Was das Kundenbindungsmanagement vorantreibt

8.9.2021 – Es gibt viele Gründe, systematisch Kundenmanagement zu betreiben. Was sich hinter diesem Begriff praktisch verbirgt, sollten angehende Versicherungsfachwirte mit Schwerpunkt „Vertriebsmanagement“ in ihrer schriftlichen IHK-Prüfung erläutern. Die Aufgabe wird in dieser Folge der Serie „Testen Sie Ihr Versicherungswissen“ vorgestellt.

Zufriedene Kunden sind weniger empfänglich für preisgünstige Gegenangebote. Sie empfehlen das von ihnen gewählte Unternehmen oder Produkt weiter. Auf neue oder zusätzliche Angebote „ihrer“ Marke reagieren sie interessierter.

(Bild: Nikolae/Fotolia.com, Pieloth)

Doch nur wer konkret weiß, was für Kunden wichtig ist, kann zielgerichtet in die optimale Betreuung investieren. Zum Beispiel wurde festgestellt: Besonders wichtig sind unter anderem die Reaktion bei Problemen und Kulanz. Hier ist nicht nur der Außendienst, sondern auch der Innendienst beteiligt. Die nachfolgende Aufgabe gibt praktische Beispiele.

Sie stammt aus dem offiziellen Fragenfundes des Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK). Lösen mussten sie im Frühjahr 2019 angehende Versicherungsfachwirte in ihrer Abschlussprüfung.

Ausgangssituation – „Kundenbindung optimieren“

Internetsuchmaschinen, Vergleichsportale sowie Insurtechs haben die Wettbewerbslandschaft des Finanzdienstleistungs-Sektors in den vergangenen Jahren stark verändert. Zunehmend dringen auch nicht-versicherungstechnische Branchen in den Finanzdienstleistungs-Markt und versuchen, sich die erste Schlüsselstelle im Kundenkontakt zu sichern.

Der Vorstand der Proximus Versicherung AG hat beschlossen, im Rahmen eines Projektes die Auswirkungen auf das Kundenbindungs-Management analysieren zu lassen und mögliche Gegenlösungen zu erarbeiten. Sie sind Mitarbeiter des Projektes Kubus (Kundenbindung und Schnittstellenanalyse) und berichten regelmäßig dem Vorstand.

Aufgabe – Instrumente unter Serviceaspekten einsetzen

Um ein besseres Bild über die Tätigkeitsprofile im Innendienst zu erhalten, sollen die betrieblichen Teilfunktionen näher beleuchtet werden. Ziel soll es sein, über den Schadenbereich hinaus weitere Servicepotenziale herauszuarbeiten, um das Kundenbindungs-Management voranzutreiben.

a) Erläutern Sie fünf betriebliche Teilfunktionen und deren Potenzial zur Verbesserung der Zusammenarbeit des Innen- und vertrieblichen Außendienstes.

b) Beschreiben Sie drei Instrumente, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen, um die Kundenbindung unter Serviceaspekten zu festigen.

Lösungshinweise