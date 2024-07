Unterirdisches Ruf der Vermittler erregt weiter die Gemüter

1.7.2024 – Das miserable Vertreter-Image, das eine aktuelle Umfrage aufs Neue bestätigte, ruft in der Leserschaft des VersicherungsJournals reges Interesse hervor und hat zu einem großen Leserecho geführt. Einige betrieben sogar Ursachenforschung.

Das sehr schlechte Image von Versicherungsvertretern ist schon seit Jahren ein offenes Geheimnis. Dies hat auch die aktuelle Auflage der seit 2007 vom DBB Beamtenbund und Tarifunion durchgeführten „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst“ wieder eindrucksvoll belegt.

In der Befragung wird unter anderem auch das Ansehen bestimmter Berufsgruppen in der Bevölkerung ermittelt. Ergebnis: Versicherungsvertreter landeten erneut auf dem letzten Platz. Gerade einmal jeder Siebzehnte der 2.001 Befragten bringt diesem Berufsbild ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen.

Der am vergangenen Mittwoch erschienene Artikel zu diesem Thema (VersicherungsJournal 27.6.2024) hat diverse Leser zu Kommentaren und Erklärungsversuchen veranlasst (28.6.2024). Diese Zuschriften sind auf reges Interesse in der Leserschaft gestoßen und haben zu zahlreichen weiteren Reaktionen geführt.

Keine Aufregung nötig

So meint etwa der Leser Henrico Sobczak, dass der standardisiert letzte Platz in diesem „Beliebtheitsranking“ doch niemanden aufregen müsse. „Die grundsätzliche Erwartungshaltung unserer Kunden ist die, dass die Produkte, die wir vermitteln, funktionieren müssen und wir mindestens in den vermeintlich schweren Stunden Hilfestellung geben“, so Sobczak in seinem Leserbrief.

Dies sei völlig unabhängig von Status und Vertriebsweg in den allermeisten Fällen der Fall. Dafür gebe es kein Lob, weil dies ein Hygienefaktor sei. Allerdings gebe es einen riesigen medialen Aufschrei, wenn einzelne schwarze Schafe zulasten ihrer Kunden handeln.

„Dann wird auch gerne nochmals darüber berichtet, wie viel Geld mit nur einem Vertrag in den Segmenten Leben und/oder Kranken verdient wird, und schon ist das Bild perfekt: Alle Versicherungsvertreter sind ‚Halsabschneider‘, nur meiner nicht. Der/Die ist echt toll.

Für Sobczak sollte das immer wiederkehrende Ergebnis solcher Umfragen anspornen, die Kunden und deren Interessen „noch mehr in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen und unsere Produktgeber zur Verbesserung der Deckungskonzepte zu animieren.“

Vermittler-Image seit Jahrzehnten tief im Keller

Ähnlich äußerte sich auch die Leserin Martina Ader in ihrer Zuschrift. Nach ihrer Beobachtung ist der Ruf der Versicherungsbranche seit Jahrzehnten tief im Keller. Dies sei extrem stark in der Bevölkerung verwurzelt.

Sie zeigte sich davon überzeugt, dass auch ihre eigenen Kunden die Versicherungsbranche grundsätzlich schlecht bewerten würden. Sie persönlich als die langjährige, zuverlässige und kompetente Beraterin würde aber häufig sehr, sehr gut eingestuft, berichtet sie aus eigener Erfahrung.

„Es ist einfach so, dass man immer nur die schlechten Fälle mitbekommt, aber in der Regel auch nur als Halbwahrheit, wenn ein Schaden nicht bezahlt wurde. Da wird sich aufgeregt, es anderen mitgeteilt... Wenn die Dinge gut oder sogar sehr gut laufen, bekommen das fast niemand mit“, beschreibt sie die eigentliche Problemstellung.

Neue Qualifizierungsstandards gefordert

Der Leser Werner Jung findet, dass es längst Zeit wird, dass sich am Ansehen des Versicherungsvertreters etwas ändert. Beispielsweise sollte das Thema Sachkundenachweis als „Basisqualifizierung” überdacht und überarbeitet werden.

Zudem sei sein schon häufig geäußerter Vorschlag zu einem „runden Tisch“ mit Qualitätsvermittlern weder auf der Versicherer- noch auf der Politikseite gewünscht. Eines ist für ihn jedoch glasklar: „Ein Weiter so darf es […] nicht bleiben“, so Jung in seinem Kommentar.

Ursachenforschung

Wilfrid Camen nennt in seinem Leserbrief als Gründe für das schlechte Image des Berufsstands unter anderem Umsatzdruck auf den Vertrieb seitens des Konzerns sowie ein schlechteres fachliches On-the-Job-Training als in früheren Zeiten.

Hinzu komme die wegen Personalmangel miserable Unterstützung durch den Innendienst. Dies gipfele in ironischerweise in „Service“-Center genannten Call-Centern, wo man kaum einen qualifizierten Ansprechpartner ans Telefon bekomme.

Camen kritisiert ferner, dass die Branche trotz hochbezahlter Lobbyisten null Medienarbeit zur Korrektur des Vertriebsimages mache. „Oder haben Sie irgendwann/irgendwo eine Kampagne gelesen, die auf die Wertschätzung der Tätigkeit des Vermittlers abhebt?“, fragt er.

Nach seiner Ansicht sollten sich die Vertriebschefs einmal „ernsthaft überlegen, warum im englischsprachigen Raum der Vermittler ein Image vergleichbar mit einem Rechtsanwalt hat, – und entsprechende Maßnahmen starten.“

Fehlende Spezialisierung

Frank Dietrich stellt in seiner Zuschrift heraus, dass fehlende Spezialisierung die Angebote in der Breite nur oberflächlich erläutern lasse – und der Kunde im Leistungsfall die Zeche zahle. Für ihn ist Software kein Ersatz für Fachkompetenz und in der Regel nicht darauf ausgerichtet, möglichst haftungsfrei zu beraten. Sie stelle vielmehr eine Lizenz dar, verkaufen zu können.

Sein Fazit: „Mehr Berufung im Beruf und Verantwortung gegenüber den Kunden werden das Problem lösen. Solange aber viele der Portierung folgen und verkaufen, egal was, werden sie es sich weiterhin schwerer machen als notwendig.“