So viel verdienen selbstständige Versicherungsvermittler

21.8.2023 – Etwa jeder sechste Einfirmenvertreter und jeweils rund 30 Prozent der Mehrfachvertreter und Makler erzielen im Jahr weniger als 50.000 Euro Gewinn. Dies ist ein Ergebnis der heute veröffentlichten Studie „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2022/2023“. Die Gesamteinnahmen liegen bei mehr als jedem fünften Vermittler unter 100.000 Euro.

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) hat am Montag die Ergebnisse seiner aktuellen Analyse „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2022/2023“ veröffentlicht.

Über 1.800 Fragebögen

Die bereinigte Stichprobengröße wird mit 1.824 (vollständig ausgefüllten) Fragebögen angegeben. 89,9 Prozent der Befragten sind als Einfirmenvertreter im Vermittlerregister registriert, 6,4 Prozent als Versicherungsmakler und 3,7 Prozent als Mehrfachvertreter.

Die Studie basiert auf einer zwischen Dezember 2022 und April 2023 durchgeführten, nicht-repräsentativen Onlinebefragung von Vermittlern (VersicherungsJournal 25.1.2023). Diese hatten ein umfangreiches Fragenpaket zu ihrer persönlichen Geschäftssituation, den beruflichen Zielen sowie ihrer wirtschaftlichen Lage zu beantworten.

Umsatzsituation der Versicherungsvermittler

Im Rahmen der Befragung wurden unter anderem auch Daten zur Umsatzsituation der Vermittler erhoben. Ergebnis: 22 Prozent der Einfirmen-, 42 Prozent der Mehrfachvertreter sowie 36 Prozent der Makler kommen auf weniger als 100.000 Euro Umsatz.

„Dies ist keine ausreichende Größenordnung, um einen professionell organisierten Betrieb einschließlich Mitarbeitern/-innen zu finanzieren“, analysieren die Studienautoren Professor Dr. Matthias Beenken und Professor Dr. Lukas Linnenbrink von der Fachhochschule Dortmund.

Das Problem sei, dass sich weder Arbeitsteilung noch Spezialisierung umsetzen ließen, obwohl diese den Ertrag der Betriebe signifikant steigerten.

Mehr als jeder fünfte Vermittler macht weniger als 100.000 Euro Umsatz

Über alle Vermittlertypen hinweg erzielt knapp jeder 50. Befragte nicht einmal 25.000 Euro Umsatz. Auffällig ist, dass bei den Mehrfachvertretern der Anteil mehr als fünfmal so groß wie in der Ausschließlichkeit ist. In der Umsatzklasse zwischen 25.000 und 49.999 Euro liegen anteilsmäßig mehr als dreimal so viele Makler wie Einfirmenvertreter.

Während der Anteil der Makler in der Umsatzklasse 100.000 bis 249.999 Euro um fast die Hälfte kleiner als insgesamt ausfällt, erzielt klar mehr als jeder dritte Makler über 250.000 Euro Umsatz. Insgesamt fällt der Anteil etwas kleiner aus.

(Bild: BVK-Strukturanalyse 2022/23)

Der durchschnittliche Umsatz (berechnet aus den Klassenmittelwerten beziehungsweise im Fall der obersten, nach oben offenen Klasse (ab einer Million Euro) dem Klassenschwellenwert) liegt bei 272.400 Euro.

Bei Versicherungsmaklern ist der Wert mit 298.300 Euro am höchsten ausgeprägt. Dies sind etwa sechs Prozent mehr als in der vorangegangenen Strukturanalyse (29.7.2021). Für die Einfirmenvertreter wurde ein Durchschnittsumsatz von 273.100 Euro ermittelt (plus rund drei Prozent). Bei den Mehrfachvertretern sind es 199.000 Euro (plus knapp fünf Prozent).

Jeder fünfte Vermittler macht weniger als 50.000 Euro Gewinn

Im Rahmen der Strukturanalyse wurde neben dem Umsatz auch der Gewinn der Versicherungsvermittler untersucht. Dabei wurde dieser wie in der Vergangenheit anhand der Angaben der Gesamteinnahmen sowie der Gesamtkosten (ausgenommen Gehalt des oder der geschäftsführenden Gesellschafter) als Differenz ermittelt.

Ergebnis: 6,5 Prozent der Vermittler erzielten einen Jahresgewinn bis zu 25.000 Euro und fast 13 Prozent darüber hinaus bis zu 50.000 Euro, zusammen also knapp 20 Prozent

Mehr als ein Drittel liegt in der Klasse zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Die verbleibende knappe Hälfte verdiente

ucvb mehr als 100.000 Euro, darunter sind 14,5 Prozent Spitzenverdiener mit 200.000 Euro und darüber. Auffällig ist, dass nur 18 Prozent der Ausschließlichkeits-Vertreter keine 50.000 Euro Gewinn erzielten, dafür aber jeweils fast 30 Prozent der Makler und der Mehrfachvertreter

(Bild: BVK-Strukturanalyse 2022/23)

Der durchschnittliche Gewinn (Berechnungsmethodik wie beim Umsatz) wird mit 103.700 Euro angegeben. Einfirmenvertreter (104.600 Euro) liegen geringfügig über dem Durchschnittswert, Mehrfachvertreter (98.800 Euro) sowie Makler (93.400 Euro) deutlich darunter. Im Vergleich zur vorigen Auflage der Strukturanalyse sind die Werte bei den Einfirmenvertreter leicht und bei den beiden anderen Vermittlertypen deutlich gestiegen.

Einkommensperspektiven nicht zufriedenstellend

Gemessen an den Tarifgehältern der Angestellten des Versicherungsgewerbes sind das nach Aussage der Studienautoren „keine zufriedenstellenden Einkommensperspektiven für die Betroffenen. Zumal wenn man bedenkt, dass die Vorsorge hier allein und ohne Arbeitgeberzuschüsse finanziert werden muss und das unternehmerische Risiko einen Aufschlag auf den Gewinn rechtfertigen sollte“.

In der Studiendokumentation wird in Sachen Vergleich mit früheren Strukturanalysen weiter hervorgehoben: „Da alle vergleichbaren Untersuchungen auf Zufallsstichproben beruhen, ist ein direkter Vergleich kaum zulässig. Dennoch spricht im Trend viel dafür, dass mit der rückläufigen Anzahl der Vermittlerbetriebe gleichzeitig die betriebs-wirtschaftlichen Kennzahlen ansteigen, eine im Grunde positive Entwicklung.“

Zudem verfestige sich ein Trend aus verschiedenen Untersuchungen der letzten Jahre, „dass Makler und Mehrfachvertreter bei vergleichbaren Betriebsgrößen weniger Gewinn erwirtschaften als Ausschließlichkeits-Vertreter. In dieser Stichprobe hier wird deutlich, dass dies zu einem kleineren Teil auf eine geringere Produktivität, zu einem größeren Teil jedenfalls bei Maklern auf höhere Kosten zurückzuführen sein dürfte“, heißt es weiter.