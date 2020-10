Was aus Verbrauchersicht gegen die BU-Versicherung spricht

23.10.2020 – Die Coronakrise lässt viele Themen in den Hintergrund treten, so auch die Bedeutung der Absicherung der eigenen Arbeitskraft. Eine aktuelle Umfrage des Versorgungswerks Metallrente zeigt: Die Hürden für den Abschluss einer Berufsunfähigkeits-Versicherung sind nicht weniger geworden. Die Ängste vor psychischen Erkrankungen nehmen zu.

Wissenslücken und Geldknappheit beeinflussen immer noch negativ die Absicherung der eigenen Arbeitskraft. Die Hälfte der Verbraucher ist davon überzeugt, dass im Falle einer Berufsunfähigkeit (BU) der Staat finanziell einspringt.

Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Metallrente GmbH. Für das Branchenversorgungswerk befragte das Forschungsinstitut Kantar Public Deutschland GmbH 2.000 Bürger zwischen 14 und 65 Jahren.

Ein Ergebnis der Umfrage: Gerade die jungen Teilnehmer zwischen 14 und 29 Jahren sind über ihre Versorgung im Ernstfall nicht wirklich aufgeklärt. 60 Prozent glauben an staatliche Bezüge, wenn sie in ihrem Beruf nicht mehr arbeiten könnten.

Unwissenheit und Geldmangel verhindern BU-Abschluss

80 Prozent sind sich laut der aktuellen Auswertung bewusst, dass man sich spätestens mit dem Berufsstart um die Absicherung der eigenen Arbeitskraft kümmern sollte. Allerdings hapert es an der praktischen Umsetzung. Und dafür gibt es verschiedene Gründe.

Einer der Hauptgründe ist die Knappheit der eigenen finanziellen Mittel. 38 Prozent der Befragten gaben Geldmangel für die fehlende private Absicherung an. Ein Drittel meint dagegen, sich nicht genug mit diesem Versicherungsthema auszukennen.

Das belegt auch ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Nur eine Minderheit der Verbraucher kennt den Unterschied zwischen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit. Ein gutes Drittel (36 Prozent) der Befragten geht davon aus, dass man sich einen neuen Arbeitsplatz suchen muss, wenn man nicht mehr in seinem erlernten Beruf tätig werden kann.

(Bild: Metallrente)

Die gesetzlichen Bezüge erreichen bei Erwerbsminderung nur das Niveau der Grundsicherung. Laut der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV) betrug die durchschnittliche Erwerbsminderungsrente 2019 lediglich 835 Euro (VersicherungsJournal 22.9.2020).

Psychische Erkrankungen stärker im Fokus

Psychische Störungen waren im vergangenen Jahr erneut die Hauptursache beim Rentenzugang wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, und zwar unabhängig vom Geschlecht (28.9.2020). Rund 161.500 Personen haben 2019 nach Auswertung der DRV erstmals eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erhalten.

Auch in der privaten Berufsunfähigkeits-Versicherung liegen psychische Krankheiten (zusammengerechnet mit Nervenkrankheiten) an erster Stelle der Ursachen. In Addition liegt der Anteil mit knapp einem Drittel allerdings niedriger (15.5.2020).

Das höhere Bewusstsein für die Risiken psychischer Erkrankungen spiegeln auch die Ergebnisse der Metallrenten-Umfrage wider. 40 Prozent der Teilnehmer machen sich Sorgen, dass sie wegen eines Seelenleidens, durch einen Unfall oder eine schwere Krankheit berufs- oder erwerbsunfähig werden könnten.

Deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen

35 Prozent der Befragten befürchten sogar, ihren Beruf aufgrund psychischer Erkrankungen aufgeben zu müssen. Als „auffällig“ bewertet die Auswertung die deutlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. 29 Prozent der Bürger befürchten psychische Krankheiten als Auslöser für Berufsunfähigkeit, beim weiblichen Geschlecht sind es dagegen 40 Prozent.

Eine Studie der DAK Gesundheit hat kürzlich gezeigt, wie massiv die Dauer der Ausfallzeiten von 1997 bis 2019 angestiegen ist (16.9.2020). Auch hier zeigte sich, dass Frauen von der Entwicklung besonders betroffen sind. Die Axa Konzern AG hat in einer Umfrage ermittelt, welchen Einfluss Corona auf die Psyche nimmt (7.10.2020).

Zum Jahresanfang hat der Map-Report ein Stabilitätsranking von BU-Versicherern erstellt: Sieben Versicherer haben hier die beste Note erreicht (31.1.2020). Insgesamt ist der Markt in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung laut der Morgen & Morgen GmbH (M&M) in einer stabilen Lage. Derzeit befinden sich in etwa 260.000 BU-Versicherungen in Leistungsphase (14.5.2020).