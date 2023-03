Vema: Die leistungsstärksten Anbieter von Bauversicherungen

9.3.2023 – Die Haftpflichtkasse liegt an der Spitze der Qualitätsrangliste in der Bauherrenhaftpflicht-Versicherung. Neugeschäftsfavorit Gothaer landete nur an sechster Stelle. Im Segment Bauleistung musste Neugeschäfts-Spitzenreiter Alte Leipziger im Qualitätsranking nur der Mannheimer den Vortritt lassen. Dies belegt eine Befragung der Vema unter ihren Partnerbetrieben. Zur Bewertung standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Bauversicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.400 Partnerbetriebe durchgeführt.

Die befragten Versicherungsmakler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Für das Segment Bauherrenhaftpflicht wurden insgesamt 771 Stimmen abgegeben. Bei der Bauleistungs-Versicherung waren es 704.

Bauherrenhaftpflicht: Gothaer nur auf sechstem Qualitäts-Rang

In der Bauherrenhaftpflicht-Versicherung setzte sich in der Neugeschäftsrangliste die Gothaer Allgemeine Versicherung AG mit großem Vorsprung gegen die Wettbewerber durch (VersicherungsJournal 23.2.2023). In der Qualitätswertung landeten die Kölner allerdings nicht auf den vorderen Plätzen.

Bewertet wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte Produktqualität, Antragsbearbeitung/ Policierung, Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit. Diese gingen zu gleichen Teilen in die Wertung ein.

Mit einem Mittelwert von 1,89 erreichte die Gothaer trotz der besten Produktqualität nur Platz sechs in der Qualitätsrangliste. Dies ist insbesondere auf die schlechten Bewertungen der Policierung (drittletzter Rang, fast 0,5 Notenpunkte Rückstand auf den Bereichssieger) und Erreichbarkeit (viertletzte Position mit 0,6 Notenpunkte Abstand zur Spitze) zurückzuführen.

Die VHV Allgemeine Versicherung AG, an zweiter Stelle beim Neugeschäft, landete in Sachen Qualität mit einem Mittelwert von 1,93 nur an siebter Stelle. Am relativ besten schnitten die Hannoveraner mit Rang drei bei der Produktqualität ab. Hinsichtlich der Policierung landete der Akteur knapp vor der Gothaer, in Sachen Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit etwas dahinter.

Spitzenreiter ist die Haftpflichtkasse

Den Platz an der Sonne im Qualitätsranking Bauherrenhaftpflicht sicherte sich die Haftpflichtkasse VVaG (1,68), die beim Neugeschäft an dritter Stelle rangiert. Während es hinsichtlich der Produktqualität nur zu einer unterdurchschnittlichen Bewertung reichte, ließen die Roßdorfer bei der Policierung und der Erreichbarkeit alle Wettbewerber hinter sich.

Bezüglich der Schadenbearbeitung musste sich die Haftpflichtkasse nur der Mannheimer Versicherung AG geschlagen geben. Letztere schnitt mit Position zwei in der Qualitätsrangliste (Mittelwert: 1,78) um drei Plätze besser ab als beim Neugeschäft. Dies ist auch auf die zweitbeste Erreichbarkeit zurückzuführen. Produktqualität und Policierung sind aus Vermittlersicht hingegen nur durchschnittlich.

Den Bronzerang (Neugeschäft: vierter Platz) belegt hauchdünn hinter der Mannheimer die Alte Leipziger Versicherung AG. Letztere kam in Sachen Produktqualität und Antragsbearbeitung jeweils etwas besser weg als die Mannheimer. Dafür wurden das Verhalten im Schadenfall etwas schlechter und die Erreichbarkeit deutlich schlechter bewertet.

Bauleistung: Mannheimer vor Alter Leipziger

Die beiden letztgenannten Akteure landeten auch in der Bauleistungs-Versicherung auf den vordersten Plätzen. Die Mannheimer sicherte sich die Pole Position (Mittelwert: 1,65) und schnitt dabei drei Positionen besser ab als beim Neugeschäft.

Dies verdankt sie der jeweils besten Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit. Bei Produktqualität und Policierung sehen die befragten Makler das Unternehmen jeweils an zweiter Stelle.

Neugeschäfts-Spitzenreiter Alte Leipziger belegt mit seinem Vema-Deckungskonzept im Qualitätsranking den Silberrang (1,70). Zu der besten Beurteilung der Produktqualität gesellten sich jeweils zweite Plätze bei der Schadenbearbeitung und der Erreichbarkeit hinzu. Beim Verhalten im Schadenfall erhielt der Akteur die drittbeste Teilnote.

Baloise auf dem Bronzerang

An dritter Stelle, und damit sieben Plätze als beim Neugeschäft, liegt die Baloise Sachversicherung AG Deutschland. Der mit Abstand besten Policierung stand die zweitschlechteste Note bei der Produktqualität gegenüber. Bei nur 13 Bewertungsstimmen sollten die Ergebnisse jedoch nicht überbewertet werden.

Den vierten Platz in der Qualitätsrangliste teilen sich hauchdünn dahinter die Allianz Versicherungs-AG (Platz sechs beim Neugeschäft) und die Axa Versicherung (Position sieben beim Neugeschäft). Dabei kam die Axa deutlich besser in Sachen Produktqualität weg, musste hinsichtlich Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit aber der Allianz jeweils den Vortritt lassen.

Die Gothaer und die VHV konnten ihr gutes Abschneiden in der Neugeschäftswertung (Position zwei beziehungsweise drei) im Qualitätsranking nicht bestätigen. Erstere landete nur an achter Stelle, Letztere nur an siebter Position.

Beide Akteure haben laut dem Vermittlervotum großen Nachholbedarf in Sachen Erreichbarkeit. Die VHV erzielte mit jeweils vierten Rängen bei Produktqualität und Policierung ihr bestes Teilergebnis. Bei der Schadenbearbeitung reichte es hingegen nur zur drittletzten Position. Die Gothaer erreichte bestenfalls Platz sechs (Schadenbearbeitung).

