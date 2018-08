Streit um Provisionsabgabeverbot eskaliert

20.8.2018 – Die Bafin sieht das Geschäftsmodell der Gonetto GmbH als Verstoß gegen das Provisionsabgabeverbot an. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das Unternehmen wehrt sich gegen diese Beurteilung. Die zuständige IHK scheint aufseiten des Vermittlers zu sein. Auch der Rechtsanwalt Norman Wirth sieht die Versicherungsaufsicht auf Abwegen.

Ende Juli hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) ihr „Rundschreiben 11/2018 zur Zusammenarbeit mit Versicherungsvermittlern sowie zum Risikomanagement im Vertrieb“ veröffentlicht. Es hat das bisher geltende Vertriebsrundschreiben 10/2014 (VA) abgelöst (VersicherungsJournal 24.7.2018).

Darin hat die Behörde unter anderem auch das im § 48b VAG neu geregelte Provisionsabgabeverbot (VersicherungsJournal 26.9.2017, 23.8.2017, 31.7.2017) interpretiert. Sie vertritt darin die Auffassung, dass Vermittler auf Provision nur dann verzichten dürfen, wenn diese vom Versicherer zugunsten einer dauerhaften Leistungserhöhung oder Prämienreduzierung für den Versicherungsnehmer verwendet werden.

Die vollständige oder teilweise Abgabe der Provision eines Vermittlers an einen Versicherungskunden – ohne Änderung des Vertrags zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer – erfülle die Voraussetzung des § 48b Absatz 4 Satz 1 VAG dagegen nicht. Zulässig sei eine direkte Provisionsweitergabe nur bis zur Geringfügigkeitsgrenze von 15 Euro pro Vertrag und Jahr.

Bafin greift durch

Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) versucht die Bafin inzwischen, ihre Rechtsauffassung am Markt durchzusetzen.

Ein Referatsleiter der Behörde habe am 6. August in einem Musterschreiben an Versicherer formuliert, „dass ich in der Zusammenarbeit eines Erst-Versicherungs-Unternehmens mit einem Versicherungsmakler wie beispielsweise der Gonetto GmbH einen Verstoß gegen das Verbot von Sondervergütungen sehe“.

Das Unternehmen wirbt ausdrücklich mit der Weitergabe von Provisionen an seine Kunden.

Gonetto hält sich für gesetzeskonform

Dieter Lendle (Bild: Gonetto)

Der Makler lässt sich bestehende Hausrat- und Privathaftpflicht-Policen seiner Klientel in den eigenen Bestand übertragen. Dann gibt er die erhaltene Courtage zu 100 Prozent heraus und verlangt für seine Dienste eine laufende Vergütung von zwölf Euro pro Vertrag und Jahr.

Das bedeutet zum Beispiel bei einer Privathaftpflicht-Versicherung mit 80 Euro Nettobeitrag und 25 Prozent Courtage eine Ersparnis für den Kunden von acht Euro pro Jahr.

Dazu sagte Gonetto-Geschäftsführer Dieter Lendle in einem Interview mit Fondsprofessionell Online im Juli 2017 unter Berufung auf die Ausnahme im Gesetz: „Darum sind wir fest davon überzeugt, dass unser Geschäftsmodell gesetzeskonform ist.“ Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski habe diese Einschätzung bestätigt.

Bundesregierung will Fehlanreize beim Abschluss vermeiden

An dieser Überzeugung hat sich durch das Vertriebsrundschreiben offenbar nichts geändert. Gegenüber der FAZ sagte Lendle, er habe noch die Hoffnung, dass die Behörde anders argumentiert, wenn sie realisiert, dass es um Bestands- und nicht um Abschlussprovisionen geht.

Auch die Bundesregierung sieht das Provisionsabgabeverbot in Verbindung mit dem Neugeschäft statt dem Bestand. In einer Stellungnahme an den Bundesrat schrieb sie:

„Es wird vermieden, dass bei einer in Aussicht gestellten Provisionsabgabe der Verbraucher bei Abschluss eines Versicherungsvertrags eher auf die Provisionsabgabe achtet als auf den für ihn passenden Versicherungsschutz. Die Provisionsweitergabe als Verkaufsargument wird verhindert“ (VersicherungsJournal 26.9.2017).

Rechtsanwalt Wirth sieht Bafin auf Abwegen

Norman Wirth (Bild: Christoph Rieken)

Nach Informationen der FAZ hat die für die Zulassung von Gonetto zuständige Industrie- und Handelskammer in Wiesbaden den Ansatz von Gonetto gebilligt. Sie wolle sich auf Anfrage der Zeitung aber nicht dazu äußern.

Die Haltung der Versicherungsaufsicht hatte sich schon lange vor der Aktualisierung des Vertriebsrundschreibens angedeutet (VersicherungsJournal 23.8.2017).

Dass eine Provisionsweitergabe durch „dauerhafte Leistungserhöhung oder Prämienreduzierung“ nur „direkt innerhalb des vermittelten Vertrages“ möglich sein soll, ist für Rechtsanwalt Norman Wirth nicht nachvollziehbar. Er sieht darin eine nicht akzeptable Wettbewerbsverzerrung zulasten der Versicherungsmakler (VersicherungsJournal 26.9.2017).