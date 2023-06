Sterbegeld: Auf diese Anbieter setzen Versicherungsmakler

9.6.2023 – Die Dela ist der eindeutige Favorit von Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Sterbegeldpolicen geht. Dahinter folgen laut den Asscompact Trends II/2023 die Ideal und die LV 1871.

Die Sterbegeldversicherung gehört zwar nicht zu den Top-Produkten im unabhängigen Vermittlermarkt. Mit Position 23 (von 41 Produktgruppen) reichte es aber immerhin für eine Mittelfeldplatzierung. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact Trends II/2023 der BBG Betriebsberatungs GmbH.

426 unabhängige Vermittler gaben Auskunft

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert unabhängigen Vermittlern zu Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 426 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April 2023. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in etwa 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Die Sterbegeldversicherung gehört zu den größten Aufsteigern unter den Produktsegmenten und kletterte in der aktuellen Rangliste um gleich neun Positionen nach oben. Zuletzt berichtete immerhin mehr als jeder dritte Interviewte von einem „(sehr) guten“ Geschäft.

Im Rahmen der Untersuchung werden auch die favorisierten Anbieter in den einzelnen Produktlinien ermittelt. Dabei können die Vermittler über ein Drop-Down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingegeben.

WERBUNG

Die Favoriten aus Maklersicht

In der Sparte Sterbegeld, in der 210 Stimmen abgegeben wurden, konnten drei Akteure einen zweistelligen Anteil an den Favoritennennungen auf sich vereinen. Den Spitzenplatz sicherte sich mit über einem Viertel der Stimmen die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland.

An zweiter Stelle liegt die Ideal Lebensversicherung a.G., für die mehr als jeder fünfte Umfrageteilnehmer votierte. Den Bronzerang belegt die Lebensversicherung von 1871 a.G. München mit einem Anteil von einem Siebtel.

Dahinter folgen mit 9,5 Prozent die Monuta Versicherungen, Zweigniederlassung Deutschland der Monuta Verzekeringen N.V., deren Deutschland-Geschäft Ende 2022 von der Dela übernommen wurde (VersicherungsJournal 14.6.2022, 13.10.2022). Nach Unternehmensangaben soll die vollständige Integration in das Deutschlandgeschäft der Dela bis Ende des Jahres 2023 abgeschlossen sein.

Auf den Rängen fünf bis sieben folgen die Hansemerkur Lebensversicherung AG, die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Hannoversche Lebensversicherung AG. Die drei vorgenannten Akteure konnten zwischen knapp sechs und gut zwei Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Auf- und Absteiger

Während es auf den ersten vier Positionen schon seit geraumer Zeit keine Rangveränderungen gab, konnte sich die Hansemerkur von sieben auf fünf nach oben schieben. Dadurch ging es für die Allianz und die Hannoversche jeweils einen Platz nach unten.

Der 205-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2023 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.