenziale moderner „Sales Journeys“ für das Unternehmenswachstum. Als Untersuchungsmethoden für die Studie führen die Berater drei Instrumente an:

„Mystery Shopping“: Aus der Perspektive einer Standardkunden-Typologisierung wurden die Kauferlebnisse (Sales Journey) in den jeweiligen Vertriebskanälen der Versicherer durchlaufen und bewertet.

Expertenbewertung: Durch Vertriebsexperten wurden diese Kauferlebnisse der Vertriebswege mit einem Reifegradmodell bewertet.

Wettbewerbsanalyse: Auf Basis standardisierter Vergleichskriterien wurde eine systematische Analyse öffentlich zugänglicher Quellen durchgeführt.

Nach Angaben der Autoren analysiert die Studie die Touchpoints der Versicherer sowie öffentlich zugängliche Informationsquellen, wie etwa Geschäftsberichte, Kooperations-Verzeichnisse oder Internetauftritte. Zielgruppen waren Potenzial- und Neukunden im Privatkundensegment. Als Zeitpunkt der Datenerhebung geben die Berater das zweite Quartal 2023 an.

Verschiedene Reifegradstufen hinsichtlich der Vertriebskanäle

In der vorliegenden Studie stuften die Berater die untersuchten Versicherer im Gesamtergebnis des HSI in einen von vier Reifegradstufen ein. Das sind auf der niedrigsten Ebene der klassische Einzelkanal-Fokus. Diesen Weg verfolgt keines der analysierten Unternehmen.

Die Versicherer der zweiten Reifegradstufe verfolgen einen Multikanalansatz mit mehreren, wenig vernetzten Offline- und Online-Kanälen. Kunden können mehrere Kanäle nutzen, werden aber nicht hybrid begleitet. Neun der dreizehn untersuchten Versicherer befinden sich auf dieser Ebene.

Vier Vorreiter: Allianz, Ergo, Axa und Zurich

Gesellschaften, die sich auf der dritten Stufe befinden, haben damit begonnen, „die Kanäle gezielt miteinander zu vernetzen und natürliche Barrieren für die Kunden abzubauen“, schreiben die Berater in der Studie. Die Spitzengruppe besteht wie im Vorjahr aus folgenden vier Vorreitern:

In der höchsten Reifegradstufe werden sämtliche Kanäle genutzt und maximal miteinander vernetzt, um das volle Vertriebspotenzial ausreizen zu können. Bisher hat kein Versicherer den Sprung auf die höchste Ebene geschafft.

Fokus: Vernetzung vorhandener Vertriebskanäle

Die Versicherer verfolgen keine Erweiterung ihrer klassischen Vertriebswege. „Vielmehr wird der Fokus auf die Vernetzung vorhandener Vertriebskanäle gelegt, was auch in Zukunft zu einer Stagnierung des ‚Hybriden Sales Potenzial‘ führen wird“, schreiben die Studienautoren in ihrer Auswertung.

Weiter seien hier die Allianz, die Ergo sowie die Axa Spitzenreiter, da diese Versicherer seit Langem auf einen breiten Vertriebswege-Mix setzten, sind die Berater überzeugt.

Als Trend sieht Q-Perior die Entwicklung hin zu digitalen Lebensräumen oder Ökosystemen und etablierten Plattformen für hybride Kunden. Dieser sei nach wie vor anhaltend. Allianz, Ergo und Zurich hätten das verstanden und platzierten ihre Produkte in mindestens vier der sieben untersuchten Lebenswelten.

Bei den Vergleichern ist keine klare Strategie erkennbar

In punkto Vergleichsportale zeigt sich laut den Beratern keine klare produkt- sowie spartenübergreifende Strategie. Während 2022 die Gothaer Versicherungen, die Signal Iduna Versicherungen und die Axa noch in allen Sparten mit ihren Produkten vertreten waren, hat sich dieser Trend gedreht.

2023 habe keiner der untersuchten Versicherer mehr alle seine Produkte bei mindestens einem der führenden Vergleichsportale sichtbar aufgelistet und platziert.

Aus den Ergebnissen der untersuchten Versicherer lässt sich schließen, dass sie weiter auf die für sie seit Jahren etablierten Vertriebswege setzen. Die Entscheidung basiere vor allem auf der Pflege des Kundenvertrauens. Die persönliche Beratung stelle weiter einen beliebten Vertriebsweg dar, der vor allem bei komplexen Produkten von Kunden in Anspruch genommen wird, so die Studie.

Das Fazit

Um dem hybriden Kunden gerecht zu werden, bauen die Versicherer ihre Omnichannel-Optionen weiter aus. Vermehrt werden digitale Antragsstrecken, die digitale Beratung sowie der digitale Abschluss mit Verzicht auf eine Unterschrift hinzugefügt.

„Zudem bieten viele der untersuchten Versicherungs-Unternehmen eine dauerhafte Sichtbarkeit der Übergangsmöglichkeiten zur persönlichen Beratung sowie zur Onlineberatung an“, schreiben die Studienautoren. Als Beispiele dafür nennen sie die Nürnberger Versicherungen und die Ergo.

Um den Kunden in der rein digitalen Welt gerecht zu werden, treten in den vergangenen Jahren Chatbots immer stärker in den Vordergrund. Das zeigen Axa und Ergo. Beide Versicherer bieten den Kunden mit einem flankierenden Chatbot die Möglichkeit, auf Fragen direkt Antworten zu erhalten oder an einen realen Mitarbeiter weitergeleitet zu werden.

Der Fokus der Versicherer liegt auf der Vernetzung und Digitalisierung der bereits vorhanden Vertriebskanäle. Untermauert würde die These durch die Aktivitäten der Zurich, die online feste Terminslots für eine persönliche Beratung anbietet, und den DEVK Versicherungen, die zum Beispiel auf Videoberatung setzt.