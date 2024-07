Versuchte Kundenrückgewinnung mit 250.000 Euro Ordnungsgeld bedroht

5.7.2024 – Widerruft eine Versicherungsnehmerin die dem Vermittler gegenüber erteilte Einwilligung zur Kontaktaufnahme, so darf dieser nicht anrufen, um einen Termin zu vereinbaren. Das entschied das Oberlandesgericht Nürnberg im Falle einer Frau, die ihre Riester-Police beitragsfrei gestellt hatte und in die Betreuung eines Versicherungsmaklers gewechselt war.

WERBUNG

Eine Frau hatte über einen Vermittler eine Riester-Rentenversicherung abgeschlossen. Später ließ sie sich von einem Versicherungsmakler betreuen. Der riet ihr dazu, die Police betragsfrei zu stellen. Das tat sie im Oktober 2022.

Außerdem widerrief sie am 18. Oktober 2022 per E-Mail bei dem ursprünglichen Vermittler eine etwaig von ihr erteilte Einwilligung zur Kontaktaufnahme. Der bestätigte den Eingang der Nachricht. Dennoch rief eine Mitarbeiterin Anfang November 2022 bei der Versicherungsnehmerin an und wollte wegen der Beitragsfreistellung der Riester-Rente einen Termin vereinbaren. Am 8. Dezember erfolgte ein weiteres Telefonat zwischen den Frauen.

Einstweilige Verfügung: Ordnungsgeld bis 250.000 Euro oder Ordnungshaft

Daraufhin mahnte der Versicherungsmakler den anderen Vermittler wegen unerlaubter Werbeanrufe ab. Als der sich weigerte, eine Unterlassungserklärung abzugeben, zog der Makler vor das Landgericht Regensburg. Das erließ am 18. Januar 2023 (HK O 72/23) eine einstweiligen Verfügung.

Darin heißt es: „Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung eines Ordnungsgeldes bis zu zweihundertfünfzigtausend Euro oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten – Ordnungshaft auch für den Fall, dass das Ordnungsgeld nicht beigetrieben werden kann – wegen jeder Zuwiderhandlung untersagt, im geschäftlichen Verkehr Verbraucher ohne deren vorheriges Einverständnis zu Werbezwecken anzurufen oder anrufen zu lassen – wenn dies geschieht, wie im November 2022 und am 8. Dezember 2022 mit den Telefonanrufen bei Frau B.“

Aus formellen Gründen hob das Landgericht die einstweilige Verfügung am 31. März 2023 auf Antrag des unterlegenen Vermittlers wieder auf.

Berufungsgericht bestätigt den Wettbewerbsverstoß

Dagegen ging der Versicherungsmakler beim Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg in Berufung. Das urteilte am 24. Oktober 2023 (3 U 965/23) zu seinen Gunsten und bestätigte die einstweilige Verfügung des Landgerichts. Die Kosten beider Instanzen hat der beklagte Vermittler zu zahlen, der Streitwert betrug 10.000 Euro.

Bei den Anrufen der beklagten T. AG im November und Dezember 2022 habe es sich um Werbeanrufe gegenüber einem Verbraucher gehandelt.

„Dazu genügt es, wenn im Rahmen eines bestehenden Vertragsverhältnisses die Fortsetzung oder Erweiterung der Vertragsbeziehung […] angestrebt wird; ferner, wenn ein Kunde abgeworben oder ein abgesprungener Kunde zur Wiederaufnahme der Geschäftsbeziehung bestimmt werden soll (und sei es auch nur durch Befragen nach den Gründen seines Wechsels […]) oder ein Kunde von der Ausübung eines Vertragsauflösungsrechts (Widerruf, Rücktritt, Kündigung, Anfechtung) abgehalten oder abgebracht werden soll.“

Wirth-Rechtsanwälte: Sieg gegen wettbewerbswidrige Telefonwerbung

Daniel Berger (Bild: Wirth-Rechtsanwälte)

„Diese Entscheidung ist ein deutlicher Sieg im Kampf gegen wettbewerbswidrige Telefonwerbung nach dem Wechsel eines Kunden in die Betreuung durch Versicherungsmakler“, kommentieren die Wirth-Rechtsanwälte, Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB, das Urteil.

Die Kanzlei hatte für den Versicherungsmakler das Urteil erstritten und nach eigenen Angaben in dem „wegweisenden Fall gegen einen Strukturvertrieb einen bedeutenden Erfolg erzielt.“

Mit diesem Urteil werde klargestellt, dass solche Werbeanrufe, sogenannte Cold-Calls, ohne vorherige Einwilligung des Kunden gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG verstoßen.

Der prozessführende Rechtsanwalt Daniel Berger kündigt an: „Wir werden weiterhin entschlossen gegen derartige Verstöße vorgehen und haben nun eine starke Grundlage, um Ordnungsgelder gegen die T-AG zu beantragen, sollte es zu weiteren Verstößen kommen.“