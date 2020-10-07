Tierversicherung: Welche Anbieter Verbraucher am liebsten weiterempfehlen

18.8.2025

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen.

Die Untersuchung basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen rund 553.000 Kundenurteile zu 1.622 Anbietern in 80 Kategorien zusammen. Darunter waren auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich.

Weitere Details zur Methodik und die Sieger in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 24.6.2025). Alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite einsehbar. Dort kann auch der Studiensteckbrief heruntergeladen werden.

In der Kategorie Tierversicherer kletterte die Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt (GHV Versicherung) auf die Spitzenposition. Sie erhielt mit einem Empfehlungsscore von 22,9 Prozent die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“. Aufs Siegertreppchen schafften es auch die Vorjahressiegerin (26.6.2024) Balunos, eine Marke der AIS Internationale Assekuranz-Service GmbH (22,6 Prozent), und der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G. (22,2 Prozent).

Voraussetzung, um sich mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ zu schmücken, war ein branchenüberdurchschnittlicher Empfehlungsscore. Wie die beiden vorgenannten Akteure dürfen dies unter anderem auch

Die vollständige Ergebnisliste kann auf dieser Internetseite eingesehen werden. Dort sind neun weitere Marktteilnehmer aufgeführt, die besser als der Branchenschnitt abschnitten.