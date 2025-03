Versorgungswerke – Altersbezüge in Gefahr?

19.3.2025 – In den letzten Wochen machten Versorgungswerke wiederholt mit hohen Abschreibungen Schlagzeilen, da Investitionen zu Verlusten führten. Ein Blick in die Geschäftsberichte zeigt jedoch: Eine existenzbedrohende Schieflage besteht derzeit bei keinem der Anbieter. Dennoch könnten sich diese Abschreibungen auf die künftigen Anwartschaften auswirken. Und es offenbaren sich ein Flickenteppich bei der Aufsicht und im Vergleich zu Lebensversicherern geringere Publizitätspflichten. Außerdem sind die Ansprüche der Mitglieder nicht bei Protektor oder dem Pensions-Sicherungs-Verein geschützt.

„Versorgungswerk in Not – Tausende Rentner bangen um ihre Altersbezüge“, schrieb T-Online.de. „Frankfurter Projekt wird zum Desaster für zwei Versorgungswerke“, titelte das Handelsblatt.

Und Focus.de berichtete: „Weil einige Versorgungswerke für Zahnärzte sich mit risikoreichen Geldanlagen verspekuliert haben, ist jetzt die Altersversorgung von mehr als 10.000 Medizinern in Gefahr.“

Welche Körperschaften sich aktuell in den Schlagzeilen befinden

Tatsächlich mussten einige Körperschaften hohe zweistellige Millionenbeträge abschreiben. Aktuell sind vier Versorgungseinrichtungen deshalb in den überregionalen Schlagzeilen vertreten:

Das sind jedoch nicht die einzigen Versorgungswerke, die Abschreibungen vornehmen mussten. Andere Einrichtungen sind derzeit jedoch weniger prominent in den Schlagzeilen vertreten: teilweise, weil die Verluste schon etwas zurückliegen. So berichtet der Branchendienst Apotheke Adhoc von weiteren Abschreibungen, die zum Beispiel Einrichtungen in Hessen oder am Nordrhein vornehmen mussten.

Verändertes Anlageverhalten begünstigte Abschreibungen

Die Versorgungswerke sahen sich in Zeiten dauerhaft niedriger Zinsen mit ähnlichen Problemen konfrontiert wie die privaten Lebensversicherer und Pensionskassen. Mit festverzinslichen Papieren wie zum Beispiel Staatsanleihen konnte nicht genug Rendite erwirtschaftet werden, um die Rentengarantien zu erwirtschaften.

Deshalb begannen sie, ihre Geldanlage umzuschichten. Nach Recherchen des Handelsblattes, das Daten der Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. (ABV) ausgewertet hat, halbierten die 91 Körperschaften ihren Bestand an festverzinslichen Wertpapieren. Er sank von mehr als 65 Prozent im Jahr 2013 auf 32,6 Prozent im Jahr 2023.

Zeitgleich erhöhten sie den Anteil an Geldanlagen, die höhere Renditen versprachen, aber auch ein höheres Ausfallrisiko bedeuteten. So stieg vor allem der Anteil an direkten und indirekten Immobilieninvestments deutlich: von knapp 16 Prozent auf ein Viertel aller gehaltenen Geldanlagen. Auch der Anteil an Unternehmensbeteiligungen stieg von knapp elf Prozent auf 21,4 Prozent.

Von Corona- und Immobilienmarktkrise überrascht

Doch zwei Ereignisse stellten auch die getätigten Investments infrage. Durch den Ukrainekrieg stiegen die Zinsen deutlich an, was die Baukosten erheblich erhöhte. Dies führte zu einer Krise in der Immobilienbranche: Baustopps, Projektverschiebungen und Notverkäufe waren die Folge. Und diese Krise hält noch immer an.

Nach einer Auswertung der Unternehmensberatung Falkensteg Holding GmbH & Co. KG verzeichnete die deutsche Baubranche in den ersten drei Quartalen 2024 70 Prozent mehr Großinsolvenzen als im Vorjahreszeitraum. Bis Ende September meldeten konkret 46 Immobilienunternehmen mit einem Jahresumsatz von über zehn Millionen Euro Insolvenz an.

