Umfrage: Was Versicherungsmakler ausbremst

3.7.2024

Die Versicherungsforen Leipzig GmbH und Coach Me Netto, eine Marke der Lebensversicherung von 1871 a.G. München, haben eine Befragung gestartet, die sich an Versicherungsmakler im Alter bis zu 45 Jahren richtet.

Als Ziel wird beschrieben: „Wir wollen mit eurer Unterstützung identifizieren, was euch auf der einen Seite motiviert und antreibt – aber auch was definitiv verbessert werden muss, damit ihr eure Ziele und Visionen verwirklichen könnt. In der Gemeinschaftsstudie soll der Fokus vor allem auf der Identifikation eurer Ziele, Wünsche und damit der Erfolgsfaktoren liegen, die euch in eurem Unternehmertum voranbringen.“

Stephan Busch (Bild: privat)

Die Teilnahme ist bis Ende August möglich. Unter den Mitwirkenden werden acht Gewinne verlost. Die erhobenen Daten sollen nach Angaben von Versicherungsmakler Stephan Busch, zugleich Kooperationspartner von Coach Me Netto, bis Ende September ausgewertet und zu einer Studie verarbeitet werden. Zu der Startseite der Umfrage geht es hier.