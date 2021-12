Social Media ist kein Neuland mehr – seit zehn Jahren

10.12.2021 – Viele Versicherer und Vertriebe investieren immer noch in Kommunikationskanäle, die von Kunden nicht mehr benutzt werden, und produzieren Inhalte, die diese nicht interessieren. Der Vermittler sollte aber dort sein, wo der Kunde ist, schreibt der Digitalexperte Dr. Robin Kiera in seinem Gastbeitrag. Zeitaufwand und Marketingbudget sollten dementsprechend angepasst werden. Denn mit der Erhöhung von Kontaktpunkten steigt die Kaufwahrscheinlichkeit beim Kunden. Seine Aufmerksamkeit erhält man, indem man authentische Inhalte produziert, welche die Zielgruppe wirklich interessieren, in Formaten, die die Menschen wirklich konsumieren.

Da hat er es getan. Der Vorstandsvorsitzende eines großen Versicherers. Er hat vor einigen Tagen einen Linkedin-Account eröffnet – nach 24 Jahren als Versicherungsvorstand. Und auch entsprechend gepostet. Ganz stolz. Aber ganz so, als ob Social Media in 2021 noch Neuland wären.

Die Realität sieht anders aus. Laut einer Hootsuite Studie verbringen Deutsche im Durchschnitt eine Stunde und 24 Minuten täglich auf Social Media, von insgesamt mehr als fünf Stunden im Internet. Neuland ist das nicht mehr, im Gegenteil.

Robin Kiera (Bild: privat)

Der Linkedin-Auftritt eines Vorstands mit bestimmt gut gemeinter „Authentizität und #Neugier!” – in den sozialen Medien wirkt das etwas merkwürdig. Besonders, da die Social-Media-Präsenz des Unternehmens sich durch die Bank durch veraltete Inhalte, lieblose Designs und eine nicht existente Reichweite auszeichnet.

Seien Sie da – wo der Kunde ist

Mein Appell: Lernen wir von diesem Beispiel – wie man es nicht macht.

Stellen Sie sich einmal vor: Ein nicht erfolgreicher Vertriebler klagt Ihnen sein Leid. Und Sie fragen ihn, ob er auch zu Kunden fährt. Sie finden heraus, dass er nicht zur aktuellen Adresse, sondern zu der Adresse des Kunden fährt, an der dieser vor Jahren zu Hause war. Wie würden Sie als Führungskraft des Vertrieblers reagieren?

Genauso wie der Vertriebler in unserem Beispiel verhalten sich viele Versicherer. Sie investieren in Kommunikationskanäle, die von Kunden nachweislich gar nicht mehr benutzt werden, und produzieren Inhalte, die diese nicht interessieren.

Seien Sie also da, wo der Kunde heute ist: auf Social Media, auf Linkedin, Instagram und Tiktok. Und zwar nicht mit lieblosen Accounts, sondern mitreißenden Inhalten.

Passen Sie Ihr Marketing- und Vertriebsbudget an

Was jetzt kommt, wird wehtun. Passen Sie Ihr Marketing- und Vertriebsbudget an.

Wenn wir da sein wollen, wo der Kunde mit seiner Aufmerksamkeit ist, müssen wir unsere Zeit, Energie und Budgets genauso allokieren. Wenn unsere Kunden also beispielweise 25 Prozent ihrer wachen, frei verfügbaren Zeit auf Social Media verbrächten, müssten wir 25 Prozent unserer Marketingbudgets und Vertriebszeit auf diesen Kanälen investieren.

Das machen die wenigsten Versicherer. Einer jedoch tut es. Mit einem Neugeschäftswachstum von 40plus Prozent.

Skalieren Sie Ihre Kontaktpunkte mit digitalen Inhalten

Als ich einst als Kundenberater für einen großen blauen Versicherer an Privatkunden Versicherungen zu verkaufen versucht habe, merkte ich: Je mehr Kontakt ich mit dem Kunden habe, desto leichter kommt es zu Abschlüssen – und der Kunde ist happy. Neben dieser Anekdote zeigen Studien rund um die Welt, dass die Erhöhung von Kontaktpunkten zur Erhöhung der Kaufwahrscheinlichkeit bei einem Kunden führt.

Jetzt kommt die Magie von digitalen Inhalten. Von digitalen Bildern, Videos und Texten.

Das Besondere daran: Sie haben keine Grenzkosten. Ob Ihre Grafik einen Kunden oder eine Millionen erreicht – das ändert nichts an den Kosten. Ganz anders, als wenn Sie statt eines Anrufs oder Briefs Millionen davon tätigen oder versenden.

Es gibt bereits extrem erfolgreiche Vermittler, die dies erkannt haben und systematisch umsetzen. Ein Beispiel liefert etwa Bastian Kunkel auf Instagram oder Tiktok.

Social Media sind kein Selbstzweck

Social Media zu nutzen, ist kein Selbstzweck. Hier sammelt sich die aktuelle Phase der Aufmerksamkeit großer Zielgruppen.

Um Kunden etwas verkaufen zu können, benötigt man diese Aufmerksamkeit. Man erhält sie heute, indem man authentische Inhalte produziert, welche die Zielgruppe wirklich interessieren, sowie in Formaten, die die Menschen wirklich konsumieren. Zudem sollte man in Kanälen veröffentlichen, in denen die Kunden wirklich zu Hause sind.

Wie kann man das erreichen? Durch radikales Umschichten von Budgets und Ressourcen – oder das Outsourcen hin zu Partnern, welche die Organisation im Vermittlerbüro schonen und die Flut an neuen Aufgaben sowie Inhalten langfristig übernehmen.

Schritte zum eigenen Social-Media-Profil

Mit welchen Schritten sollte nun ein Vermittler anfangen, um seine Präsenz und sein Profil in den Internetmedien zu stärken?

Reservieren Sie sich zwei Stunden die Woche, um auf Ihrem Lieblingskanal Inhalte zu konsumieren, die Ihre Zielgruppe interessiert.

Notieren Sie sich, was erfolgreiche von nicht erfolgreichen Inhalten und Kanälen unterscheidet.

Starten Sie selber. Produzieren Sie Top-Bilder (etwa leicht mit Canva.com) oder gute Videos – mit einer starken Geschichte (etwa mit CapCut oder WeVideo.com).

Veröffentlichen Sie zwei bis drei Posts pro Woche – mindestens.

Wie anfangen als Versicherer?

Lassen Sie sich ein Budget für den Piloten für einen Kanal geben.

Investieren Sie in die Konzeption, Produktion und Distribution einer hohen Anzahl an Bildern, Texten und Videos – am besten zwei bis drei pro Tag pro Kanal.