Zwar rechnen Experten im neuen Jahr mit einer Erholung am Immobilienmarkt (Medienspiegel 18.1.2024). Aber zuvor hatte bereits die Coronapandemie dazu beigetragen, dass die Nachfrage nach Bürogebäuden rückläufig war – viele Mitarbeiter waren ins Homeoffice gewechselt, wodurch die Unternehmen zusätzlich Kosten sparen konnten.

Vakanter Frankfurter Bürokomplex – steigende Kosten, sinkende Nachfrage

Die Immobilienmarktkrise zeigt sich auch an den jetzigen Abschreibungen. So hatten die beiden Versorgungswerke aus Schleswig-Holstein unter anderem in das Büroprojekt Canyon investiert: Ein ambitioniertes Bauvorhaben, bei dem 40.000 Quadratmeter neue Bürofläche im Bankenviertel von Frankfurt am Main entstehen sollten.

Im Februar 2024 hielt die Versorgungseinrichtung der Zahnärzte 20 Prozent der Gesellschafteranteile, jene der Apotheker 15 Prozent, wie das Handelsblatt berichtet. Doch gestiegene Baukosten und fehlende Nachfrage vonseiten der Mieter habe dazu geführt, dass das Büroprojekt restrukturiert werden musste.

Schließlich habe die britische Investmentfirma Tite Street Capital Ltd. die Mehrheit an dem Projekt übernommen. Die Anteile der Apotheker sei auf momentan 5,04 Prozent gesunken, jener der Zahnärzte auf 7,56 Prozent.

Die Berliner VZB fiel hingegen eine Unternehmensbeteiligung auf die Füße. Sie hielt nach übereinstimmenden Medienberichten 80 Prozent an der Element Insurance AG, über die am 23. Dezember 2024 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde (27.1.2025). Der Versicherer verfügte nicht mehr über ausreichend Eigenkapital, nachdem ein wichtiger Rückversicherer seine Verträge gekündigt hatte.

Wer kontrolliert die Versorgungswerke?

Die einzelnen Versorgungswerke, alle Körperschaften des öffentlichen Rechts, unterliegen der Aufsicht der Bundesländer – in Schleswig-Holstein ist zum Beispiel das Wirtschaftsministerium zuständig.

Dadurch fehlen auch bundesweit einheitliche Regelungen zur Geldanlage. Stattdessen bestimmen die jeweiligen Satzungen und Weisungen der Landesbehörden, welche Anlagevorschriften gelten. In der Regel sind diese durch § 215 VAG vorgegeben.

In der Satzung des VZB heißt es zum Beispiel in § 32 (2): „Das gebundene Vermögen des Versorgungswerks ist, soweit es nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben bereitzuhalten ist, gemäß § 215 des Versicherungsaufsichtsgesetzes sowie der hierzu ergangenen Rechtsverordnung und den Richtlinien der Aufsichtsbehörde anzulegen“.

Demnach sind die Bestände des Sicherungsvermögens „unter Berücksichtigung der Art der betriebenen Versicherungsgeschäfte sowie der Unternehmensstruktur so anzulegen, dass möglichst große Sicherheit und Rentabilität bei jederzeitiger Liquidität des Versicherungsunternehmens unter Wahrung angemessener Mischung und Streuung erreicht werden“, wie es in § 215 VAG heißt.

Weniger strenge Berichtspflichten als für private Lebensversicherer

Dieser aufsichtsrechtliche Flickenteppich geht mit einem weiteren Problem für all jene einher, die sich über die Finanzstabilität eines Versorgungswerkes informieren wollen. Für diese bestehen weniger strenge Berichtspflichten als für die deutschen Lebensversicherer.

Müssen die Assekuranzen einmal pro Jahr auf ihrer Webseite einen sogenannten Solvabilitäts- und Finanzbericht (SFB) vorlegen, so besteht eine solche Pflicht für Versorgungswerke nicht. Einblicke in die finanzielle Lage gewähren lediglich die jährlich vorzulegenden Geschäftsberichte.

