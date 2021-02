Was Gamestop mit Versicherung und Vertrieb zu tun hat

9.2.2021 – Welche Auswirkungen das Stimmungsbild vieler Menschen im Internet haben kann, ist gerade wieder erstaunlich deutlich geworden. Wie kann diese Erkenntnis optimal genutzt werden? Die Antwort liegt in einem anderen Auffangen der weichen Kundenbedürfnisse, schreibt der Digitalisierungsexperte Lukas Nolte in seinem Gastbeitrag. Damit ändert sich langfristig auch, wie Versicherungs-Unternehmen und -vermittler ihr Marketing aufbauen müssen.

Anfang Januar explodierte die Aktie von Gamestop, einem US-amerikanischen Software-Einzelhändler. Innerhalb von drei Wochen veränderte sich der Wert der Aktie von circa 15 auf über 380 Euro, eine Kursexplosion von mehreren Tausend Prozent.

Umverteilung „von oben nach unten“

Lukas Nolte

Was war hier passiert? Hedgefonds hatten die Aktie im großen Stil „geshorted“, das heißt leerverkauft, und Communitys im Internet, insbesondere das sogenannte Subreddit „Wallstreetbets“, sind darauf aufmerksam geworden. Die Kenntnis von diesen Leerverkäufen war deutlich älter, erlangte dann aber nach den ersten sprunghaften Kursentwicklungen eine andere Aufmerksamkeit.

Immer mehr (Klein-) Anleger kauften Gamestop-Aktien und trieben so den Kurs weiter in die Höhe. Ein regelrechter Corpsgeist entfaltete sich. Denn viele der Anleger stiegen nicht (ausschließlich) wegen des möglichen Gewinns mit ein, sondern um es „denen“ mal zu zeigen und eine Umverteilung von „oben nach unten“ zu forcieren.

Innerhalb von zwei Wochen wurde das Thema in den Medien thematisiert. Broker ergriffen Sondermaßnahmen wie Handelsrestriktionen und T-Shirts zu dem Event wurden auf den Markt gebracht.

Rasante Geschwindigkeit und starke Meinungsbildung im Netz

Im Zuge dieser Entwicklungen ist einiges bemerkenswert. Zum einen kann, wenn sich ein Stimmungsbild dreht, dies sehr schnell geschehen.

Dies zeigt das Beispiel der Robinhood-App, die viele Kleinanleger in den USA zum Aktienhandel verwenden und die dort sehr beliebt ist. Nachdem sie eine Zeitlang eine Handelsbeschränkung für die Gamestop-Aktie erlassen hatte, hat die Anwendung einen regelrechten Shitstorm erlebt und ihre Bewertung fiel dadurch auf nur noch einen Stern im Google Playstore.

Viele der Anleger behaupten auch, dass sie die App aufgrund dieses Umstands verlassen werden. Sollte sich dies bewahrheiten, so ist aus einem digitalen Vorreiter innerhalb kürzester Zeit ein abgehängtes Unternehmen geworden, da sich ein Sentiment (also die Stimmung oder das Gefühl) gedreht hat.

Dies könnte potenziell jedem Unternehmen so geschehen. Wie sollte also mit dieser Information umgegangen werden und welche Mehrwerte können aus der Analyse der Sentiments für die Versicherungsbranche generiert werden?

Sentiment-Analyse in Zusammenhang mit Versicherungen

Im Bereich des Machine Learnings (des maschinellen Lernens mithilfe von Technologie) gibt es verschiedenste Verfahren zur Messung eines Sentiments. Dazu werden Daten aus dem Internet gesammelt, beispielsweise über Schnittstellen oder Web Scraper, und auf verschiedene Arten verarbeitet, um ein Stimmungsbild zu ermitteln.

Da Versicherungen immer noch eher das Gegenteil eines emotionalen Produkts sind, fallen die Ergebnisse zumeist ernüchternd aus. Diese Erkenntnis bietet allerdings noch keinen Mehrwert. Interessanter wird es, wenn daran beispielsweise gemessen werden kann, welchen realen Erfolg eine Werbekampagne hat, weil sich das Sentiment verbessert.

Technologie ermöglicht es in diesem Kontext, öffentliche Daten, die freiwillig und kontextlos, etwa über Twitter oder Facebook, preisgegeben werden, auszuwerten und somit einen tieferen Einblick in die Meinung der (potenziellen) Kunden zu werfen.

