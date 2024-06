So viel legen die Bundesbürger fürs Alter zurück

21.6.2024 – Knapp etwa jeder zweite Deutsche hat schon einmal eine persönliche Vorsorgeberatung in Anspruch genommen. Gut jeder Zweite investiert derzeit in eine Altersvorsorge – im Schnitt 226 Euro. Knapp zwei Drittel sind mit deren Entwicklung zufrieden. Dies zeigt eine Yougov-Umfrage im Auftrag von Canada Life. Diese hat auch ergeben, dass Menschen mit Beratung häufiger sparen, höhere Beträge investieren und zufriedener mit der Entwicklung sind.

Fast jeder zweite Deutsche (48 Prozent) hat nach eigenem Bekunden schon einmal eine persönliche Finanzberatung zu den Themen Altersvorsorge, Finanzen und finanzielle Vorsorge in Anspruch genommen.

Dies zeigt eine repräsentative Befragung der Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, unter 2.063 Bundesbürgern. Insgesamt wurden zwischen dem 24. und dem 29. April 7.348 Personen befragt, die auch aus den Vereinigten Staaten, Kanada, Irland und Großbritannien stammten.

Finanzberatung: Deutschland mit überdurchschnittlichem Anteil

Damit liegen die Deutschen knapp über dem Schnitt aller Länder von 46 Prozent. Am höchsten ist der Anteil in Kanada und Irland mit je 53 Prozent. Etwas unterdurchschnittlich ist der Anteil mit 44 Prozent in den Niederlanden, während in Großbritannien gerade einmal ein Drittel der Befragten schon einmal eine persönliche Finanzberatung in Anspruch genommen hat.

Die Canada Life weist darauf hin, dass in den beiden letztgenannten Ländern durch Provisionen entlohnte Finanzberatung in der Altersvorsorge abgeschafft wurde.

Finanzberatung als Katalysator

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Durchdringung mit privater Altersvorsorge. Auch hier befindet sich Deutschland mit 51 Prozent etwas über dem Schnitt (49 Prozent). In Führung liegen die Vereinigten Staaten und Kanada mit jeweils etwa 60 Prozent. Am Ende finden sich die Niederlande (39 Prozent) und Großbritannien (35 Prozent) wieder.

Weiteres Ergebnis: Menschen mit Finanzberatung legen deutlich häufiger Geld fürs Alter zurück als Personen ohne Beratung. In Deutschland ist der Anteil unter den Menschen mit Beratung mit 69 Prozent mehr als doppelt so hoch wie bei denen ohne Beratung (38 Prozent). Noch größer ist der Unterschied in den Vereinigten Staaten (84 zu 39 Prozent).

226 Euro monatliche Investion in Altersvorsorge

Was die Höhe der monatlichen Investition in eine Altersvorsorge betrifft, so liegt Deutschland mit 226 Euro an dritter Stelle hinter Irland (245 Euro) und den Vereinigten Staaten (233 Euro). Auch in diesem Punkt liegen Menschen mit Finanzberatung vor denjenigen ohne Beratung. Besonders groß ist der Unterschied in Großbritannien (258 zu 179 Euro). In Deutschland fällt die Differenz am niedrigsten aus (226 zu 225 Euro).



Gefragt wurde auch nach der Zufriedenheit mit der Entwicklung der eigenen Altersvorsorge. In diesem Zusammenhang liegen die Vereinigten Staaten und Irland in Front. Dort sind jeweils 71 Prozent der Altersvorsorgesparer zumindest „eher zufrieden“. In Deutschland sind es leicht unterdurchschnittliche 63 Prozent, beim Schlusslicht Großbritannien nur 58 Prozent.