Manche Versorgungswerke wie die Apothekerversorgung Schleswig-Holstein stellen jedoch auch diese nicht online zur Verfügung.

„Darüber hinausgehende Veröffentlichungspflicht nicht vorgesehen“

Was das bedeutet, zeigt eine Anfrage von Apotheke Adhoc an die Sächsisch-Thüringische Apothekerversorgung (STApV). Auf die Frage der Journalisten, ob man den Geschäftsbericht einsehen könne, antwortete die zuständige Sächsische Landesapothekerkammer (SLAK) laut Medienbericht folgendes:

„Satzungsgemäß wird der Geschäftsbericht den Gremien des Versorgungswerks sowie unserer Aufsichtsbehörde zur Verfügung gestellt. Auf individuelle Anfrage erhält auch jedes Versorgungswerksmitglied den Bericht zugesandt. Eine darüberhinausgehende Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; dies bedürfte einer entsprechenden Satzungsänderung.“

Wer die Geschäftsberichte liest, wird zudem feststellen, dass die Versorgungswerke darin oft nicht detailliert aufschlüsseln, welche Unternehmensbeteiligungen und Investments sie konkret halten. Zwar sind die verschiedenen Anlageklassen überblickartig dargestellt, etwa der Anteil an Aktien und Immobilien. Doch erfährt man nicht genau, wie sich die einzelnen Portfolios zusammensetzen.

Es ist für mich unverständlich, dass die Versorgungswerke von den Ländern beaufsichtigt werden und nicht von der Bafin. Ralf Seidenstücker, Versicherungsmakler

Finanzaufsicht durch Bafin wünschenswert?

Ralf Seidenstücker, Vorstand der Nucleus Finanz- und Versicherungsmakler AG, sieht in der aktuell praktizierten Aufsichts- und Berichtspraxis Defizite: „Ich habe schon immer darauf hingewiesen, dass es für mich unverständlich ist, dass die Versorgungswerke nicht auch von der Bafin überwacht werden. Dann wäre das Ausmaß der Probleme sehr wahrscheinlich geringer.

Stattdessen werden die Versorgungswerke von den Ländern beaufsichtigt und jedes Ministerium überwacht das eigene Versorgungswerk, das heißt: das Gesundheitsministerium die Mediziner und so weiter“, sagt der auf Freiberufler als Zielgruppe spezialisierte Versicherungsmakler dem VersicherungsJournal.

Ralf Seidenstücker (Bild: Alexander Rümmele)

Versorgungswerke beklagen alarmistische Berichterstattung

Die von Abschreibungen betroffenen Versorgungswerke beklagen eine zum Teil alarmistische Berichterstattung in den deutschen Medien. So haben alle oben genannten Körperschaften Statements auf ihren Webseiten veröffentlicht, in denen sie darauf hinweisen, dass weder ihre Existenz noch die Auszahlung der Renten bedroht ist.

Unter anderem findet sich in einem Bericht der Focus Redaktion vom 7. März über die VZB die Zwischenüberschrift „Mitgliedern des Versorgungswerks droht jetzt Total-Verlust“. Wenig später wird konkretisiert, dass dies nur die gehaltenen Anteile an Element betrifft, nicht aber die gesamten Renten.

„In den vergangenen Wochen berichteten diverse Medien über berufsständische Versorgungswerke, darunter auch das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin (VZB). Viele dieser Berichte enthalten unvollständige, unrichtige oder verzerrte Darstellungen, die ein falsches Gesamtbild erzeugen“, positioniert sich die VZB zur Berichterstattung.

Sie prüfe rechtliche Schritte und wolle zu einzelnen Aussagen gegebenenfalls Richtigstellungen erwirken.