Dass diese Analyse in anderen Bereichen bereits genutzt wird, ist wenig verwunderlich. So gibt es Start-ups wie Axovision, die ihre Trading-Strategie unter anderem durch ein Sentiment mitbestimmten lassen. Versicherungs-Unternehmen sind noch lange nicht an diesem Punkt.

Der Solidaritätsgedanke hinter Versicherung muss also wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden.

Emotionalisierung der Produkte

Interessant in diesem Kontext ist, dass Versicherungen trotz ihrer immateriellen Eigenschaft kein emotionsloses Produkt sein müssen. In einem Zeitalter von digitaler Kommunikation und vernetzten Daten ist es kein Problem, den Kunden, die zum Beispiel keine Schäden erlitten haben, mitzuteilen, dass ihr Beitrag hilft, anderen Menschen zu helfen.

Dies trägt zum einen dazu bei, dass nicht das Gefühl entsteht, ein Versicherungs-Unternehmen würde sich „das Geld einstecken“. Zum anderen hilft es damit auch implizit beim Kampf gegen das Problem des Versicherungsbetrugs.

Der Solidaritätsgedanke hinter Versicherung muss also wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden. Jeder Beitrag hilft auch, andere zu unterstützen. Im Endeffekt kann hier sogar die Brücke zur Nachhaltigkeit geschlagen werden. Die immer stärker steigenden Investments in ESG-konforme Anlagen sind auch vom Kunden gewünscht. Es soll keine Entscheidung mehr getroffen werden müssen zwischen Rendite und Nachhaltigkeit, es wird beides zugleich gefordert.

Die optimale Lösung ist nicht die, die nur den Nutzen des Individuums optimiert, sondern diesen und den des Kollektivs.

Beratung und Vertrieb

Hier kommen die Vermittler ins Spiel. Das geforderte Angebot muss um diese zwar nicht neuen, aber nun mindestens implizit nachgefragten Facetten erweitert werden. Die optimale Lösung ist nicht die, die nur den Nutzen des Individuums optimiert, sondern diesen und den des Kollektivs. Somit kann bei zwei ansonsten identischen Produkten plötzlich eines attraktiver sein, weil sich das Unternehmen dahinter stärker für die Allgemeinheit einbringt.

Dies hervorzuheben und dem Kunden klarzumachen, ist, insbesondere bei der nach wie vor vorherrschenden Meinung zu Versicherungs-Unternehmen, keine leichte Aufgabe. Auf der anderen Seite ist es auch keine leichte Aufgabe, ein abstraktes „Push-Produkt“ an den Kunden zu bringen – und auch das tun gute Vermittler seit Jahren erfolgreich.

Interessant ist hier, dass in diesem Kontext die Nähe zu Kunden einen großen Stellenwert besitzt. Denn die Ergebnisse der Beratungstätigkeit können unmittelbar und direkt wahrgenommen werden. Das bedeutet, dass dies eine der (wenigen) Situationen ist, in denen lokal begrenze Versicherungs-Unternehmen einen Vorteil gegenüber internationalen Konzernen haben – sofern sie diesen strategisch gezielt nutzen.

Ob Versicherer in der Wahrnehmung am Ende zu „denen da oben“ gehören oder der hilfsbereite Freund von nebenan sind, entscheidet der Kunde.

Die Aufgabe der Versicherungs-Unternehmen

Das bedeutet, dass Versicherungs-Unternehmen (ihre) Vermittler verstärkt digital unterstützen müssen (VersicherungsJournal 5.5.2020). Etwa indem sie diese in die Lage versetzen, aufzuzeigen, in welcher Form sich der Abschluss auch positiv auf die Allgemeinheit auswirkt.

Hier wiederholt sich ein bekanntes Muster: Die Daten sind bereits im Unternehmen vorhanden, werden aber bisher – wenn überhaupt – noch nicht strategisch genutzt.

Doch auch wenn das dominierende Merkmal für den Kunden nach wie vor das der Sicherheit ist, so genügt dies allein nicht mehr. Versicherung bedeutet Schutz, aber nicht nur Schutz. Versicherung bedeutet auch Gemeinwohl und ebenso Umverteilung – von denen, die keine Schadenereignisse verkraften müssen, zu denen, die dieses Glück nicht haben.

Ob Versicherer in der Wahrnehmung am Ende zu „denen da oben“ gehören oder der hilfsbereite Freund von nebenan sind, entscheidet der Kunde.

Lukas Nolte

Der Autor ist Mathematiker, er hat mehrere Jahre für ein Versicherungs-Unternehmen gearbeitet. Heute leitet er bei dem IT-Beratungsunternehmen VTMW AG das Projektmanagement und die Personalentwicklung.