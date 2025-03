Welche Pools und Dienstleister Makler am ehesten empfehlen

28.3.2025 – Der Vema bringen unabhängige Vermittler laut einer aktuellen Untersuchung die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft im Geschäftsbereich Sach/Huk entgegen. In den Segmenten Vorsorge/Leben sowie Kranken mussten die Heinersreuther dem DEMV den Vortritt lassen. In Sachen Gesamtzufriedenheit hatte die Vema in allen Geschäftsfeldern die Nase vorn. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Pools & Dienstleister 2025“.

Über die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. reichen unabhängige Vermittler das meiste Geschäft ein. Laut der Asscompact-„Marktstudie Pools und Dienstleister 2025“ gilt dies für alle drei abgefragten Versicherungsbereiche Leben/Vorsorge, Kranken sowie Sach/Huk (VersicherungsJournal 11.3.2025).

Den Silberrang belegt jeweils die Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Im Vorjahr hatte die Gesellschaft noch in allen Segmenten an der Spitze gelegen (1.3.2024). Jeweils an dritter Stelle findet sich die Blau direkt GmbH wieder.

577 Vermittler gaben ihre Bewertung ab

Die Studie der BBG Betriebsberatungs GmbH basiert auf einer Ende Januar durchgeführten Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum Großteil als Versicherungsmakler und/oder Finanzanlagenvermittler tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 577 angegeben.

Die Befragten sind im Schnitt 57,4 Jahre alt, wobei mehr als drei Viertel die 50 bereits überschritten haben. Gut 44 Prozent sind über 60 Jahre alt. Andererseits ist nicht einmal jeder Zehnte 40 Jahre oder jünger. Der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt gerade einmal bei 3,0 Prozent.

Die Umfrageteilnehmer haben im Schnitt fast 30 Jahre Branchenerfahrung, etwa 90 Prozent sind Männer. Dies stellt nach Angaben der Studienautoren „ein sehr gutes Abbild der Finanz- und Versicherungsvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur“ dar.

Weiterempfehlungsbereitschaft der Vermittler in Vorsorge/Leben

Neben den Geschäftsanteilen wurde unter anderem auch nach dem Stellenwert des Geschäfts über Pools und Dienstleister gefragt (29.3.2025). Ermittelt wurde darüber hinaus auch die Weiterempfehlungsbereitschaft der Vermittler für die Pools und Dienstleister. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Im Bereich Leben/Vorsorge wird unter den Testkandidaten mit mindestens 20 Bewertungsstimmen für die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH mit 95,7 der höchste NPS-Wert ausgewiesen. Der Anbieter kam dabei gänzlich ohne Kritiker weg.

In einem engen Rennen um den zweiten Rang setzte sich die Vema (NPS: 76,8) knapp gegen die SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG (75,0) durch. Bei beiden zählen sich mehr als vier von fünf Befragten zu den Promotoren. Die Detraktorenanteile liegen bei einem Siebzehntel (Vema) beziehungsweise einem Zehntel (SDV).

Die Fonds Finanz schaffte es mit einem NPS von 57,9 nur auf Position sieben. Dem siebthöchsten Fürsprecheranteil (knapp 70 Prozent) stand der sechstniedrigste Kritikeranteil von einem Neuntel gegenüber. Für Blau direkt reichte es mit einem Wert von 18,8 nur für den zehnten Platz. Weniger als die Hälfte der Bewertungsstimmen fielen in den Bereich der Promotoren, mehr als jede vierte in den Bereich der Detraktoren.

Weiterempfehlungsrangliste in Kranken

In der Krankenversicherung zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch hier lautet die Reihenfolge DEMV (88,9) vor Vema (80,0) vor SDV (76,5). Allerdings fallen die Abstände kleiner aus als im Segment Vorsorge/Leben.

Während der DEMV beim erneut größten Fürsprecheranteil auch in diesem Geschäftsfeld ohne Kritiker wegkam, erzielte die Vema bei fast identischen Detraktorenanteilen von jeweils um die sechs Prozent einen etwa vier Punkte höheren Promotorenanteil als die SDV (86 Prozent).

Nur im Mittelfeld finden sich Fonds Finanz (NPS: 58,7) und Blau direkt (40,0) wieder. Dabei „outete“ sich bei Ersterer jeder neunte Befragte als Kritiker, bei Letzterer sogar jeder fünfte Interviewte.

Sach/Huk: Vema vor DEMV

Im Segment Sach/Huk schnitt die Vema unter den großen Marktteilnehmern (mindestens 20 Bewertungsstimmen) am besten ab (gut 93 Prozent Promotoren zu unter zwei Prozent Detraktoren).

Für den DEMV wird ein NPS von 77,3 ausgewiesen, wobei sich mehr als vier Fünftel zu den Fürsprechern zählen, aber nur etwa jeder Zweiundzwanzigste zu den Kritikern.

Die Fonds Finanz erreichte mit einem NPS von 52,3 Platz acht (zwei Drittel Promotoren zu einem Siebtel Detraktoren). Blau direkt landete auf Rang 15 bei insgesamt 18 Testkandidaten. Mehr als jeder fünfte befragte Vermittler gehört zu den Kritikern – das entspricht dem vierthöchsten Wert. Da sich nur knapp 56 Prozent zu den Fürsprechern zählen, ergibt sich ein Net Promoter Score von 33,4.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen der drei Marktteilnehmer mit den größten Geschäftsanteilen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Marktteilnehmer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz für die jeweiligen NPS-Werte.

So sind die unabhängigen Vermittler mit Blau direkt deutlich weniger zufrieden als mit vielen anderen Wettbewerbern im Allgemeinen und mit der Fonds Finanz und der Vema im Speziellen. Bei der Gesamtzufriedenheit beträgt der Rückstand 13 Punkte in Kranken und jeweils 19 Zähler in den Bereichen sowie Sach/Huk. Maximal sind 100 Punkte möglich.

Blau direkt kam in den beiden erstgenannten Segmenten bestenfalls auf den viertletzten Platz. Im Segment Sach/Huk ist das Unternehmen gar Schlusslicht. Dort gehören die Lübecker in acht der zwölf Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Unternehmen.

An letzter Stelle liegt das Unternehmen in den Kriterien zentrale Vertriebsunterstützung, Onlineplattform, Image, Produkt-/Fachinformationen, spezielle Deckungskonzepte und Bestandskundenservice. Immerhin im Mittelfeld landeten die Lübecker in Sachen Courtageausgestaltung.

Mit der Vema sind die Vermittler am zufriedensten

Die Vema gewann alle drei Zufriedenheitswertungen. Punkten konnte die Genossenschaft gegenüber vorgenanntem Wettbewerber vor allem mit der Unabhängigkeit, dem wichtigsten Kriterium für die Maklerzufriedenheit. Im zweitwichtigsten Aspekt „zentrale Vertriebsunterstützung“ reichte es in Vorsorge/Leben sowie Sach/Huk zur höchsten – und in Kranken zur zweithöchsten Zählerzahl.

Keine Top-Drei-Platzierung schaffte die Vema lediglich in Sachen Aufnahmepolitik (Kranken und Sach/Huk). Hinsichtlich der Kriterien Produkt-/Fachinformationen, Bestandskunden und dezentrale Vertriebsunterstützung sehen die Vermittler die Vema in allen drei Versicherungssegmenten an erster Stelle.

Bei den Aspekten Beratungs-/Angebotssoftware, Image sowie spezielle Deckungskonzepte gilt dies für Kranken und Sach/Huk, beim Kriterium Produktauswahl für Sach/Huk.

Die Stärken und Schwächen der Fonds Finanz

Die Fonds Finanz schaffte es in Leben/Vorsorge auf den geteilten vierten Rang. 89 Punkte bedeuten vier Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter. Die Münchener erreichten in den Prüfkriterien Beratungs-/Angebotssoftware, Onlineplattform, Produktauswahl, Courtageausgestaltung und Annahmepolitik Top-Drei-Platzierungen.

In Kranken erreichte die Fonds Finanz mit ebenfalls 89 Zählern den dritten Platz in der Zufriedenheitswertung. Punkten konnte das Unternehmen insbesondere mit der besten Produktauswahl. Hinzu kamen zweite Plätze bei Produkt-/Fachinformationen, Courtageausgestaltung und Annahmepolitik.

In Sach/Huk landete die Fonds Finanz mit neun Punkten Rückstand an siebter Stelle in der Zufriedenheitswertung (86 Zähler). In keinem der zwölf Prüfkriterien gelang dem Unternehmen der Sprung in die Top Drei. Deutlich ausbaufähig ist die Performance beim Kriterium spezielle Deckungskonzepte (19 Zähler Rückstand).

Die 426-seitige „Marktstudie Pools & Dienstleister 2025“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in den vier Geschäftsbereichen auch eine Analyse der jeweiligen Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.