Derzeit keine existenzbedrohende Schieflage

Aktuell hat noch keines der oben genannten Versorgungswerke seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2024 vorgelegt. Ein Blick in die Berichte der Vorjahre lässt kein existenzbedrohendes Risiko für die jeweiligen Einrichtungen erkennen:

Die Körperschaften sind gemäß ihren Satzungen dazu verpflichtet, Verlustrücklagen für ihre Investments zu bilden. Auf diese kann nun zugegriffen werden, um Abschreibungen aufzufangen. So hat zum Beispiel die Apothekerversorgung Schleswig-Holstein 2023 drei Millionen Euro aus der Zinsreserve entnommen, um die Verluste auszugleichen. Sie sank auf 21 Millionen Euro.

Tatsächlich weisen die gehaltenen Geldanlagen eine Risikostreuung auf. Immobilieninvestments befinden sich zwar ungefähr zu einem Viertel in den Büchern und machen bei manchen Anbietern sogar den größten Posten aus. Andere prominente Anlageklassen sind aber zum Beispiel Fondsbeteiligungen, Schuldscheinforderungen und Darlehen oder festverzinsliche Wertpapiere.

Darüber hinaus erzielen die Versorgungswerke mit ihren anderen Geldanlagen Kapitalerträge, die ebenfalls dazu beitragen, die Abschreibungen auszugleichen. Zum Beispiel hätte das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein bei einer Bilanzsumme von 1,25 Milliarden Euro eine Bruttoverzinsung von 5,9 Prozent erzielt. Der Nettozins betrug nach Kosten und Abschreibungen -0,1 Prozent.

Die Versorgungswerke haben die Möglichkeit, auf Schieflagen zu reagieren, indem sie die Beiträge erhöhen und Leistungen kürzen – wenn auch zum Nachteil der Mitglieder. Ein entsprechender Passus findet sich zum Beispiel in der Satzung der VZB in § 33 (4). Darin heißt es, dass Fehlbeträge zunächst aus der Rücklage und der Überschussbeteiligung zu bedienen sind. „Ein danach verbleibender Bilanzverlust ist durch Herabsetzung der Leistungen oder durch Erhöhung der Beiträge oder durch beide Maßnahmen auszugleichen“, so heißt es weiter. In der Regel müssen derartige Maßnahmen von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

Kapitalanlagen laut Geschäftsbericht 2023 der Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin (Bild: VZB)

Welchen Anteil machen die Abschreibungen am gehaltenen Kapital aus?

Blickt man darauf, welchen Anteil die millionenschweren Abschreibungen am Kapitalbestand der Versorgungswerke ausmachen, so bewegen sich diese zwischen 1,84 und knapp sieben Prozent des Anlagebestandes:

Die VZB musste laut Geschäftsbericht 2023 (PDF, 684 KB) Abschreibungen in Höhe von 64,93 Millionen Euro vornehmen und weitere knapp 1,09 Millionen Euro Verluste durch den Abgang von Kapitalanlagen. Insgesamt hielten die Berliner zum Jahresende 2023 Kapitalanlagen im Umfang von knapp 2,34 Milliarden Euro. Damit summieren sich Abschreibungen und Verluste auf 2,82 Prozent des Kapitalanlagenbestandes. Doch auch im Jahr zuvor wurden bereits mehr als 45,98 Millionen Euro abgeschrieben. Die Verluste durch Abgang beliefen sich 2022 auf 7,05 Millionen Euro.

Der Geschäftsbericht des Zahnärzte-Versorgungswerkes Schleswig-Holstein (PDF, 1,13 MB) weist für 2023 „Abschreibungen auf Kapitalanlagen“ von knapp 59,8 Millionen Euro aus. Diese entfielen auf gehaltene Vermögensanlagen im Umfang von knapp 1,2 Milliarden Euro. Die Abschreibungen entsprachen etwa 4,98 Prozent des Gesamtanlagebestandes. Auch im Jahr zuvor mussten bereits 7,1 Millionen Euro abgeschrieben werden.

