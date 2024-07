Welche Unternehmen aus Kundensicht besonders nachhaltig agieren

16.7.2024 – Der LVM handelt unter den Versicherern laut Meinungsäußerungen im Internet am nachhaltigsten. Bei den Direktversicherern liegt in diesem Punkt die Sparkassen Direktversicherung und bei den Finanz- und Anlageberatern Laureus vorne. Dies zeigt eine Studie von Servicevalue.

Welche Marken und Unternehmen werden von Verbrauchern als besonders nachhaltig agierend angesehen? Und zwar sowohl in ökologischer als auch in ökonomischer und sozialer Hinsicht? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH in ihrer Studie „Deutschlands Beste – Nachhaltigkeit 2024“ nachgegangen.

Die Untersuchung wurde im Auftrag der Redaktion von Focus Money und Deutschland Test, eine Marke der Burda-Verlag Data Publishing GmbH, durchgeführt und von der IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH realisiert.

Meinungsaustausch über Marken und Unternehmen

Die Datenerhebung erfolgte von Anfang April 2022 bis Ende Mai 2024 per Social Listening. Insgesamt kamen etwa 3,4 Millionen Nennungen zu etwa 15.000 Unternehmen und Marken zusammen.

Zur Ermittlung der Champions wurden zunächst für alle Akteure Punktwerte für die Tonalität und die Reichweite berechnet. Diese Werte wurden anschließend branchenbezogen normiert. Die Branchensieger erhielten 100 Punkte und setzten damit in ihrem Wirtschaftszweig den Benchmark für alle anderen Kandidaten.

Abschließend wurde für jede Branche der durchschnittliche Punktwert aller Teilnehmer ermittelt. Dieser bildete die Untergrenze für die Vergabe der Auszeichnungen. „Unternehmen, die in einem der Themengebiete einen negativen Tonalitätssaldo aufweisen, werden von der Vergabe der Auszeichnungen ausgeschlossen“, heißt es.

Sparkassen Direktversicherung, Laureus und ...

Unter den Direktversicherern wurde die Sparkassen Direktversicherung AG Branchensieger. Ausgezeichnet wurden ferner die Verti Versicherung AG (Punkte: 98,6), die Cosmosdirekt-Gruppe (92,9), die Huk24 AG (88,9) und die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (87,5).

Bei den Finanz- und Anlageberatern siegte die Laureus AG Privat Finanz. Dahinter folgen die Formaxx AG (98,8), die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG (96,2) und die VZ Vermögenszentrum Bank AG (92,6). Zu Siegern gekürt wurden auch die DJE Kapital AG (90,4) und die Bonnfinanz GmbH (89,5).

... LVM gehören zu den Branchensiegern

An die Spitze der Versicherer setzten sich die LVM Versicherungen. Prämiert wurden zudem: