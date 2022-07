Studie: Junge Menschen denken chancenorientierter

11.7.2022 – Die Generationen Y und Z schätzen die eigenen Finanzkenntnisse besser ein als ältere. Bei komplexeren Vorsorge- und Absicherungsprodukten favorisieren sie weiterhin die persönliche Beratung. Beide Altersgruppen treiben die Aktienkultur weiter voran. Jeweils knapp die Hälfte von ihnen ist an fondsbasierten Rentenversicherungen interessiert, ebenso an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten. Dies zeigt die „Junge Leute-Studie“ von Swiss Life und Yougov.

„Junge Menschen haben ein neues Chancenbewusstsein und eine andere Sichtweise auf Geldanlage und Vorsorge als noch die Generationen zuvor“. Das sagt Jörg Arnold, CEO der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, anlässlich der am Freitag vorgelegten „Junge Leute-Studie“.

Die Untersuchung bestätige zudem Beobachtungen bei der eigenen Kundschaft, die immer mehr renditestarke und flexible Produkte für ein finanziell auskömmliches Leben im Alter nachfrage, so der Swiss Life-Chef.

Veränderungen zum Ergebnis aus dem Jahr 2020 wurden erfasst

Der Versicherer hat die Yougov Deutschland GmbH mit einer Online-Befragung zum Vorsorge-, Anlage- und Sparverhalten der Menschen in Deutschland beauftragt. Die Erhebung wurde im Mai und Juni durchgeführt. Insgesamt 4.054 Panelisten ab 18 Jahren nahmen teil. Die Ergebnisse wurden mit Resultaten einer 2020 erstellten Studie verglichen.

Die Untersuchung ist nach eigenen Angaben repräsentativ für die Generationen Z, Y, X und Babyboomer. Das Hauptinteresse liegt auf den Generationen Z und Y im Vergleich zum Durchschnitt aller Alterskohorten. Die Gruppen wurden wie folgt definiert:

Generation Babyboomer: geboren zwischen 1946 und 1964, heute ab 58 Jahre alt.

Generation X: geboren zwischen 1965 und 1979, auch „Generation Golf“ genannt, heute 43 bis 57 Jahre alt.

Generation Y: geboren zwischen 1980 und 1993, auch ‚Millennials“ genannt, heute 29 bis 42 Jahre alt.

Generation Z: geboren zwischen 1994 und 2010, auch „Generation Youtube“ genannt, heute bis 28 Jahre alt.

Die Jüngeren attestieren sich ein solides Finanzverständnis

Die Ergebnisse: Die Deutschen bescheinigen sich selbst grundsätzlich eine solide Kenntnis in Bezug auf Finanz- und Geldanlagen. Über alle Generationen hinweg behaupten 58 Prozent von sich, über gute bis sehr gute Kompetenzen in diesem Bereich zu verfügen.

Allerdings schätzen die jungen Generationen ihre Kenntnisse immer besser ein. 61 Prozent der Generation Y attestieren sich gute bis sehr gute Kenntnisse – das sind vier Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. Die Generation Z kommt hier auf 56 Prozent – ein Plus von acht Prozentpunkten.

Beratung bleibt bei komplexen Finanzprodukten wichtig

Zu den wichtigsten Informationsquellen beider Altersstufen gehören weiterhin mit Abstand Verwandte und Freunde. Dies sagen 48 Prozent der bis 28-Jährigen und 43 Prozent der 29- bis 42-Jährigen. Dahinter folgen bei beiden Kohorten Beratungsgespräche mit Finanzexperten (jeweils 38 Prozent).

Dennoch steige die Relevanz von sozialen Medien, Finanz-Apps und Internetangeboten, gerade bei den jungen Befragten (plus 5 bis 7 Prozent im Vergleich zu 2020), heißt es im Studienbericht.

Aber: Eigenständig abschließen möchten die meisten meist nur die Kfz-, Reise- oder Haftpflichtversicherung. Ohne Beratung würden keine komplexen Vorsorge- und Absicherungsprodukte erworben. Gerade bei der Generation Youtube und den Millennials liegt die Bereitschaft, selbständig und online abzuschließen, bei unter einem Fünftel aller Befragten.

