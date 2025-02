Sterbegeldpolicen: Neuer Spitzenreiter im Maklervertrieb

31.1.2025 – Die Ideal ist der eindeutige Favorit von Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Sterbegeldpolicen geht. Dahinter folgen laut den Asscompact Trends IV/2024 gleichauf die Dela und die LV 1871.

Die Sterbegeldversicherung gehört zwar nicht zu den Top-Produkten im unabhängigen Vermittlermarkt. Mit Position 25 (von 41 Produktgruppen) reichte es aber für eine Platzierung im unteren Mittelfeld. Zuletzt berichtete immerhin knapp jeder dritte Interviewte von einem „(sehr) guten“ Geschäft.

338 Vermittler gaben Auskunft

Dies zeigen die Asscompact Trends IV/2024 der BBG Betriebsberatungs GmbH. Für die quartalsweise publizierte Studienreihe werden jeweils mehrere hundert Makler und Mehrfachvertreter befragt. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 338 unabhängigen Vermittlern angegeben.

Durchgeführt wurde die Umfrage im Oktober 2024. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 41 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen. Dabei konnten die Vermittler über ein Drop-down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder diese frei eingeben.

Die Favoriten aus Maklersicht

In der Sparte Sterbegeld, in der 164 Stimmen abgegeben wurden, konnten drei Akteure jeweils einen zweistelligen Anteil an den Favoritennennungen auf sich vereinen. Den Spitzenplatz sicherte sich mit über einem Viertel der Stimmen die Ideal Lebensversicherung a.G.

An zweiter Stelle liegen gleichauf die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871). Für beide votierte ziemlich genau jeder fünfte Interviewte.

Die geteilt vierte Position belegen die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Hannoversche Lebensversicherung AG mit jeweils 4,3 Prozent. Dahinter folgt die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. mit 3,7 vor der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. mit 3,0 Prozent.

Ideal zurück an der Spitze

Die Ideal, die bis zur Auflage II/2022 viele Quartale in Führung gelegen hatte, hatte zuletzt in der Auflage III/2023 die Spitzenposition belegt. Ansonsten hatte sie im schlechtesten Fall den Silberrang belegt.

Die Dela, die in den neun Studienauflagen zuvor achtmal in Führung gelegen hatte, musste die Ideal an sich vorbeiziehen lassen. Der erst vor etwa sieben Jahren am deutschen Markt gestartete Akteur (6.2.2018) konnte sich dennoch innerhalb kurzer Zeit in der Spitzengruppe etablieren.

Die LV 1871, die in den letzten Jahren quasi ein Abonnement auf den Bronzerang hatte, schaffte es mit dem mit Abstand höchsten Zustimmungswert erstmals auf Position zwei. Der Rückstand auf die führende Gesellschaft war mit acht Prozentpunkten so klein wie niemals zuvor. In der Spitze waren es über 20 Prozentpunkte.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 151-seitige Berichtsband der Asscompact Trends IV/2024 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Sterbegeldversicherung

In der letzten Qualitätsumfrage der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. unter ihren seinerzeit rund 4.500 Partnermaklerbetrieben setzte sich die Dela gegen die Ideal und die LV 1871 durch. Dies gilt sowohl für die Neugeschäfts- als auch die Qualitätsrangliste (8.4.2024).

Die Dela gehört laut einer Untersuchung der Servicevalue GmbH auch zu den Anbietern in dieser Sparte, die ihre Klienten am fairsten behandelt. Ideal und LV 1871 gehörten nicht zu den Testkandidaten (5.9.2024).