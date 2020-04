Vorwurf Unterwanderung: „verdeckte“ Vermittler an Hochschulen

9.4.2020 – Studenten sind hochqualifiziert. Gutes Einkommen und Verlässlichkeit machen diese Zielgruppe sehr attraktiv. Doch wie kommt man an dieses Neukundenpotenzial? Viele Finanzdienstleister sind an der Universität unterwegs. Ihre Aktivitäten werden von Verbraucherschützern immer wieder angegriffen. Das stört große Unternehmen scheinbar kaum. Sie wollen sogar ihr Engagement an den Hochschulen deutlich ausweiten.

„Endlich erreiche ich Dich“, sagt eine freundliche Stimme am Telefon. Die Studentin der Geisteswissenschaften erinnert sich sofort. „Das war einer der netten Studenten, die in der Universität Wuppertal eine Befragungsstudie über Referendare erstellen.“ Trotzdem hatte die angehende Lehrerin aus irgendeinem Grund nicht ihre Handynummer, sondern die Telefonnummer der Eltern angegeben.

Trickreich entlockt der Anrufer nun die Mobilnummer. „Dann weiß ich, dass es Dir mit Deinem Engagement auch ernst ist.“ Später schaut sich die Studentin dann nochmal den „Lehrerleitfaden“ an, der ihr in die Hand gedrückt wurde. Herausgeber ist das „Horbach-Lehrerteam“.

Tatsächlich ist Horbach ein Finanzdienstleister und als Versicherungsvertreter im amtlichen Register eingetragen. Ein Statement zu ihren Aktivitäten an den Universitäten blieb die Horbach Wirtschaftsberatung GmbH auf Anfrage leider schuldig.

Kostenfreie Seminare von Finanzdienstleistern

Aktiv sind auch andere Finanzdienstleister wie die MLP Finanzberatung SE oder Formaxx AG.

„Wir bieten unter anderem in Kooperation mit Career Services an Hochschulen kostenfreie Workshops für Studierende, beispielsweise zum Thema Steuern im Studium oder Assessment Center Training. Unabhängig von unseren Workshops buchen unsere Geschäftsstellen und Hochschulteams genau wie andere Unternehmen mitunter auch Werbestände an Hochschulen, um auf sich oder Dienstleistungen für Studierende aufmerksam zu machen“, schreibt ein MLP-Sprecher.

Die Kritik, dass Finanzvertriebe Universitäten „unterwandern“ würden, wie sie Professor Dr. Hartmut Walz von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen oder der ehemalige Grünen-Abgeordnete Dr. Gerhard Schick auf seinem Portal „Finanzwende“ und im Interview (VersicherungsJournal 7.4.2020) äußern, kann MLP nicht nachvollziehen. Beraterinnen und Berater würden sich und MLP immer vorstellen.

Vorwurf der Unterwanderung – Outen beim ersten Kontakt?

Jörg Röckinghausen (Bild: BTS Finance Group AG)

Demgegenüber sieht Jörg Röckinghausen, Vorstand der Servicegesellschaft Definet AG, die für Formaxx arbeitet, durchaus Probleme. „Der Vorwurf der Unterwanderung entsteht durch die Praxis vieler Wettbewerber, ihre eigentliche Finanzdienstleistung beim ersten Kontakt – in der Regel über Social-Media-Kanäle – zu verschleiern.“

Röckinghausen: „Die Dienstleistungen für Hochschulabsolventen, die Formaxx anbietet, sind auf den ersten Blick als Finanzberatung zu erkennen.“ Aktiv an den Hochschulen sind auch typische Beamtenversicherer wie die Huk-Coburg-Gruppe, die Debeka-Gruppe oder die DBV Deutsche Beamtenversicherung, Zweigniederlassung der Axa Versicherung.

Während die Debeka kein Statement geben wollte, erläuterte die Axa: „Angehende Lehrer erreichen wir nach wie vor an den jeweiligen Hochschulen.“ Die Huk-Coburg hat nach eigener Aussage kein „explizites“ Unikonzept. Sie sei aber auch selbst an Universitäten aktiv, unter anderem mit dem Kooperationspartner Barmer.

MLP plant deutlich mehr Berater an der Uni einzusetzen

Uwe Schroeder-Wildberg (Bild: MLP)

MLP will sein erfolgreiches Geschäftsfeld an den Universitäten ausweiten, wie der Vorstandsvorsitzende Uwe Schroeder-Wildberg jüngst auf der Bilanzkonferenz ankündigte (6.3.2020). Das Hochschulgeschäft mache derzeit etwa 15 Prozent der Gesamterlöse aus. Nachgefragt würden von den Studierenden beispielsweise ein eigenes Konto sowie Versicherungen für Auslandsaufenthalte oder gegen Berufsunfähigkeit.

Bis Ende 2022 sollen die MLP-Berater im Hochschulbereich von aktuell 330 auf 500 bis 600 vergrößert werden. Insgesamt soll die Beraterzahl im gleichen Zeitraum von aktuell 1.981 auf 2.280 zulegen.

Derzeit dürfte das Uni-Geschäft auch bei MLP schwächeln. Denn aufgrund der Coronakrise sind die Universitäten geschlossen oder auf digitalen Modus umgestellt. Doch viele Finanzdienstleister sind natürlich auch digital unterwegs. Wie erfolgreich sie damit die Krise meistern, dürfte wohl erst die Abrechnung im nächsten Jahr zeigen.