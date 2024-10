Vermögen vererben – Makler steigen verstärkt in dieses Segment ein

23.10.2024

Wholelife-Tarife sind in den vergangenen zwölf Monaten unter Versicherungsmaklern deutlich beliebter geworden. Dies zeigt die Online-Umfrage „Erben und Schenken in Deutschland“ der Liechtenstein Life Assurance AG in Zusammenarbeit mit dem Branchendienst Asscompact. Für die Studie wurden im August 422 Versicherungsmakler befragt.

Insgesamt 37 Prozent (2023: 33,6 Prozent) der Befragten sind inzwischen in dem Segment aktiv (2023: 33,6 Prozent) (VersicherungsJournal 20.10.2023). 35,8 Prozent haben sich auch für die eigene Nachlassplanung mit diesen anpassungsfähigen fondsgebundenen Lebensversicherungen, die verschiedene steuerliche Vorteile bieten, beschäftigt.

Dass diese Tarife eine erbschaftssteuerfreie Vermögensübertragung ermöglichen, ist mittlerweile 62,3 Prozent (56,2 Prozent) bekannt. Rund 85 Prozent (81,5 Prozent) sehen in ihnen große Profilierungsmöglichkeiten beim Kunden. Das Potenzial des Segments „Erben und Schenken“ schätzen 51,9 Prozent (48,5 Prozent) für ihr persönliches Geschäft und 72,3 Prozent (65,8 Prozent) für den Markt allgemein als sehr hoch oder eher hoch ein.

Als Zielgruppen werden vermögende Kunden (89,3 Prozent), Unternehmer (83,4 Prozent), Menschen, die vorzeitig in den Ruhestand gehen und eine Abfindung erhalten (68,5 Prozent), sowie Ärzte (65,9 Prozent) angesehen. Für die eigene Nachlassplanung haben sich 35,8 Prozent schon einmal mit Wholelife-Tarifen beschäftigt. 70,1 Prozent sehen hier bei sich selbst noch Weiterbildungsbedarf.