Sozialpartnermodell: Makler fällen vernichtendes Urteil

2.5.2019 – Die Geschäftsentwicklung mit bAV-Produkten war laut einer Asscompact-Studie für rund jeden zweiten unabhängigen Vermittler im vergangenen besser als im Jahr zuvor. Nur für jeden zehnten fiel es schlechter aus. Ein noch größerer Anteil erwartet in nächster Zeit eine weitere Verbesserung. Am neuen Sozialpartnermodell liegt dies aber nicht. Denn hier legen Makler und Mehrfachvertreter eine immer stärkere Skepsis an den Tag, was deren Entwicklung und noch mehr deren Vertriebschancen betrifft.

WERBUNG

Lösungen zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) gewinnen nach Einschätzung der unabhängigen Vermittlerschaft immer mehr an Relevanz.

So spielte dieses Geschäft vor fünf Jahren aus heutiger Sicht betrachtet immerhin für (Vorjahr: 46,4) Prozent eine „(sehr) große“ Rolle. Aktuell sind es bereits 67,4 (55,8) Prozent. Und fünf Jahre in die Zukunft geblickt, erwarten dies sogar 74,3 (68,4) Prozent.

Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie betriebliche Altersversorgung 2019“. Die Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH basiert auf einer Mitte März 2019 durchgeführten Onlineumfrage unter 384 unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum überwiegend Großteil als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) tätig.

Große Bedeutung

Die große Bedeutung der bAV zeigt sich auch bei der Verteilung des Vermittlungsgeschäfts. Hier liegen Betriebsrenten mit einem Anteil 30,8 Prozent auf dem Spitzenrang – fast zehn Prozentpunkte vor dem Bereich „private Vorsorge und Biometrie“. Auf das private Sachgeschäft an dritter Stelle entfällt ein Anteil von etwa einem Sechstel, das gewerbliche Kompositgeschäft kommt auf einen Anteil von einem guten Achtel.

Gefragt wurde ferner, wie sich die Courtageeinnahmen auf die einzelnen bAV-Durchführungswege verteilen. Wenig überraschend liegt hier die Direktversicherung mit riesigem Abstand in Front – mit einem noch einmal erhöhten Anteil von annähernd vier Fünfteln. Auf die Unterstützungskasse entfällt unverändert circa ein Achtel.

Bei fast der Hälfte lief es 2018 besser

Der Umfrage zufolge berichteten annähernd jeder zweite Befragte für 2018 von höheren Courtageeinnahmen im Geschäftsfeld betriebliche Altersversorgung als im Jahr zuvor (Antwortoptionen: „lief viel besser“ und „lief eher besser“). In der Marktstudie aus dem vorigen Jahr (VersicherungsJournal 4.7.2018) hatten sich nur gut 40 Prozent entsprechend geäußert.

Nur noch bei etwa jedem zehnten (Vorjahr: neunten) Befragten waren die Einnahmen im vergangenen Jahr nach eigenem Bekunden schlechter als 2017. In der Vorvorjahres-Untersuchung hatte sich noch rund jeder Siebte entsprechend geäußert (VersicherungsJournal 2.8.2017). Bei den verbleibenden rund 41 (Vorjahre: 45, 50) Prozent gab es keine Veränderungen.

Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei den bAV-Courtageeinnahmen, die die Befragten in ein bis drei Jahren erwarten. Hier wählte sogar mehr als jeder zweite Befragte die Antwortoptionen „viel besser“ oder „eher besser“. Von gleichbleibenden Umsätzen geht knapp jeder Dritte aus, während lediglich jeder Sechste mit einem zumindest „eher schlechteren“ Geschäft rechnet.

So sehen unabhängige Vermittler das Sozialpartnermodell

In Sachen Direktversicherung erwarten fast vier Fünftel der Befragten einen zumindest „eher besseren“ Umsatz. Im Vorjahr waren es nur zwei Drittel. Auch für die Unterstützungskasse ging es deutlich bergauf – der Anteil erhöhte sich um etwa ein Fünftel auf 42 Prozent.

Das Sozialpartnermodell gehört hingegen zu den großen Verlierern. Hier rechnet nur noch jeder Fünfte (Vorjahr: fast 40 Prozent) mit besseren Umsätzen.

Dementsprechend bewerten zwei von drei unabhängigen Vermittlern mit einer schlechteren Schulnote als „ausreichend“. Im letzten Jahr war es nur gut jeder Zweite. Seinerzeit urteilte nur mehr als jeder Sechste mit „ungenügend“. Aktuell tut dies sogar mehr als jeder Dritte. Auf der anderen Seite vergab nur rund jeder Elfte (Zehnte) ein „(sehr) gut“.

Weitere Studiendetails

Die 251-seitige Untersuchung „Marktstudie betriebliche Altersversorgung 2019“ enthält unter anderem auch Ranglisten hinsichtlich der Geschäftsanteile der Anbieter (VersicherungsJournal 30.4.2019) und der Zufriedenheit mit den Anbietern in den Durchführungswegen Direktversicherung und Unterstützungskasse.

Die Studie kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.