Vertrieb ohne Cloud wird unmöglich

29.9.2021 – Der Digitalisierungsdruck steigt und verändert den Versicherungsvertrieb. Für die Branche ist das eine Chance – gerade mit Blick auf beratungsintensive Produkte wie die bAV, so Jochen Pielage, Chief Technology Officer bei Xempus, in seinem Gastbeitrag. Mit einem Mehr an Automatisierung, Standardisierung, Transparenz und Rechtskonformität werde der Vertrieb der Zukunft einfacher und effizienter gestaltet.

Ich bin die Tage über eine Überschrift aus dem Jahr 2017 gestolpert: „Persönliche Beratung bleibt Trumpf“, hieß es da. Im Artikel selbst ging es weiter mit dem Argument, dass die persönliche Beratung die Onlineberatung noch immer ausstechen kann.

Jochen Pielage (Bild: Bene Müller)

Heute, vier Jahre und eine globale Pandemie später, stimmt diese Aussage so wohl nicht mehr. Was nicht heißt, dass persönliche Beratung ein Relikt ist und Vermittler überflüssig werden. Ganz im Gegenteil. Dennoch hat sich der Versicherungsvertrieb massiv verändert. Es geht nicht mehr um Entweder-Oder, sondern um Synergien – um das Beste aus beiden Welten zusammen zum Erfolg zu bringen.

Konsumenten machen Druck

Zum einen hat die Pandemie den aktuellen Digitalisierungsgrad der Unternehmen schonungslos offengelegt und damit viele etablierte Geschäftsmodelle ins Wanken gebracht. Gleichzeitig haben sich die Verbraucher nach rund 18 Monaten an die Annehmlichkeiten digitaler Tools gewöhnt – branchenübergreifend – und machen entsprechend Druck, indem sie einen hohen Digitalisierungsgrad einfordern.

Für ein Beratungsgespräch einen Vermittler auf die heimische Couch einladen? Unnötig, wenn ein Gespräch auch kontaktlos über Zoom oder ein anderes Kommunikationstool möglich ist. Gerade die jüngeren Generationen, die mit Smartphone und Co. aufgewachsen sind, werden diesen Druck in den kommenden Jahren deutlich erhöhen.

Darin liegt aber eine Chance. Denn mit neuen Technologien dringen Automatisierung und Standardisierung in Bereiche wie den Vertrieb vor und verringern unter anderem den Zeitaufwand deutlich, während sie beispielsweise die Rechtskonformität erhöhen. Unterm Strich steht damit also ein deutlicher Effizienzgewinn. Ein Vorteil, der bei beratungsintensiven Produkten sogar noch deutlich stärker zu Buche schlägt.

Digitalexpertise „hinzu klicken“

Das Gute an der Digitalisierung: Niemand muss das Rad neu erfinden oder selbst zum Experten werden. Lösungen, von denen Versicherungsvermittler profitieren, werden „as a Service“ über die Cloud bereitgestellt und sind daher überall verfügbar.

Über Plattformen bekommen Vermittler und Kunden nicht nur ein „One-Stop-Shop“-Erlebnis. Die dortige Vernetzung und Interaktion aller Beteiligten sorgt zudem für einen besseren Informationsfluss, erhöht die Transparenz und damit auch die Abschlüsse und individuellen Abschlusssummen. Mit Hilfe digitaler Technologien lassen sich aus unserer Erfahrung sogar Stornoquoten auf ein Minimum reduzieren, da alle Informationen zum Zeitpunkt des Abschlusses einfach konsumierbar vorliegen.

Hürden werden mit Hilfe neuer Technologien minimiert

„Unsere Erfahrung“ bezieht sich hier insbesondere auf den digitalen Vertrieb der betrieblichen Altersversorgung (bAV) – ein Bereich, an dem sich noch verhältnismäßig wenige Makler „versuchen“. Er gilt als zu komplex und beratungsintensiv mit zu vielen Fallstricken mit Blick auf Haftungsrisiken.

Alle diese Hürden werden mit Hilfe neuer Technologien minimiert. Die Plattform ist dabei zentrale Schnittstelle zwischen dem Vertrieb, Versicherern und Kunden. Sie ist für die Vermittler aber auch ein Navigator durch den Beratungsprozess, digitale Abschlussstrecke und Helfer bei der dauerhaften Bestandsverwaltung.

Gerade bei Letzterem liegt für Vermittler eine Menge Arbeit. Hier kann die Digitalisierung den Aufwand auf ein Minimum reduzieren. Wenn bei der bAV über Schnittstellen alle Beteiligten auf einer Plattform vernetzt sind, können Statusänderungen jederzeit und überall verfügbar gemacht werden. Regulatorische Veränderungen lassen sich zentral über die Plattform einspeisen und ohne Verzögerung für alle verankern.

Echte Transparenz in der Beratung

Aber auch in der Beratung bieten digitale Prozesse Vorteile. Entscheidungen werden einfacher, wenn im Vorfeld alle Alternativen durchgespielt wurden. Digital lässt sich dies einfach abbilden.

Um beim Beispiel bAV zu bleiben: Ein Vermittler zeigt in der Beratung, welche Art der Vorsorge individuell geeignet ist, und vergleicht die verschiedenen Förderarten, etwa die bAV im Vergleich zur privaten Vorsorge. Wenn sich dann der Gehaltszettel des Kunden sogar „live“ bei Veränderung der Sparsummen aktualisiert, kann man von echter Transparenz sprechen. Die E-Signatur dient final als Abschluss-Turbo.

Cloud: Technologie für die Versicherungsbranche

Das technologische Setup ist ein wesentlicher Faktor für ein gut funktionierendes Plattform-Ökosystem. Cloud-Lösungen sind insbesondere für den Vertrieb von zentraler Bedeutung. Denn eine Grundvoraussetzung ist hier, dass zu jeder Zeit von jedem Ort auf die benötigten Daten zugegriffen werden können muss.

Auch kleine Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern – also beispielsweise das klassische Maklerbüro – profitieren von den Cloud-basierten Software-as-a-Service-Plattformen. Diese Angebote sind in vielen Fällen sogar völlig kostenlos für die Vermittler, da die Produktgeber das digitale Angebot finanzieren. Themen wie Wartung, Updates, Daten- und IT-Sicherheit werden komplett vom Anbieter erledigt.

Rasante Veränderung durch Digitalisierung

Für den Vertrieb sollte dies unterstreichen, wie sich das Öffnen für Digitalthemen auf das Geschäft heute und morgen auswirkt. Auch Versicherer rüsten digital immer mehr auf. Ohne entsprechende (offene) Schnittstellen zwischen den verschiedenen Systemen der Versicherungswelt können Vertrieb und Verwaltung in Zukunft vermutlich gar nicht mehr reibungslos funktionieren.

Es gibt noch eine Lücke zwischen dem, was technisch alles möglich ist und dem, was aktuell zum Einsatz kommt. Wir können alle jedoch täglich beobachten, wie Digitalisierung unser Leben in rasanter Geschwindigkeit verändert. Daher bin ich überzeugt, dass der Vertrieb den Mehrwert von und die Erleichterung durch etablierte, erprobte digitale Lösungen erkennt und damit die Akzeptanz weiter steigt.

Jochen Pielage

Der Autor ist Chief Technology Officer bei der Xempus AG.