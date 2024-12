Was die Deutschen besorgt auf ihre Finanzen blicken lässt

17.12.2024 – Die Zahl der Deutschen, die optimistische Erwartungen an ihre eigene finanzielle Situation haben, ist gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Postbank. Aber es gibt neue Themen, die Anlass zur Sorge bieten.

Seit sieben Jahren gibt das „Stimmungsbarometer Finanzen“ Aufschluss darüber, mit welchen Erwartungen die Deutschen ihrer finanziellen Situation entgegenblicken und welche Sorgen sie dabei umtreiben.

Für das aktuelle „Stimmungsbarometer Finanzen 2025“ hat die Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der Postbank 2.020 Personen bevölkerungsrepräsentativ befragt. Die Umfrage fand im November 2024 statt.

Mehr Deutsche blicken optimistisch in die Zukunft

Grundsätzlich können die Studienautoren beobachten, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung wieder aufhellt. Demnach stimmen 48 Prozent der Befragten zu, dass sie optimistisch auf ihre Finanzen im kommenden Jahr schauen. Bei der letztjährigen Umfrage äußerten sich nur 43 Prozent positiv.

„Die Corona-Pandemie liegt mittlerweile einige Zeit hinter uns und auch die Inflation ist deutlich zurückgegangen. Da die Realeinkommen – also die Einkommen unter Berücksichtigung der Inflation – wieder steigen, sind die Menschen positiver gestimmt“, kommentiert Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Postbank, die Verbesserung.

Der Stimmungs-Tiefpunkt war im zweiten Jahr der Coronapandemie und nach Ausbruch des Ukraine-Krieges erreicht. Demnach hatte zum Jahresende 2022 nur jeder vierte Deutsche (25 Prozent) positive Erwartungen an seine finanzielle Situation. 62 Prozent stimmten damals zu, dass sie sich verschlechtern werde.

Der Optimismus aus den Jahren vor der Coronapandemie ist jedoch noch nicht zurückgekehrt. 2019 hatten immerhin 64 Prozent der Deutschen positive Erwartungen an ihre finanzielle Situation.

Fast jeder Vierte hat negative Erwartungen

Trotz der besseren Grundstimmung haben auch im Jahr 2024 noch immer 39 Prozent der Befragten explizit negative Erwartungen an ihre finanzielle Situation im Folgejahr. Weitere 13 Prozent gehen davon aus, dass sich ihre Finanzen weder positiv noch negativ entwickeln werden.

Auffallend ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern. So stimmen in der aktuellen Umfrage nur 43,7 Prozent der Frauen zu, dass sie für 2025 positive Erwartungen an ihre Finanzen haben, hingegen 51,9 Prozent der Männer. Das bedeutet einen Unterschied von immerhin 8,2 Prozentpunkten.

Zugleich blicken 41,3 Prozent der befragten Frauen pessimistisch in ihre finanzielle Zukunft. Bei den Männern sind es hingegen nur 36,4 Prozent.

Stimmung in unteren Einkommensgruppen verschlechtert sich weiter

Trotz der insgesamt zunehmenden Zuversicht in der Bevölkerung gibt es auch deutliche Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen.

Während die allgemeine Stimmung sich verbessert, bleibt die Situation in den unteren Einkommensschichten weiterhin schwierig. So waren 2023 noch knapp 35 Prozent der Befragten mit einem Nettoeinkommen unter 2.500 Euro im Monat zuversichtlich in Bezug auf ihre Finanzen. Aktuell ist dieser Anteil auf rund 33 Prozent gesunken, was sogar einen leichten Rückgang bedeutet.

Mehr als jeder zweite Befragte mit einem Nettoeinkommen von weniger als 2.500 Euro blickt sorgenvoll auf das neue Jahr (53,2 Prozent). Im Gegensatz dazu zeigt sich bei den Besserverdienenden ein positiver Trend: Der Anteil derjenigen, die optimistisch in die Zukunft blicken, stieg von knapp 53 Prozent im Vorjahr auf nunmehr etwa 61 Prozent.

Weiterhin Unsicherheit und Vorsicht

Weitere Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass die Deutschen noch sehr unsicher bezüglich ihrer finanziellen Situation sind. So lässt eine gestiegene Sparquote darauf schließen, dass sich viele der Befragten noch in Konsumverzicht üben.

Die Sparquote gibt an, wie viel Prozent des verfügbaren Einkommens Verbraucher zurücklegen. Diese lag im ersten Halbjahr 2024 bei 11,1 Prozent und damit einen Prozentpunkt über dem Niveau des Vorjahres.

„Ein Grund für die wachsende Sparbereitschaft ist die erhöhte Vorsicht der Verbraucher – auch mit Blick auf die derzeit schwache Konjunktur und die Unsicherheit am Arbeitsmarkt“, erklärt Stephan. Er ergänzt: „Auch die gestiegenen Zinsen animieren zum Sparen.“

Ampel-Aus stimmt Wähler der FDP und AfD am optimistischsten

Gefragt wurde in der aktuellen Umfrage auch, wie sich das Scheitern der Ampelregierung aus SPD, Bündnis/die Grünen und FDP auf die Finanzen auswirken wird. Jeder Vierte (24,7 Prozent) meint, dass das Aus der Ampelregierung keine Auswirkungen auf die eigenen Finanzen hat. Jeder Fünfte (18,5 Prozent) geht von einem negativen Einfluss aus, jeder Achte (12,4 Prozent) von einem positiven.

Wie das Ampel-Aus bewertet wird, hängt erwartungsgemäß stark von der Parteipräferenz ab. Wähler der FDP stimmen am häufigsten zu, dass sich das Aus der aktuellen Bundesregierung positiv auf die eigene finanzielle Situation auswirkt: Fast jeder Vierte (24,5 Prozent) stimmt zu.

Es folgen Wähler der AfD und der CDU/CSU, bei denen knapp jeder Fünfte (18,8 beziehungsweise 18,7 Prozent) zustimmt, dass sich durch das Scheitern der Ampel die eigene finanzielle Situation verbessern wird. Bei SPD-Wählern (9,9 Prozent) und Wählern der Grünen (5,5 Prozent) sind die positiven Erwartungen deutlich geringer ausgeprägt.

Trump-Wiederwahl: Jeder Fünfte erwartet negative Folgen

Auch die Frage, wie sich die Wiederwahl von Donald Trump als US-Präsident auf die eigene finanzielle Situation auswirkt, beschäftigt einen Teil der Befragten. Jeder Dritte (32,2 Prozent) glaubt, dass die Wahl Donald Trumps die eigenen Finanzen nicht berührt. Fast jeder Fünfte (18,1 Prozent) geht von einer negativen Wirkung aus, jeder Elfte (8,7 Prozent) von einer positiven.

Donald Trump hat unter anderem angekündigt, hohe Zölle für europäische Waren einzuführen, um die heimische Wirtschaft zu schützen. Das könnte wichtige Schlüsselindustrien stark treffen: etwa die Automobilindustrie und den Maschinenbau. Die USA sind für deutsche Firmen ein wichtiger Absatzmarkt.