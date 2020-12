Vertrieb: Datenschätze endlich heben

15.12.2020 – Die Coronakrise hat die Arbeitsweise von Versicherungsmaklern nachhaltig verändert. Sie wollen sich künftig flexibler, was die Art der Beratung angeht, aufstellen. Zusätzlich will die Mehrheit der Vermittler der Analyse ihrer Bestandsdaten mehr Aufmerksamkeit schenken. Das zeigt eine Umfrage von Mobilversichert und Asscompact.

Unabhängige Versicherungs-Vermittler wollen sich in Zukunft intensiver um ihren Bestand kümmern und ihre vorliegenden Daten besser analysieren und nutzen. Insgesamt hat sich die Arbeitsweise des Vertriebs durch die Coronakrise stark verändert.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Munich General Insurance Services GmbH (MGIS) in Kooperation mit dem Informationsdienst Asscompact. Die Daten basieren auf im November geführten Online-Interviews mit 474 Versicherungsmaklern.

MGIS betreibt die Brokertech-Plattform Mobilversichert und ist im Frühjahr letzten Jahres von der Degussa-Bank-Tochter Prinas Montan GmbH Versicherungsvermittler übernommen worden (VersicherungsJournal 25.2.2019).

Corona verändert Berufsalltag von Vermittlern

Die vorliegende Umfrage ist bereits die zweite Runde in diesem Jahr. Drei von vier unabhängigen Versicherungs-Vermittlern gaben bereits im April an, dass sie eine digitalere Arbeitsweise im Blick haben. Die Pflege von Bestandsdaten sahen sie im Frühjahr als größte technische Herausforderung (24.6.2020).

Am Ende des Coronajahres haben die Teilnehmer ein Fazit gezogen, wie die Pandemie ihren beruflichen Alltag verändert hat und was sie ins neue Jahr mitnehmen werden. 61 Prozent sagten, dass die Krise durch Covid-19 ihre Arbeit „nachhaltig verändert“ hat. 28 Prozent der Makler sehen dagegen keinen anhaltenden Einfluss auf ihre Berufsgestaltung. Elf Prozent wissen es noch nicht.

88 Prozent der Makler sind davon überzeugt, dass die Kundenberatung in fünf Jahren digital als auch persönlich stattfinden wird.

Chancen im Bestand bleiben ungenutzt

Die Pandemie hat im Versicherungsvertrieb Spuren hinterlassen. Die Mehrheit der Vermittler wird mit mehr Flexibilität auf die Anforderungen reagieren. So werden sich 52 Prozent der Makler mehr auf telefonische Beratung konzentrieren. Videoberatung, ein Thema mit viel Aufmerksamkeit im Frühjahr (15.6.2020, 20.4.2020), steht dagegen nur noch für 36 Prozent im Fokus.

Potenzial sehen 44 Prozent der Vermittler, wie bereits in der ersten Umfrage, in der Analyse und weitergehenden Auswertung ihrer Bestandsdaten. Sie vermuten hier Versicherungslücken und damit zusätzliche Argumente für den Vertrieb.

Allerdings geben 86 Prozent der Makler an, dass sie ihre Chancen, die der Bestand bietet, noch nicht voll ausschöpfen. 66 Prozent der Vermittler arbeiten nach eigenen Angaben bereits mit vorhandenen Daten, sie haben aber laut Umfrage das Gefühl, dass hier noch mehr zu holen wäre. Nur zwölf Prozent der Befragten glauben, dass sie ihre Bestandsdaten bereits erschöpfend nutzen.

Maklerbefragung, n=474 (Bild: Mobilversichert)

Bedarf zur Nachbesserung in der Pflege des Kundenstamms sieht auch die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH. Betreuung durch den Vermittler sei weniger in der Phase vor dem Abschluss vonnöten, sondern eher in der Phase, die sich über die Laufzeit des Vertrags erstreckt (10.12.2020).

Zeit und Qualität sind entscheidende Faktoren

Eine unzureichende Qualität der Datensätze und Zeitmangel zur Pflege des Bestands verhindern hier Erfolge für den Vertrieb. Das zeigen Antworten der Makler, die das Potenzial ihrer Datensätze laut eigener Einschätzung noch nicht vollständig ausschöpfen.

47 Prozent dieser Befragten erklärten in Einzelabfragen, dass sie zu wenig Zeit für eine Aufbereitung und Analyse ihrer Daten haben. 35 Prozent finden, dass die Daten der Versicherer nicht aktuell oder sogar fehlerhaft seien. 17 Prozent fehlen nach eigenen Angaben das Wissen und das Verständnis für eine erfolgversprechende Datenanalyse.

Der Blick in die Zukunft zeigt, dass sich der Vertrieb zweigleisig aufstellen wird. Rund 49 Prozent gehen in fünf Jahren von einem Szenario aus, in dem sie „wo möglich digital, wo nötig persönlich“ beraten. 39 Prozent erwarten ebenfalls eine Kombination aus beiden Aspekten, allerdings mit dem Schwerpunkt auf persönlichem Kontakt mit dem Kunden.