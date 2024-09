Tierhalterhaftpflicht: Auf diese Anbieter setzen Versicherungsmakler

13.9.2024 – Wenn es um die Vermittlung von Tierhalterhaftpflicht-Policen geht, ist und bleibt die Haftpflichtkasse der eindeutige Favorit von Maklern und Mehrfachvertretern. Dahinter folgen dicht beieinander VHV, NV und Adcuri. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2024.

Die Tierhalterhaftpflichtversicherung gehört im Maklervertrieb nicht zu den absatzstärksten Produktgruppen. Das belegen die letzten Auflagen der quartalsweise publizierten Studienreihe Asscompact Trends, die von der BBG Betriebsberatungs GmbH erstellt wird.

Die Untersuchungen beruhen auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 374 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Tierhalterhaftpflicht gehört zur erweiterten Spitzengruppe

Durchgeführt wurde die Befragung im Juli 2024. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten.

Die Tierhalterhaftpflicht gehört in der Produktaufstellung der Makler und Mehrfachvertreter aber immerhin zur erweiterten Spitzengruppe. Zuletzt fiel die Produktgruppe von der zehnten auf die zwölfte Position zurück. Dabei berichteten jeweils um die 45 Prozent der Interviewten von einem „(sehr) guten“ Geschäft.

Haftpflichtkasse liegt in Führung

Im Rahmen der Befragung sollten die Vermittler auch die favorisierten Anbieter in den einzelnen Produktlinien benennen. Dabei konnten sie über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

Im Segment Tierhalterhaftpflicht, in dem 371 Stimmen abgegeben wurden, liegt die Haftpflichtkasse VVaG mit großem Vorsprung in Führung. Mehr als jeder vierte Befragte votierte für die Roßdorfer.

In einem engen Rennen um den Silberrang setzte sich die VHV Allgemeine Versicherung AG gegen die NV-Versicherungen VVaG und die Adcuri GmbH durch. Sie konnten jede zehnte bis zwölfte Stimme auf sich vereinen.

Auf den weiteren Plätzen

Die Ränge fünf bis sieben belegen dicht beieinander die Uelzener Allgemeine Versicherungsgesellschaft a.G., die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG und die Degenia Versicherungsdienst AG.

Dahinter folgen gleichauf an achter Stelle die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG, die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland, die Neodigital Versicherung AG und die Rhion Versicherung AG. Die sieben letztgenannten Akteure kommen auf Anteile zwischen gut vier und knapp drei Prozent.

Auf- und Absteiger

An der Spitze zieht die Haftpflichtkasse schon seit vielen Quartalen einsam ihre Runden. In den vergangenen Auflagen betrug der Vorsprung mindestens neun und höchstens – wie die letzten beiden Male – etwa 15 Prozentpunkte.

Die VHV zog nach sechs Bronzerängen aktuell an der NV vorbei, die zuvor sechsmal an dritter Stelle gelegen hatte. Die Adcuri, die zwischenzeitlich von der sechsten auf die siebte Position zurückgefallen war, schaffte es mit ihrem besten Ergebnis zuletzt wie viermal zu Beginn des Betrachtungszeitraums in die Top Vier.

Der 180-seitige Berichtsband der Asscompact Trends III/2024 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.