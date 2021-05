Was bringt Social Media für Neukundengewinnung und Abschluss?

26.5.2021 – Eine Studie des Marketing Research Team Kieseler hat Versicherungsmakler und Mehrfachagenten nach ihren Social Media-Aktivitäten befragt. Ein Drittel setzt bei der Arbeit die sozialen Medien ein. Davon haben 51 Prozent schon Vermittlererfolge über diesen Weg erzielt. Besonders Privatkunden im Alter von 23 bis 38 Jahren sind gut erreichbar. Attraktive Sparten sind Komposit und Kfz. Nach einzelnen Produkten befragt, liegt die Privathaftpflicht ganz vorne.

In welchem Umfang sind Makler auf Social Media Plattformen aktiv? Und was bringen diese Aktivitäten in Hinblick auf Neukundengewinnung und Vertragsabschluss? Das sind zentrale Fragen der Studie „Social Media im Maklermarkt 2021“, die das Marketing Research Team Kieseler (MRTK) vorgelegt hat.

Die Studie beruht auf einer im April nach der Cati-Methode durchgeführten Befragung von 302 Versicherungsmaklern und Mehrfachagenten aus dem gesamten Bundesgebiet. Für tiefergehende Analysen wurden 100 Vermittler ausgewählt, die Social Media geschäftlich nutzen.

Ein Drittel mit Online-Marketing

Demnach setzten 33 Prozent aller Befragten bei ihrer Arbeit die sozialen Medien ein. Davon haben 51 Prozent schon Vermittlererfolge über diesen Weg erzielt.

Diese Makler sind besonders auf die Sparten Investment/ Fonds (55 Prozent), Sach/ HUK (52 Prozent) und Kranken (50 Prozent) spezialisiert. 44 Prozent von ihnen geben an, dass sie darüber neue Kunden gewonnen haben. Für 43 Prozent stand am Ende ein erfolgreicher Produktverkauf.

Die Nutzungsdauer variiert stark. Rund ein Drittel ist erst seit maximal zwei Jahren dabei. Demgegenüber verfügen 29 Prozent über Erfahrungen aus mehr als sechs Jahren.

Mehr als der Hälfte investiert immer mehr Zeit

Der Zeitaufwand steigt. So geben 18 Prozent an, dass sie deutlich mehr investieren als früher. Für 35 Prozent hat sich der Aufwand etwas erhöht und bei 24 Prozent ist er etwa gleich geblieben. Dagegen hat er sich für neun Prozent etwas und für 14 Prozent deutlich verringert.

Die beliebteste Plattform ist Facebook (73 Prozent). Es folgen die Business-Netzwerke Xing (65 Prozent) und Linkedin (40 Prozent). 26 Prozent verwenden Instagram als Kommunikationskanal. Youtube-Beiträge platzieren 18 Prozent und sechs Prozent sind auf Twitter unterwegs.

VHV und die Bayerische unterstützen am besten

Nur jeder dritte Makler wird nach eigenen Angaben von Versicherungs-Unternehmen bei seinen Social Media-Aktivitäten unterstützt (34 Prozent). Dabei werden am häufigsten die VHV Versicherungen und die Versicherungsgruppe die Bayerische (jeweils fünf Nennungen) sowie die Nürnberger Versicherungen und der Axa-Konzern (jeweils vier Nennungen) erwähnt.

Auf jeweils drei Stimmen kommen die Zurich-Gruppe, der HDI-Konzern und die Gothaer Versicherungen. Die Neodigital, die Swiss Life, die Basler und die Allianz erhalten jeweils zwei Stimmen.

Drei von vier Makler gestalten die Inhalte selbst (74 Prozent). Nur 25 Prozent greifen dabei auf externe Dienstleister zurück. Lediglich vier Prozent nehmen die Hilfe von Versicherern in Anspruch.

Bekanntheit steigern und neue Kunden gewinnen

Beweggründe für die geschäftliche Nutzung von Social Media sind vor allem eine Steigerung der Bekanntheit und die Neukundengewinnung (jeweils 30 Prozent). Einigen Befragten ist auch ein gute und schnelle Erreichbarkeit (zwölf Prozent) sowie die Information (zehn Prozent) wichtig. Außerdem spielen Kundenbindung und Zielgruppenansprache häufiger eine Rolle (jeweils neun Prozent).

Dreiviertel der Makler fokussieren ihre Aktivitäten eher auf Privatkunden (75 Prozent). Als Zielgruppen werden häufiger Beamte, Immobilieninteressenten und Tierhalter genannt. Elf Prozent haben eher Gewerbekunden im Visier, vor allem aus dem medizinischen Bereich sowie Selbstständige und Freiberufler. Zehn Prozent sprechen beide Gruppen an.

Besonders die Millennials lassen sich gut erreichen

Unter den Privatkunden lassen sich nach Meinung der Befragten insbesondere die Millennials (Generation Y), die zwischen 23 und 38 Jahre alt sind, gut über soziale Medien erreichen (86 Prozent). Es folgen die Generation Z (45 Prozent) und die Generation X (41 Prozent). Kaum Chancen eröffnen die Baby-Boomer (zehn Prozent) und die Silent-Generation älter als 74 Jahre (drei Prozent).

Komposit und Kfz sind die attraktivsten Sparten

Besonders die Sparten Komposit (70 Prozent) und Kfz (68 Prozent) eignen sich für das Online-Marketing. Biometrische Produkte werden von 51 Prozent sowie Leben und Altersvorsorge von 41 Prozent genannt. Für den Bereich Kranken stimmen 33 Prozent.

Nach ausgewählten Produkten befragt, liegt die Privathaftpflicht ganz weit vorne auf der Beliebtheitsskala (81 Prozent). Als überaus attraktiv für eine Vermarktung über Social Media werden auch Krankenzusatz- (70 Prozent), E-Bike- (68 Prozent) und Handy-Versicherungen (62 Prozent) angesehen.

Für Cyber-Versicherungen votieren 37 Prozent. Policen für Arbeitskraftabsicherung nennen 35 Prozent und Angebote für die Altersvorsorge 28 Prozent.

In Zukunft möchten 45 Prozent der Befragten ihre Social Media-Aktivitäten weiter ausbauen. Häufig geben dies junge oder Makler mit Kerngeschäft Kranken an. Keine Veränderungen streben 51 Prozent an. Nur ein geringer Teil von vier Prozent möchte sein Engagement zurückfahren.

Über seine Erfahrungen hat kürzlich Versicherungsmakler Patrick Hamacher im VersicherungsJournal-Podcast „Vertriebsimpulse“ berichtet (VersicherungsJournal 20.5.2021).