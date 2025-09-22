So viele Vermittlerbüros bestehen aus „Einzelkämpfern“

14.10.2025 – In Versicherungsvermittlerbetrieben arbeiten durchschnittlich 4,4 Personen. Ausschließlichkeitsvertreter liegen mit ihren Büros genau im Durchschnitt, Makler darunter und Mehrfachvertreter darüber. Größte Gruppe sind bei allen drei Vermittlertypen die Firmen mit drei bis fünf Mitarbeitern. Am kleinsten ist die Gruppe der Großbetriebe (elf oder mehr Personen) bei Maklern und in der Ausschließlichkeit beziehungsweise die Riege der Einzelkämpfer (Mehrfachvertreter). Das zeigt die aktuelle Strukturanalyse des BVK.

Mitte September hat der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) seine Analyse „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2025“ veröffentlicht. Die Studie basiert auf einer von Februar bis Juli 2025 durchgeführten, nicht repräsentativen Onlinebefragung von Vermittlern (VersicherungsJournal 18.2.2025, 1.4.2025).

Über 1.400 Fragebögen

Die Interviewten hatten ein umfangreiches Fragenpaket zu ihrer persönlichen Geschäftssituation, den beruflichen Zielen sowie ihrer wirtschaftlichen Lage zu beantworten. Dazu gehörten unter anderem

Umsatz und Gewinn (11.9.2025),

die Wechselbereitschaft des Vertriebswegs (15.9.2025),

die Qualität der Vertriebsunterstützung (22.9.2025) sowie

Daten zur Kundenzahl (25.9.2025) und zur

Cross-Selling-Quote (6.10.2025).

Die bereinigte Stichprobengröße wird mit 1.440 Fragebögen angegeben. 90,8 Prozent der Befragten sind als Einfirmenvertreter im Vermittlerregister registriert, 5,1 Prozent als Versicherungsmakler und 4,1 Prozent als Mehrfachvertreter.

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl liegt bei 4,3 Personen

Im Rahmen der Befragung wurden auch Daten zur Betriebsgröße nach Köpfen erhoben. Ergebnis: Die Einfirmenvermittler gaben die Zahl der in ihren Betrieben Tätigen im Durchschnitt mit 4,4 Personen an. Das sind minimal mehr als die 4,3 Mitarbeiter bei der Studienauflage vor zwei Jahren (19.9.2023).

„Die in dieser Stichprobe enthaltenen Mehrfachvertreterbetriebe sind größer, die Maklerbetriebe kleiner, was aber angesichts der geringen Teilstichprobengrößen vermutlich auf Zufallseffekte zurückzuführen ist“, so die Studienautoren.

Die meisten „Großunternehmen“ unter den Maklern

Mit Ausnahme der Mehrfachvertreter ist bei allen Vermittlertypen die Gruppe mit elf und mehr Personen am seltensten vertreten. Zu diesen Großbetrieben zählen sich 4,4 Prozent der Befragten. Der Anteil liegt bei den Versicherungsmaklern mit 2,8 Prozent am niedrigsten. In der Ausschließlichkeit sind es knapp vier Prozent, bei den Mehrfachvertretern 16,9 Prozent.

Bei allen Vermittlertypen ist die Riege mit drei bis fünf tätigen Personen am häufigsten vertreten, insgesamt ordneten sich hier 45,6 Prozent ein. Für die Ausschließlichkeit wird ein leicht überdurchschnittlicher Wert von 46,7 Prozent ausgewiesen. Bei den Mehrfachvertretern beläuft sich der Wert auf 38 Prozent, bei den Maklern auf 36,1 Prozent.

Die meisten „Einzelkämpfer“ unter den Maklern

Insgesamt gab rund jeder zehnte Umfrageteilnehmer an, ein Ein-Personen-Unternehmen zu sein. Unter den Mehrfachvertretern war es rund jeder 15. Befragte, bei den Einfirmenvertretern knapp jeder zehnte. Bei den Maklern traf dies sogar auf mehr als jeden Vierten zu.

Rechnet man noch das gute Sechstel an Vermittlerfirmen hinzu, bei dem genau eine weitere Person tätig ist, dann arbeiten bei mehr als jedem vierten Betrieb maximal zwei Personen inklusive des Inhabers. Bei den Versicherungsmaklern sind es sogar überdurchschnittliche 51,4 Prozent.

BVK-Strukturanalyse: Anzahl der Personen im Vermittlerbetrieb (Bild: VersicherungsJournal)

Dies kommentieren die Studienautoren folgendermaßen: „Eine sinnvolle Arbeitsteilung und Spezialisierung ist jedoch erst möglich, wenn ein Betrieb mehrere Mitarbeitende aufweist. In dieser Hinsicht weist der selbstständige Versicherungsvertrieb noch ein erhebliches Potenzial an Effizienzsteigerung auf.“

Weitere Auffälligkeiten bei der Betriebsgröße

Weiter fällt auf, dass bei den Maklerfirmen der Anteil der mittelgroßen (drei bis fünf tätige Personen) bis auf einen Ausreißerwert bei der vorangegangenen Studienauflage von 27,1 über 28,8 und 32,3 auf zuletzt 36,1 Prozent gestiegen ist.

Der Anteil der Einzelkämpfer ist nach zuvor drei Anstiegen (von 25,2 über 28,2 und 30,3 auf 36,8 Prozent) aktuell auf ein gutes Viertel gesunken.

Die großen Schwankungen und Abweichungen bei Maklern wie auch den Mehrfachvertretern dürften wie oben erläutert unter anderem auf die jeweils vergleichsweise niedrigen Teilstichproben zurückzuführen sein.