Generationen Y und Z treiben die Aktienkultur voran

Seit Corona ist die Bedeutung der Aktienmärkte für die eigene Finanz- und Vorsorgeplanung gestiegen. Im Jahr 2020 sahen 25 Prozent aller Studienteilnehmer Chancen in den Aktienmärkten, heute sind es 30 Prozent. Diese Entwicklung geht ausschließlich auf die bis 29-Jährigen (47 Prozent, plus15 Prozentpunkte) und die 29- bis 42-Jährigen (44 Prozent, plus elf Prozentpunkte) zurück.

Die Generation Z besitzt gegenwärtig vor allem Einlagenprodukte (43 Prozent). In den vergangenen zwei Jahren hat sie vor allem Investmentfonds (37 Prozent, plus 17 Prozentpunkte) und Aktien (28 Prozent, plus 19 Prozentpunkte) erworben.

Die Generation Y verfügt ebenfalls überwiegend über Einlagenprodukte (48 Prozent). Auch Investmentfonds (37 Prozent) und Aktien (29 Prozent) rangieren auf den Plätzen zwei und drei. Allerdings haben sie bei beiden Anlageklassen nicht ganz so stark zugelegt (jeweils plus sieben Prozentpunkte) wie die jüngsten Befragten.

Beide Altersgruppen planen, Investmentfonds und Aktien zu erwerben. Dies ist besonders in der Altersgruppe der bis 29-Jährigen der Fall.

Alle Befragten sind sich weitgehend einig, dass vor allem Aktien, Edelmetalle, Immobilien und ETFs in Krisenzeiten die besten Geldanlagen darstellen. Fest- und Tagesgeldkonten oder Sparbücher werden gänzlich als ungeeignet bewertet.

Junge Menschen sind offen gegenüber fondsbasierten Rentenversicherungen

Die Generationen Y und Z setzt auch in der Altersversorgung verstärkt auf Aktien. In beiden Gruppen sagt die Mehrheit (51 Prozent und 55 Prozent), dass sie den größten, einen größeren oder maximal 20 Prozent der Altersvorsorge über den Aktienmarkt realisieren will.

Diese Zustimmungswerte sind seit 2020 deutlich um zehn beziehungsweise 13 Prozentpunkte gestiegen. Dabei geben sich die jüngsten Befragten besonders chancenorientiert.

„Ich setze lieber auf fondsbasierte Lösungen als auf klassische Rentenversicherungen“ sagen 48 Prozent (plus 17 Prozentpunkte) der bis 20-Jährigen und 49 Prozent (plus 18 Prozentpunkte) der 29- bis 42-Jährigen. Geldanlagen mit hoher Sicherheit werden von 55 Prozent (minus einen Prozentpunkt) beziehungsweise 53 Prozent (minus sieben Prozentpunkte) vorgezogen.

Die jungen Menschen blicken in punkto Geldanlage optimistisch in die Zukunft. 62 Prozent der Millennials und 68 Prozent der Generation Youtube sind davon überzeugt, sich ein kleines Vermögen aufbauen zu können.

Nachhaltigkeit ist Topthema im Spar- und Vorsorgeverhalten junger Leute

Ein weiteres wichtiges Thema der Jugend ist der Studie zufolge Nachhaltigkeit. Während für knapp 38 Prozent aller Altersgruppen dies bei der Geldanlage von Bedeutung ist, hat es für 42 Prozent der Generation Y und 50 Prozent der Generation Z einen hohen Stellenwert.

18 Prozent der Millennials und ein Viertel der Generation Youtube haben bereits eine nachhaltige Geldanlage abgeschlossen (plus drei beziehungsweise plus acht Prozentpunkte). Zudem können sich in beiden Altersklassen 41 Prozent vorstellen, ein solches Finanzprodukt abzuschließen.

„Dass die junge Generation über eine höhere Finanzkompetenz verfügt und chancenorientierter denkt, ist […] ein gutes Zeichen für die Altersversorgung in Deutschland“, bewertet Arnold die Ergebnisse der Studie.