Das Versorgungswerk der Apotheker Schleswig-Holstein stellt den Geschäftsbericht auf seiner Webseite nicht zur Verfügung. Laut Apotheke Adhoc verkündete Kammerpräsident Dr. Kai Christiansen im September 2024 Abschreibungen in Höhe von 54,9 Millionen Euro für das vorherige Geschäftsjahr, die neben dem Frankfurter Immobilienprojekt teilweise aus weiteren Immobilieninvestments resultieren. Diese entfielen auf gehaltene Kapitalanlagen von 800 Millionen Euro: immerhin 6,86 Prozent des Anlagebestandes.

Das Altersversorgungswerk der Zahnärztekammer Niedersachen musste laut Geschäftsbericht 2023 (PDF, 1 MB) Abschreibungen in Höhe von 45,35 Millionen Euro vornehmen. Das entspricht 1,84 Prozent des Anlagebestandes. Die gehaltenen Kapitalanlagen summierten sich zum Jahresende auf 2,47 Milliarden Euro.

Was die Abschreibungen für versicherte Mitglieder bedeuten

Auch wenn derzeit kein existenzbedrohendes Risiko für die Versorgungswerke besteht, so können sich derartige Abschreibungen auf die zu erwartenden Renten und Leistungen der Mitglieder auswirken. Das betrifft zum Beispiel zukünftige Rentenerhöhungen. So teilt die VZB auf ihrer Webseite mit:

„Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und der damit verbundenen Herausforderungen sehen wir uns leider gezwungen, Ihnen mitzuteilen, dass eine Dynamisierung der Anwartschaften und Renten aus dem Jahresabschluss 2023 nicht erfolgen kann“. Folglich werden die Renten nicht an die Inflation und Lohnentwicklung angepasst.

Die Welt berichtet von Fällen, in denen Versorgungswerke 17 Jahre lang keine Renten erhöht hätten. Dagegen hätten Mitglieder in Sachsen Anhalt geklagt.

Anpassung des Rechnungszinses erforderlich?

Eine mögliche Stellschraube für Leistungskorrekturen ist der Rechnungszins, mit dem Versorgungswerke (wie auch Pensionskassen oder Lebensversicherer) die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den Versicherten abzinsen.

Ein Teil der Versorgungswerke hat den Rechnungszins bereits in der Niedrigzins-Zeit nach unten korrigieren müssen: die Apothekerversorgung Schleswig-Holstein zum Beispiel 2021 im Altbestand von 3,65 auf 3,5 Prozent. Hier habe die Körperschaft laut Apotheke Adhoc angekündigt, „die Übereinstimmung der mittel- und langfristigen Anlage des Vermögens mit den Verpflichtungen des Versorgungswerkes periodisch zu überprüfen“.

Ob Anpassungen vorgenommen werden und in welchem Umfang, haben die anderen betroffenen Einrichtungen bisher nicht kommuniziert. Dies könnte bei der Vorstellung der zertifizierten Jahresberichte 2024 erfolgen.

Kein Rettungsschirm vorhanden

Und wenn doch einmal ein Versorgungswerk derart in Schieflage gerät, dass es nicht mehr gerettet werden kann? Die Insolvenz privater Lebensversicherer, die ihre Gelder ähnlich breit anlegen, zeigt, dass dies kein ausschließbares Szenario ist.

Doch über einen Rettungsschirm verfügen die Körperschaften nicht. Sie sind weder Mitglied in der Protektor Lebensversicherungs-AG noch im Pensions-Sicherungs-Verein VVaG (PSVaG).

Müssen vielleicht sogar die Bundesländer für drohende Rentenausfälle haften, wenn die Körperschaften in Schieflage geraten? Eine entsprechende Anfrage beim Wirtschaftsministerium Schleswig-Holstein, das die Zahnärzte- und Apothekerversorgung des Bundeslandes beaufsichtigt, blieb bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.

Ein Massenstorno, das nach Ansicht der Bafin ein wichtiges Krisenszenario für private Lebensversicherer darstellt, müssen die Versorgungswerke aufgrund der Pflichtmitgliedschaft immerhin nicht fürchten. Doch auch sie sind von der demografischen Entwicklung betroffen: Weniger Beitragszahlern werden zukünftig mehr Leistungsbezieher gegenüberstehen.